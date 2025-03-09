Testlio

testlio.com

Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com