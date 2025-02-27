Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения - Тунис

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Криптовалютные биржи — это онлайн-платформы, которые облегчают покупку, продажу и торговлю цифровыми валютами. Пользователи могут обменивать традиционные бумажные валюты (например, доллары США или евро) на криптовалюты (такие как Биткойн, Ethereum или Ripple) или обменивать одну криптовалюту на другую. Эти платформы предоставляют рынок, где покупатели и продавцы могут подключаться для выполнения транзакций. Криптовалютные биржи играют решающую роль в криптоэкосистеме, служа мостом между пользователями и более широким рынком цифровых валют. Безопасность, простота использования и разнообразие поддерживаемых криптовалют являются ключевыми факторами для пользователей, выбирающих биржу.
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Bybit
bybit.com
Bybit - самая безопасная, быстрая, самая прозрачная и удобная торговая платформа биткойнов и эфириум, предлагающая криптовалюту вечные контракты
Binance
binance.com
Обмен криптовалютами Binance - мы используем крупнейшую в мире биржу биткойнов и крипто -бирж Altcoin в мире по объему
KuCoin
kucoin.com
Kucoin - самый продвинутый и надежный обмен криптовалютами для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, Tron, USDT, NEO, XRP, KCS и многого другого.
OKX
okx.com
OKX является вторым по величине глобальным крипто -биржам путем торговли объемом и ведущей экосистемой Web3. С ежемесячным доказательством резервных выпусков OKX доверяет более 50 миллионам глобальных пользователей. OKX - самое быстрое и надежное крипто -торговое приложение для профессиональных трейдеров повсюду. - Покупать, продавать и торговать токенами 350+ с 100+ местными валютами - дублируемые ходы от лучших трейдеров в отрасли всего за один щелчок - исследуйте Web3 и возьмите под контроль ваш крипто, NFT и цифровые активы с кошельком OKX с его обширным Ассортимент криптографии и услуг, а также непоколебимая приверженность инновациям, Vision Okx - это мир, в котором финансовый доступ поддерживается блокчейном и силой децентрализованной финансы.
Binance.US
binance.us
Торговайте более 40 криптовалют и наслаждайтесь самыми низкими торговыми сборами в Америке, с вашего ноутбука, планшета или мобильного устройства.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta - это обмен деривативами криптовалюты #tradersfirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкую плату и безопасность корпоративного уровня.
Upstox Pro
upstox.com
Pro Web: Pro Platform Для профессиональных трейдеров: самые мощные и простые в использовании Торговая платформа на базе HTML в Индии.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit-это южнокорейская биржа криптовалют, основанная в 2017 году. Он управляется Dunamu, который является одним из самых высоких стартапов в Южной Корее.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Покупайте и продавайте криптографии на рынке кукоин. Доступ к BTC с ценами в режиме реального времени, продвинутыми торговыми диаграммами и торговыми показателями.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает только биткойны/ETH, и вся прибыль и убытки находятся в биткойнах/ETH/USDT.
Kraken
kraken.com
Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.
Gemini
gemini.com
Купите биткойн и криптографию мгновенно! Близнецы - это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто -портфеля.
FTX.US
ftx.us
Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.
CoinDCX Pro
coindcx.com
Coindcx - это крупнейшая и безопасная в Индии биржа криптовалют, где вы можете легко купить и продавать биткойны и другие криптовалюты.
Blockchain.com
blockchain.com
Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать крипто. Доверенный миллионы с 2011 года с крипто -транзакциями более 1 триллиона долларов.
Binance Futures
binance.com
Биржа криптовалютных деривативов №1 в мире.
FTX
ftx.com
Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.
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