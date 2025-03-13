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Инструменты краудсорсингового тестирования, также известные как краудсорсинговое тестирование, позволяют компаниям тестировать программное обеспечение, веб-сайты и приложения, используя обширную сеть отдельных пользователей. Это программное обеспечение связывает компании с разнообразной группой тестовых пользователей, позволяя им получать доступ и тестировать программное обеспечение или приложения на своих собственных устройствах. В эпоху цифровых технологий крауд-тестирование имеет неоценимое значение из-за его способности создавать весьма разнообразные среды тестирования, поскольку толпа пользователей естественным образом будет проводить тестирование на различных типах устройств и с различными настройками. Краудсорсинговое программное обеспечение для тестирования особенно полезно для команд DevOps. Он предоставляет разработчикам прямую обратную связь от пользователей о программном обеспечении, веб-сайтах, приложениях и их целевых конечных точках до того, как продукт будет публично выпущен. Кроме того, если решение для краудсорсингового тестирования включает возможности ведения журналов, разработчики могут анализировать эти журналы для диагностики любых ошибок, возникших во время тестирования. Этот тип пользовательского тестирования может проводиться вместе с программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами тестирования. По сути, краудсорсинговое тестирование служит внешней формой коллегиальной проверки кода, включающей человеческую оценку, а не автоматические проверки.
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Prolific
prolific.com
Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna - это платформа для удаленных пользовательских исследований, позволяющая компаниям проводить опросы и тестирования для понимания своей аудитории.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.
Useberry
useberry.com
Useberry - платформа для сбора обратной связи и тестирования юзабилити, интегрированная с дизайнерскими инструментами, помогает улучшить цифровые продукты.
Testlio
testlio.com
Testlio - это платформа для тестирования программного обеспечения, которая объединяет ручные и автоматизированные методы для обеспечения качества продуктов на разных устройствах и языках.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — платформа краудсорсинга для тестирования и получения инсайтов с помощью реальных людей. Все инструменты для проверки цифровых решений в одном месте.
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