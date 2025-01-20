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Инструменты массового тестирования - Самые популярные приложения - Румыния
Инструменты краудсорсингового тестирования, также известные как краудсорсинговое тестирование, позволяют компаниям тестировать программное обеспечение, веб-сайты и приложения, используя обширную сеть отдельных пользователей. Это программное обеспечение связывает компании с разнообразной группой тестовых пользователей, позволяя им получать доступ и тестировать программное обеспечение или приложения на своих собственных устройствах. В эпоху цифровых технологий крауд-тестирование имеет неоценимое значение из-за его способности создавать весьма разнообразные среды тестирования, поскольку толпа пользователей естественным образом будет проводить тестирование на различных типах устройств и с различными настройками. Краудсорсинговое программное обеспечение для тестирования особенно полезно для команд DevOps. Он предоставляет разработчикам прямую обратную связь от пользователей о программном обеспечении, веб-сайтах, приложениях и их целевых конечных точках до того, как продукт будет публично выпущен. Кроме того, если решение для краудсорсингового тестирования включает возможности ведения журналов, разработчики могут анализировать эти журналы для диагностики любых ошибок, возникших во время тестирования. Этот тип пользовательского тестирования может проводиться вместе с программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами тестирования. По сути, краудсорсинговое тестирование служит внешней формой коллегиальной проверки кода, включающей человеческую оценку, а не автоматические проверки.
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Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из разнообразного, проверенного и справедливого пула Prolific, чтобы проводить исследования, меняющие мир, и ИИ следующего поколения.
Synack
synack.com
Лучшая платформа для обеспечения безопасности по требованию. Тестирование на проникновение PTaaS как услуга. Наступательное тестирование безопасности, которое со временем улучшит вашу безопасность. Одна платформа — множество применений. Ожидайте стратегического тестирования на проникновение, которое обеспечит полный контроль и прозрачность, выявит закономерности и недостатки в вашей программе безопасности, позволит организациям улучшить общий уровень безопасности и предоставит отчеты на уровне руководителей для руководства и совета директоров. Интеллектуальная платформа тестирования безопасности Synack включает в себя усовершенствования в области автоматизации и расширенного интеллекта для более широкого охвата поверхностей атак, непрерывного тестирования и повышения эффективности, предоставляя более глубокое понимание проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Платформа обеспечивает оптимальное сочетание специалистов по тестированию и интеллектуального сканирования в режиме 24/7/365 — и все это под вашим контролем. Как всегда, Synack не только задействует элитную команду Synack Red Team (SRT) для тестирования вашего актива, но теперь одновременно развертывает SmartScan или интеграцию с прикладным инструментом сканирования вашей компании. Продукт Synack SmartScan использует Hydra, собственный сканер нашей платформы, для постоянного обнаружения предполагаемых уязвимостей для SRT, которые затем сортируют их для получения только лучших в своем классе результатов. Кроме того, мы обеспечиваем дополнительный уровень строгости тестирования посредством массовых тестов на проникновение, в ходе которых исследователи SRT активно ищут уязвимости и заполняют контрольные списки соответствия. Используя свои собственные инструменты и методы, они обеспечивают беспрецедентную человеческую креативность и строгость. Используя платформу Synack для выполнения высокоуровневых автоматизированных оценок всех приложений и стимулируя команду Synack Red Team к постоянному и творческому участию, Synack предлагает уникальное сочетание нашего человеческого и искусственного интеллекта, что приводит к наиболее эффективному и действенному краудсорсинговому проекту. тест на проникновение на рынок. Кроме того, теперь доступно на FedRAMP и Azure Marketplace: платформа Synack предоставляет тестирование на проникновение как услугу (PTaaS).
