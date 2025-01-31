Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения - Судан

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Криптовалютные биржи — это онлайн-платформы, которые облегчают покупку, продажу и торговлю цифровыми валютами. Пользователи могут обменивать традиционные бумажные валюты (например, доллары США или евро) на криптовалюты (такие как Биткойн, Ethereum или Ripple) или обменивать одну криптовалюту на другую. Эти платформы предоставляют рынок, где покупатели и продавцы могут подключаться для выполнения транзакций. Криптовалютные биржи играют решающую роль в криптоэкосистеме, служа мостом между пользователями и более широким рынком цифровых валют. Безопасность, простота использования и разнообразие поддерживаемых криптовалют являются ключевыми факторами для пользователей, выбирающих биржу.
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Binance
binance.com
Криптовалютная биржа Binance. Мы управляем крупнейшей в мире биржей биткойнов и криптовалютной биржой альткойнов по объему.
KuCoin
kucoin.com
KuCoin — это самая продвинутая и безопасная биржа криптовалют для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS и других.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: Профессиональная платформа Для профессиональных трейдеров: самый мощный и простой в использовании Торговая платформа на основе HTML в Индии.
Upbit
upbit.com
Upbit — южнокорейская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Ею управляет компания Dunamu, один из самых ценных стартапов в Южной Корее.
OKX
okx.com
OKX — вторая по величине глобальная криптовалютная биржа по объему торгов и ведущая экосистема Web3. Благодаря ежемесячным выпускам Proof of Reserve OKX доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. OKX — самое быстрое и надежное приложение для криптовалютной торговли для профессиональных трейдеров во всем мире. - Покупайте, продавайте и обменивайте более 350 токенов с более чем 100 местными валютами. - Дублируйте движения ведущих трейдеров отрасли всего за один клик. - Исследуйте Web3 и возьмите под контроль свою криптовалюту, NFT и цифровые активы с помощью кошелька OKX. Широкий спектр криптопродуктов и услуг, а также непоколебимая приверженность инновациям. Видение OKX — это мир, в котором доступ к финансовым ресурсам подкреплен блокчейном и мощью децентрализованных финансов.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Легко покупайте и продавайте криптовалюту на спотовом рынке KuCoin. Получите доступ к BTC с ценами в реальном времени, расширенными торговыми графиками и торговыми индикаторами.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает только биткойны/ETH, и вся прибыль и убытки находятся в биткойнах/ETH/USDT.
Kraken
kraken.com
Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.
Gemini
gemini.com
Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.
FTX.US
ftx.us
Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX — это крупнейшая и самая безопасная биржа криптовалют в Индии, где вы можете с легкостью покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты.
Blockchain.com
blockchain.com
Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать криптовалютой. Ему доверяют миллионы с 2011 года, объем криптовалютных транзакций превысил 1 триллион долларов.
Binance.US
binance.us
Торгуйте более чем 40 криптовалютами и наслаждайтесь самыми низкими торговыми комиссиями в Америке со своего ноутбука, планшета или мобильного устройства.
Binance Futures
binance.com
Биржа криптовалютных деривативов №1 в мире.
Bybit
bybit.com
Bybit — самая безопасная, быстрая, прозрачная и удобная для пользователя торговая платформа для биткойнов и Ethereum, предлагающая бессрочные контракты на криптовалюту.
FTX
ftx.com
Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.
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