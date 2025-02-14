Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения - Сальвадор

OKX

okx.com

OKX — вторая по величине глобальная криптовалютная биржа по объему торгов и ведущая экосистема Web3. Благодаря ежемесячным выпускам Proof of Reserve OKX доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. OKX — самое быстрое и надежное приложение для криптовалютной торговли для профессиональных трейдеров во всем мире. - Покупайте, продавайте и обменивайте более 350 токенов с более чем 100 местными валютами. - Дублируйте движения ведущих трейдеров отрасли всего за один клик. - Исследуйте Web3 и возьмите под контроль свою криптовалюту, NFT и цифровые активы с помощью кошелька OKX. Широкий спектр криптопродуктов и услуг, а также непоколебимая приверженность инновациям. Видение OKX — это мир, в котором доступ к финансовым ресурсам подкреплен блокчейном и мощью децентрализованных финансов.