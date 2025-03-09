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Инструменты краудсорсингового тестирования, также известные как краудсорсинговое тестирование, позволяют компаниям тестировать программное обеспечение, веб-сайты и приложения, используя обширную сеть отдельных пользователей. Это программное обеспечение связывает компании с разнообразной группой тестовых пользователей, позволяя им получать доступ и тестировать программное обеспечение или приложения на своих собственных устройствах. В эпоху цифровых технологий крауд-тестирование имеет неоценимое значение из-за его способности создавать весьма разнообразные среды тестирования, поскольку толпа пользователей естественным образом будет проводить тестирование на различных типах устройств и с различными настройками. Краудсорсинговое программное обеспечение для тестирования особенно полезно для команд DevOps. Он предоставляет разработчикам прямую обратную связь от пользователей о программном обеспечении, веб-сайтах, приложениях и их целевых конечных точках до того, как продукт будет публично выпущен. Кроме того, если решение для краудсорсингового тестирования включает возможности ведения журналов, разработчики могут анализировать эти журналы для диагностики любых ошибок, возникших во время тестирования. Этот тип пользовательского тестирования может проводиться вместе с программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами тестирования. По сути, краудсорсинговое тестирование служит внешней формой коллегиальной проверки кода, включающей человеческую оценку, а не автоматические проверки.
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Prolific
prolific.com
Prolific - платформа для сбора высококачественных данных от участников для исследований и обучения ИИ.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Useberry
useberry.com
Useberry - платформа для сбора обратной связи и тестирования юзабилити, интегрированная с дизайнерскими инструментами, помогает улучшить цифровые продукты.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — платформа для краудтестирования мобильных и веб-приложений с участием более 90 000 тестировщиков для улучшения качества продуктов.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna - это платформа для удаленных пользовательских исследований, позволяющая компаниям проводить опросы и тестирования для понимания своей аудитории.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга: это все, чего заслуживают ваши цифровые решения, в одном месте.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, специализирующаяся на краудсорсинговых услугах безопасности, которые помогают организациям защитить себя от киберпреступлений и утечек данных. Наша ведущая в отрасли платформа кибербезопасности позволяет компаниям подключиться к нашему глобальному сообществу, состоящему из 70 000 исследователей безопасности, которые используют свой уникальный опыт для поиска и сообщения об уязвимостях для защиты бизнеса. Intigriti доверяют некоторые крупнейшие и наиболее интересные компании мира, в том числе Intel, Yahoo! и Red Bull, которые доверяют нашей платформе в снижении риска кибератак и утечки данных. Наш спектр дополнительных услуг по тестированию безопасности помогает компаниям обеспечить безопасность своих цифровых активов и снизить риск ущерба в результате взломов. Наши решения охватывают: - Bug Bounty - Программы раскрытия уязвимостей (VDP) - Гибридное пентестирование - Хакерские мероприятия в реальном времени - Вознаграждающие услуги Компания Intigriti, основанная в 2016 году, теперь имеет глобальную команду, насчитывающую более 100 сотрудников по всему миру.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.
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