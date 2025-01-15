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Криптовалютные биржи
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Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения - Палестинские территории

Криптовалютные биржи — это онлайн-платформы, которые облегчают покупку, продажу и торговлю цифровыми валютами. Пользователи могут обменивать традиционные бумажные валюты (например, доллары США или евро) на криптовалюты (такие как Биткойн, Ethereum или Ripple) или обменивать одну криптовалюту на другую. Эти платформы предоставляют рынок, где покупатели и продавцы могут подключаться для выполнения транзакций. Криптовалютные биржи играют решающую роль в криптоэкосистеме, служа мостом между пользователями и более широким рынком цифровых валют. Безопасность, простота использования и разнообразие поддерживаемых криптовалют являются ключевыми факторами для пользователей, выбирающих биржу.

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Binance

Binance

binance.com

Криптовалютная биржа Binance. Мы управляем крупнейшей в мире биржей биткойнов и криптовалютной биржой альткойнов по объему.

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin — это самая продвинутая и безопасная биржа криптовалют для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS и других.

Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit — самая безопасная, быстрая, прозрачная и удобная для пользователя торговая платформа для биткойнов и Ethereum, предлагающая бессрочные контракты на криптовалюту.

OKX

OKX

okx.com

OKX — вторая по величине глобальная криптовалютная биржа по объему торгов и ведущая экосистема Web3. Благодаря ежемесячным выпускам Proof of Reserve OKX доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. OKX — самое быстрое и надежное приложение для криптовалютной торговли для профессиональных трейдеров во всем мире. - Покупайте, продавайте и обменивайте более 350 токенов с более чем 100 местными валютами. - Дублируйте движения ведущих трейдеров отрасли всего за один клик. - Исследуйте Web3 и возьмите под контроль свою криптовалюту, NFT и цифровые активы с помощью кошелька OKX. Широкий спектр криптопродуктов и услуг, а также непоколебимая приверженность инновациям. Видение OKX — это мир, в котором доступ к финансовым ресурсам подкреплен блокчейном и мощью децентрализованных финансов.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать криптовалютой. Ему доверяют миллионы с 2011 года, объем криптовалютных транзакций превысил 1 триллион долларов.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

Легко покупайте и продавайте криптовалюту на спотовом рынке KuCoin. Получите доступ к BTC с ценами в реальном времени, расширенными торговыми графиками и торговыми индикаторами.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: Профессиональная платформа Для профессиональных трейдеров: самый мощный и простой в использовании Торговая платформа на основе HTML в Индии.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit — южнокорейская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Ею управляет компания Dunamu, один из самых ценных стартапов в Южной Корее.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает только биткойны/ETH, и вся прибыль и убытки находятся в биткойнах/ETH/USDT.

Kraken

Kraken

kraken.com

Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.

Gemini

Gemini

gemini.com

Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX — это крупнейшая и самая безопасная биржа криптовалют в Индии, где вы можете с легкостью покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Торгуйте более чем 40 криптовалютами и наслаждайтесь самыми низкими торговыми комиссиями в Америке со своего ноутбука, планшета или мобильного устройства.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Биржа криптовалютных деривативов №1 в мире.

FTX

FTX

ftx.com

Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.

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