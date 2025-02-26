Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения - Туркменистан

OKX

okx.com

OKX является вторым по величине глобальным крипто -биржам путем торговли объемом и ведущей экосистемой Web3. С ежемесячным доказательством резервных выпусков OKX доверяет более 50 миллионам глобальных пользователей. OKX - самое быстрое и надежное крипто -торговое приложение для профессиональных трейдеров повсюду. - Покупать, продавать и торговать токенами 350+ с 100+ местными валютами - дублируемые ходы от лучших трейдеров в отрасли всего за один щелчок - исследуйте Web3 и возьмите под контроль ваш крипто, NFT и цифровые активы с кошельком OKX с его обширным Ассортимент криптографии и услуг, а также непоколебимая приверженность инновациям, Vision Okx - это мир, в котором финансовый доступ поддерживается блокчейном и силой децентрализованной финансы.