Useberry
useberry.com
Useberry — это универсальная платформа для исследования продуктов, позволяющая беспрепятственно собирать отзывы и идеи пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. От первоначальных идей и проектов до прототипирования, от создания веб-сайтов до совершенствования информационной архитектуры — Useberry позволяет вам создавать цифровые продукты, проверенные пользователями. Наша миссия в Useberry — предоставить командам разработчиков надежную и простую в использовании платформу для проведения быстрых и эффективных исследований пользовательского тестирования. Предлагая набор передовых аналитических инструментов, мы упрощаем интеграцию пользовательских данных в процесс проектирования и улучшаем общий пользовательский опыт. С помощью Useberry вы можете преобразовать отзывы пользователей в действенные стратегии дизайна, отвечающие и превосходящие ожидания пользователей. Useberry, принятая такими мировыми брендами, как Microsoft, Dell, Envato и Accenture, представляет собой идеальную платформу для пионеров UI/UX, гибких менеджеров по продуктам, маркетологов-новаторов и активных продуктовых команд. Ключевые особенности: 1. Бесшовная интеграция: Useberry интегрируется с ведущими платформами прототипирования, включая Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel и Sketch, обеспечивая оптимизированный рабочий процесс, который максимизирует эффективность и способствует сотрудничеству. 2. Юзабилити-тестирование прототипов и веб-сайтов. Useberry предлагает разнообразные инструменты юзабилити-тестирования, в том числе открытую аналитику, одиночные задачи и 5-секундные тесты. Это позволяет получить более полное представление об удобстве использования вашего продукта. 3. Исследования информационной архитектуры: посредством сортировки карточек и тестирования деревьев Useberry помогает организовать и структурировать ваш веб-сайт или приложение таким образом, чтобы он находил отклик у ваших пользователей. 4. Пул участников: получите доступ к разнообразной, проверенной и проверенной смеси потребителей, профессионалов и труднодоступной аудитории из 34 стран мира. Профилировано по сотням атрибутов, чтобы удовлетворить даже самые нишевые и требовательные потребности в тестировании. 5. Поделиться ссылкой: легко нанимайте своих участников, поделившись ссылкой. Поделитесь им по электронной почте, в социальных сетях или вставьте на свой веб-сайт. Ваша аудитория, ваш выбор. 6. Отслеживание кликов. Получите графическое представление, включая тепловые карты, каждого клика или нажатия на ваш прототип и веб-сайт. Проанализируйте, с какими элементами пользовательского интерфейса взаимодействуют ваши пользователи, и внесите правильные улучшения UX. 7. Записи. Следите за каждым шагом навигации и взаимодействия пользователя, включая движение мыши. Получите богатую видеоинформацию, фиксирующую лицо, голос и экран вашего пользователя. 8. Потоки пользователя. Получите визуализацию пути пользователя от одного экрана к другому. Узнайте, как ведут себя ваши пользователи и на каких экранах они находятся, когда решают уйти. 9. Опросы. Useberry предоставляет возможность проводить опросы с возможностью выбора одного или нескольких вариантов, шкалой мнений и открытыми вопросами. 10. Метрики. Получите обширную количественную информацию о поведении пользователей с помощью показателей выполнения задач, времени выполнения задачи и количества ошибочных кликов. С Useberry вы не просто разрабатываете продукт, вы создаете ориентированный на пользователя цифровой опыт, адаптированный к потребностям вашей аудитории, экономя при этом драгоценное время, усилия и ресурсы.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных специалистов, которые тестируют реальные устройства в реальных средах на сотнях комбинаций устройств. . Мы проверим ваше программное обеспечение на доступность, качество перевода, местные и культурные нюансы, чтобы вы могли получить известность на каждом рынке, на котором вы работаете или собираетесь запустить его. Сотни ведущих брендов, включая Meta, Microsoft, Google, BBC и iHeartMedia, полагаются на Global Платформа тестирования приложений для улучшения качества своих продуктов со скоростью, которая позволяет командам Agile и DevOps выпускать выпуски более регулярно и получать важную обратную связь для устранения проблем или внесения критических улучшений в работу пользователя.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (формально UsabilityHub) — это платформа удаленного исследования пользователей, которая позволяет компаниям набирать, исследовать, брать интервью и понимать свою аудиторию, чтобы они могли создавать лучший опыт. Лучшие команды используют Lyssna, чтобы глубже понять свою аудиторию и быстрее двигаться в правильном направлении.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга: это все, чего заслуживают ваши цифровые решения, в одном месте.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе искусственного интеллекта, мы даем им возможность вернуть себе контроль и опережать даже самые сложные угрозы. Платформа знаний Bugcrowd Security заменяет стоимость/сложность нескольких инструментов унифицированным решением для краудсорсингового тестирования на проникновение как услуги, управляемого вознаграждения за обнаружение ошибок, управляемого приема/раскрытия уязвимостей и управления поверхностью атаки (доступны цены по меню) - с возможностью совместного использования всего одна и та же инфраструктура для масштабирования, согласованности и эффективности. Bugcrowd имеет более чем 10-летний опыт работы и сотни клиентов во всех отраслях, включая OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio и Министерство внутренней безопасности США.
