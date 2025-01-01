Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции позволяет предприятиям эффективно управлять процессами международных продаж. Эти решения предлагают важные инструменты для расчета стоимости доставки (включая пошлины и налоги), услуг локализации, классификации продуктов, управления ограничениями на товары и проверки запрещенных сторон. Используя эти инструменты, компании могут улучшить свои стратегии международных продаж, снизить торговые риски и повысить операционную эффективность. Обычно менеджеры по цепочке поставок и логистике внедряют программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции, чтобы контролировать все аспекты глобальных операций, включая консолидацию поставок и международные платежи. Компании часто интегрируют это программное обеспечение с другими решениями для электронной коммерции, такими как платформы доставки и платежные шлюзы, чтобы создать бесперебойный рабочий процесс.
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FedEx
fedex.com
Приложение FedEx позволяет отслеживать пакеты в реальном времени, управлять доставками и получать обновления о статусе поставок.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.
EasyStore
easystore.co
EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.
Zonos
zonos.com
Zonos упрощает международную торговлю, предоставляя решения для расчета пошлин и налогов, а также управления трансграничными заказами.
ShopBase
shopbase.com
ShopBase — платформа для создания интернет-магазинов и управления дропшиппингом с инструментами для продаж и маркетинга.
Passport
passportshipping.com
Приложение Passport упрощает международную торговлю, оптимизируя логистику, соответствие и клиентский опыт для предприятий электронной коммерции.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.
GLOSKU
glosku.com
Приложение GLOSKU предлагает решения для трансграничной торговли, включая обработку платежей, доставку и аналитику для интернет-магазинов.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud — это крупнейшая сеть перевозчиков для международных отправок, обеспечивающая лучшие тарифы и варианты доставки более чем в 200 стран.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret помогает онлайн-продавцам на eBay и Amazon расширять международные продажи с помощью автоматизированного перевода и локализации продуктов.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal упрощает международные продажи для бизнеса, предлагая локализованные версии магазинов, обработку платежей и соответствие местным нормам.
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это ПО для интеграции электронной коммерции с поддержкой ИИ, которое управляет запасами, заказами и логистикой для международных продаж.
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