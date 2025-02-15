Инструменты массового тестирования - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

Useberry

useberry.com

Useberry — это универсальная платформа для исследования продуктов, позволяющая беспрепятственно собирать отзывы и идеи пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. От первоначальных идей и проектов до прототипирования, от создания веб-сайтов до совершенствования информационной архитектуры — Useberry позволяет вам создавать цифровые продукты, проверенные пользователями. Наша миссия в Useberry — предоставить командам разработчиков надежную и простую в использовании платформу для проведения быстрых и эффективных исследований пользовательского тестирования. Предлагая набор передовых аналитических инструментов, мы упрощаем интеграцию пользовательских данных в процесс проектирования и улучшаем общий пользовательский опыт. С помощью Useberry вы можете преобразовать отзывы пользователей в действенные стратегии дизайна, отвечающие и превосходящие ожидания пользователей. Useberry, принятая такими мировыми брендами, как Microsoft, Dell, Envato и Accenture, представляет собой идеальную платформу для пионеров UI/UX, гибких менеджеров по продуктам, маркетологов-новаторов и активных продуктовых команд. Ключевые особенности: 1. Бесшовная интеграция: Useberry интегрируется с ведущими платформами прототипирования, включая Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel и Sketch, обеспечивая оптимизированный рабочий процесс, который максимизирует эффективность и способствует сотрудничеству. 2. Юзабилити-тестирование прототипов и веб-сайтов. Useberry предлагает разнообразные инструменты юзабилити-тестирования, в том числе открытую аналитику, одиночные задачи и 5-секундные тесты. Это позволяет получить более полное представление об удобстве использования вашего продукта. 3. Исследования информационной архитектуры: посредством сортировки карточек и тестирования деревьев Useberry помогает организовать и структурировать ваш веб-сайт или приложение таким образом, чтобы он находил отклик у ваших пользователей. 4. Пул участников: получите доступ к разнообразной, проверенной и проверенной смеси потребителей, профессионалов и труднодоступной аудитории из 34 стран мира. Профилировано по сотням атрибутов, чтобы удовлетворить даже самые нишевые и требовательные потребности в тестировании. 5. Поделиться ссылкой: легко нанимайте своих участников, поделившись ссылкой. Поделитесь им по электронной почте, в социальных сетях или вставьте на свой веб-сайт. Ваша аудитория, ваш выбор. 6. Отслеживание кликов. Получите графическое представление, включая тепловые карты, каждого клика или нажатия на ваш прототип и веб-сайт. Проанализируйте, с какими элементами пользовательского интерфейса взаимодействуют ваши пользователи, и внесите правильные улучшения UX. 7. Записи. Следите за каждым шагом навигации и взаимодействия пользователя, включая движение мыши. Получите богатую видеоинформацию, фиксирующую лицо, голос и экран вашего пользователя. 8. Потоки пользователя. Получите визуализацию пути пользователя от одного экрана к другому. Узнайте, как ведут себя ваши пользователи и на каких экранах они находятся, когда решают уйти. 9. Опросы. Useberry предоставляет возможность проводить опросы с возможностью выбора одного или нескольких вариантов, шкалой мнений и открытыми вопросами. 10. Метрики. Получите обширную количественную информацию о поведении пользователей с помощью показателей выполнения задач, времени выполнения задачи и количества ошибочных кликов. С Useberry вы не просто разрабатываете продукт, вы создаете ориентированный на пользователя цифровой опыт, адаптированный к потребностям вашей аудитории, экономя при этом драгоценное время, усилия и ресурсы.