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, специализирующаяся на краудсорсинговых услугах безопасности, которые помогают организациям защитить себя от киберпреступлений и утечек данных. Наша ведущая в отрасли платформа кибербезопасности позволяет компаниям подключиться к нашему глобальному сообществу, состоящему из 70 000 исследователей безопасности, которые используют свой уникальный опыт для поиска и сообщения об уязвимостях для защиты бизнеса. Intigriti доверяют некоторые крупнейшие и наиболее интересные компании мира, в том числе Intel, Yahoo! и Red Bull, которые доверяют нашей платформе в снижении риска кибератак и утечки данных. Наш спектр дополнительных услуг по тестированию безопасности помогает компаниям обеспечить безопасность своих цифровых активов и снизить риск ущерба в результате взломов. Наши решения охватывают: - Bug Bounty - Программы раскрытия уязвимостей (VDP) - Гибридное пентестирование - Хакерские мероприятия в реальном времени - Вознаграждающие услуги Компания Intigriti, основанная в 2016 году, теперь имеет глобальную команду, насчитывающую более 100 сотрудников по всему миру.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, основанная в 2015 году, представляет собой глобальную платформу Bug Bounty и VDP. YesWeHack предлагает компаниям инновационный подход к кибербезопасности с помощью Bug Bounty (плата за обнаруженную уязвимость), объединяя более 45 000 экспертов по кибербезопасности (этических хакеров) из 170 стран с организациями для защиты своих открытых областей и сообщения об уязвимостях на своих веб-сайтах, в мобильных приложениях, инфраструктура и подключенные устройства. YesWeHack запускает частные (только по приглашению) и публичные программы для сотен организаций по всему миру в соответствии со строжайшими европейскими правилами. В дополнение к платформе Bug Bounty YesWeHack также предлагает: решение для создания и управления политикой раскрытия уязвимостей (VDP), платформу управления пентестами, платформу обучения для этических хакеров под названием Dojo и платформу обучения для образовательных учреждений YesWeHackEDU.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — это платформа непрерывной оценки уязвимостей, которая проводит комплексные операции по обеспечению безопасности, такие как программы поиска ошибок и пентесты следующего поколения (VAPT), чтобы помочь стартапам и предприятиям эффективно выявлять, управлять и смягчать уязвимости.
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестирование Inspectiv и полностью управляемое вознаграждение за ошибки как услуга помогают командам безопасности обнаруживать серьезные уязвимости до того, как они будут использованы, без сложностей, затрат и хлопот, связанных с традиционным вознаграждением за обнаружение ошибок и ручным тестированием. Платформа Inspectiv позволяет вам просматривать приоритетные выводы об уязвимостях, фильтровать шум, получать важный для вас сигнал и плавно координировать свои действия. Узнайте больше на сайте Inspectiv.com.