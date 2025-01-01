CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel - это платформа для агентств и консультантов, предлагающая инструменты для управления продажами и маркетингом, включая CRM, автоматизацию и интеграцию с другими сервисами.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкое CRM-приложение для малых предприятий, упрощающее управление клиентскими отношениями и автоматизацию задач.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite - облачное приложение для управления бизнесом, которое позволяет контролировать покупки, продажи, запасы и финансы в одном месте.
Attio
attio.com
Attio - это платформа управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая настраивать рабочие процессы и управлять данными клиентов для повышения эффективности.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader - это приложение для управления проектами и CRM, которое помогает организовать работу, отслеживать время и вести учет финансов в одном месте.
Podio
podio.com
Podio - это настраиваемая платформа для сотрудничества, автоматизирующая рабочие процессы и упрощающая управление проектами и задачами.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
Deskera
deskera.com
Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Bloom
bloom.io
Bloom - это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов. Оно объединяет все взаимодействия с клиентами, включая формы, контракты и платежи.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
Copper
prosperworks.com
Copper — это CRM-платформа для управления контактами, сделками и проектами, интегрированная с Google Workspace.
Capsule
capsulecrm.com
Capsule - это CRM-система для управления контактами и продажами, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и организацию данных.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
SaleSmartly
salesmartly.com
Платформа для многоканального общения с клиентами, объединяющая чаты, мессенджеры и электронную почту для быстрого и эффективного обслуживания.
Planfix
planfix.com
Planfix — это платформа для онлайн-управления бизнесом, позволяющая автоматизировать процессы, управлять проектами и задачами без необходимости программирования.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.
Kylas
kylas.io
Kylas - это CRM для продаж, помогающее малым и растущим бизнесам оптимизировать процессы продаж и управлять взаимодействием с клиентами.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.
Snov.io
snov.io
Snov.io - платформа для автоматизации продаж, предлагающая инструменты для генерации лидов, проверки email и управления клиентами.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Менее раздражающий CRM - это простой инструмент для управления контактами и отслеживания лидов, созданный для малых предприятий.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.
Canopy
canopytax.com
Canopy — облачное ПО для управления бухгалтерскими практиками, включая управление клиентами, временем, документами и налоговыми рабочими процессами.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - это облачное CRM-решение для управления продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, предлагающее инструменты автоматизации и интеграции для малого и среднего бизнеса.
Leadsales
leadsales.io
Headsales — это CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram, которая централизует чаты, автоматизирует распределение лидов и помогает управлять продажами.
Insightly
insightly.com
Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов, которая оптимизирует процесс найма с помощью анализа резюме, управления контактами и интеграции электронной почты.
NeoDove
neodove.com
NeoDove – это CRM и диалер для управления взаимоотношениями с клиентами и повышения продуктивности общения в компаниях.
Method CRM
method.me
Method:CRM — это приложение для управления отношениями с клиентами, которое интегрируется с QuickBooks и автоматизирует процессы учета и обслуживания.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает местным бизнесам управлять воронкой продаж и взаимодействием с клиентами.
Mekari Qontak
qontak.com
Мекари Qontak - платформа управления обслуживанием клиентов, позволяющая централизованно управлять запросами через разные каналы, включая WhatsApp и Instagram.
Coretal
coretal.co
Coretal - это платформа для управления бизнесом, включая управление проектами, выставление счетов, CRM и поддержку клиентов.
Nimble
nimble.com
Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.
Amwork
amwork.com
Amwork - платформа для создания уникальных рабочих пространств, автоматизирующая бизнес-процессы и улучшающая совместную работу.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM преобразует Outlook в полноценную CRM, позволяя управлять контактами, проектами и сделками прямо из почтового ящика.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.
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