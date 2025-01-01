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Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции
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Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции позволяет предприятиям эффективно управлять процессами международных продаж. Эти решения предлагают важные инструменты для расчета стоимости доставки (включая пошлины и налоги), услуг локализации, классификации продуктов, управления ограничениями на товары и проверки запрещенных сторон. Используя эти инструменты, компании могут улучшить свои стратегии международных продаж, снизить торговые риски и повысить операционную эффективность. Обычно менеджеры по цепочке поставок и логистике внедряют программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции, чтобы контролировать все аспекты глобальных операций, включая консолидацию поставок и международные платежи. Компании часто интегрируют это программное обеспечение с другими решениями для электронной коммерции, такими как платформы доставки и платежные шлюзы, чтобы создать бесперебойный рабочий процесс.

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FedEx

FedEx

fedex.com

Приложение FedEx позволяет отслеживать пакеты в реальном времени, управлять доставками и получать обновления о статусе поставок.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos упрощает международную торговлю, предоставляя решения для расчета пошлин и налогов, а также управления трансграничными заказами.

ShopBase

ShopBase

shopbase.com

ShopBase — платформа для создания интернет-магазинов и управления дропшиппингом с инструментами для продаж и маркетинга.

Passport

Passport

passportshipping.com

Приложение Passport упрощает международную торговлю, оптимизируя логистику, соответствие и клиентский опыт для предприятий электронной коммерции.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.

GLOSKU

GLOSKU

glosku.com

Приложение GLOSKU предлагает решения для трансграничной торговли, включая обработку платежей, доставку и аналитику для интернет-магазинов.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud — это крупнейшая сеть перевозчиков для международных отправок, обеспечивающая лучшие тарифы и варианты доставки более чем в 200 стран.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret помогает онлайн-продавцам на eBay и Amazon расширять международные продажи с помощью автоматизированного перевода и локализации продуктов.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal упрощает международные продажи для бизнеса, предлагая локализованные версии магазинов, обработку платежей и соответствие местным нормам.

ShopiVerse

ShopiVerse

shopiverse.com

ShopiVerse — это ПО для интеграции электронной коммерции с поддержкой ИИ, которое управляет запасами, заказами и логистикой для международных продаж.

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Программное обеспечение для трансграничной электронной коммерции - Самые популярные приложения - WebCatalog