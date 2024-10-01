Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Инструменты массового тестирования - Самые популярные приложения - Мальта Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты краудсорсингового тестирования, также известные как краудсорсинговое тестирование, позволяют компаниям тестировать программное обеспечение, веб-сайты и приложения, используя обширную сеть отдельных пользователей. Это программное обеспечение связывает компании с разнообразной группой тестовых пользователей, позволяя им получать доступ и тестировать программное обеспечение или приложения на своих собственных устройствах. В эпоху цифровых технологий крауд-тестирование имеет неоценимое значение из-за его способности создавать весьма разнообразные среды тестирования, поскольку толпа пользователей естественным образом будет проводить тестирование на различных типах устройств и с различными настройками. Краудсорсинговое программное обеспечение для тестирования особенно полезно для команд DevOps. Он предоставляет разработчикам прямую обратную связь от пользователей о программном обеспечении, веб-сайтах, приложениях и их целевых конечных точках до того, как продукт будет публично выпущен. Кроме того, если решение для краудсорсингового тестирования включает возможности ведения журналов, разработчики могут анализировать эти журналы для диагностики любых ошибок, возникших во время тестирования. Этот тип пользовательского тестирования может проводиться вместе с программным обеспечением для автоматизации тестирования и другими инструментами тестирования. По сути, краудсорсинговое тестирование служит внешней формой коллегиальной проверки кода, включающей человеческую оценку, а не автоматические проверки.