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Криптовалютные биржи — это онлайн-платформы, которые облегчают покупку, продажу и торговлю цифровыми валютами. Пользователи могут обменивать традиционные бумажные валюты (например, доллары США или евро) на криптовалюты (такие как Биткойн, Ethereum или Ripple) или обменивать одну криптовалюту на другую. Эти платформы предоставляют рынок, где покупатели и продавцы могут подключаться для выполнения транзакций. Криптовалютные биржи играют решающую роль в криптоэкосистеме, служа мостом между пользователями и более широким рынком цифровых валют. Безопасность, простота использования и разнообразие поддерживаемых криптовалют являются ключевыми факторами для пользователей, выбирающих биржу.
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Binance
binance.com
Приложение Binance - это платформа для торговли криптовалютами, предлагающая более 500 активов, различные торговые инструменты и возможности для пассивного дохода.
Bybit
bybit.com
Bybit - это платформа для торговли криптовалютами, предлагающая вечные и фьючерсные контракты, копию торговли и инструменты для заработка.
OKX
okx.com
OKX - платформа для торговли криптовалютами, предлагающая более 350 токенов, функции копирования сделок и безопасный кошелек для управления активами.
KuCoin
kucoin.com
KuCoin - это безопасная платформа для обмена криптовалют, поддерживающая более 820 монет и 1290 торговых пар с функциями спотовой торговли и кредитования.
Binance.US
binance.us
Binance.US – платформа для торговли более 150 криптовалютами с низкими комиссиями, предназначенная для пользователей в США.
Binance Futures
binance.com
Binance Futures - платформа для торговли фьючерсами на криптовалюты с рычагом до 125x, поддерживает длинные и короткие позиции.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit-это южнокорейская биржа криптовалют, основанная в 2017 году. Он управляется Dunamu, который является одним из самых высоких стартапов в Южной Корее.
Gemini
gemini.com
Gemini - это безопасная платформа для торговли криптовалютами, поддерживающая более 200 активов и предлагающая образовательные ресурсы и услуги поддержки.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
KuCoin Trade - это платформа для торговли криптовалютами, поддерживающая более 700 монет и различные торговые инструменты, включая спот и маржинальную торговлю.
Blockchain.com
blockchain.com
Blockchain.com — приложение для покупки, продажи и управления криптовалютами с безопасными транзакциями и поддержкой множества цифровых активов.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX Pro — это платформа для торговли криптовалютами, предлагающая безопасный и удобный интерфейс для пользователей различного уровня.
FTX
ftx.com
Приложение FTX предлагает платформу для торговли криптовалютными деривативами с различными активами и инструментами, включая маржинальную торговлю и Staking.
Kraken
kraken.com
Kraken - платформа для обмена криптовалют, поддерживающая более 200 цифровых активов, с безопасной торговлей и удобным интерфейсом для мобильных устройств.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures - платформа для торговли фьючерсами криптовалют с использованием биткойна и эфириума, предлагающая различные производные контракты.
Upstox Pro
upstox.com
Upstox Pro - это торговая платформа для активных трейдеров, предлагающая инструменты для торговли акциями, опционами и фьючерсами с расширенными функциями анализа.
FTX.US
ftx.us
Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta Exchange - платформа для торговли криптовалютными деривативами, предлагающая фьючерсы, опционы и маржинальную торговлю с высокой безопасностью и поддержкой разных криптовалют.
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