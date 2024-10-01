Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты массового тестирования - Самые популярные приложения - Малави
Инструменты краудсорсингового тестирования, также известные как краудсорсинговое тестирование, позволяют компаниям тестировать программное обеспечение, веб-сайты и приложения, используя обширную сеть отдельных пользователей. Это программное обеспечение связывает компании с разнообразной группой тестовых пользователей, позволяя им получать доступ и тестировать программное обеспечение или приложения на своих собственных устройствах. В эпоху цифровых технологий крауд-тестирование имеет неоценимое значение из-за его способности создавать весьма разнообразные среды тестирования, поскольку толпа пользователей естественным образом будет проводить тестирование на различных типах устройств и с различными настройками. Краудсорсинговое программное обеспечение для тестирования особенно полезно для команд DevOps. Он предоставляет разработчикам прямую обратную связь от пользователей о программном обеспечении, веб-сайтах, приложениях и их целевых конечных точках до того, как продукт будет публично выпущен. Кроме того, если решение для краудсорсингового тестирования включает возможности ведения журналов, разработчики могут анализировать эти журналы для диагностики любых ошибок, возникших во время тестирования. Этот тип пользовательского тестирования может проводиться вместе с программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами тестирования. По сути, краудсорсинговое тестирование служит внешней формой коллегиальной проверки кода, включающей человеческую оценку, а не автоматические проверки.
Отправить новое приложение
Prolific
prolific.com
Prolific — это платформа, которая позволяет исследователям собирать высококачественные данные в большом масштабе от большого, проверенного пула участников исследований и специалистов. Используя платформу Prolific, исследователи могут нацеливать, связываться и управлять участниками исследований из ра...
Synack
synack.com
Лучшая платформа для обеспечения безопасности по требованию. Тестирование на проникновение PTaaS как услуга. Наступательное тестирование безопасности, которое со временем улучшит вашу безопасность. Одна платформа — множество применений. Ожидайте стратегического тестирования на проникновение, которое...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — это больше, чем просто краудсорсинговая компания по обеспечению безопасности; мы — сообщество энтузиастов кибербезопасности, объединенных общей целью: защитить организации от злоумышленников. Связывая наших клиентов с нужными доверенными хакерами для их нужд через нашу платформу на базе и...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (формально UsabilityHub) — это платформа удаленного исследования пользователей, которая позволяет компаниям набирать, исследовать, брать интервью и понимать свою аудиторию, чтобы они могли создавать лучший опыт. Лучшие команды используют Lyssna, чтобы глубже понять свою аудиторию и быстрее дв...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — это платформа непрерывной оценки уязвимостей, которая проводит комплексные операции по обеспечению безопасности, такие как программы поиска ошибок и пентесты следующего поколения (VAPT), чтобы помочь стартапам и предприятиям эффективно выявлять, управлять и смягчать уязвимости.
Useberry
useberry.com
Useberry — это универсальная платформа для исследования продуктов, позволяющая беспрепятственно собирать отзывы и идеи пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. От первоначальных идей и проектов до прототипирования, от создания веб-сайтов до совершенствования информацио...
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестирование Inspectiv и полностью управляемое вознаграждение за ошибки как услуга помогают командам безопасности обнаруживать серьезные уязвимости до того, как они будут использованы, без сложностей, затрат и хлопот, связанных с традиционным вознаграждением за обнаружение ошибок и ручным тестиро...
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, основанная в 2015 году, представляет собой глобальную платформу Bug Bounty и VDP. YesWeHack предлагает компаниям инновационный подход к кибербезопасности с помощью Bug Bounty (плата за обнаруженную уязвимость), объединяя более 45 000 экспертов по кибербезопасности (этических хакеров) из 1...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, специализирующаяся на краудсорсинговых услугах безопасности, которые помогают организациям защитить себя от киберпреступлений и утечек данных. Наша ведущая в отрасли платформа кибербезопасности позволяет компаниям подключиться к нашему...
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга...