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CRM-программное обеспечение
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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel - это платформа для агентств и консультантов, предлагающая инструменты для управления продажами и маркетингом, включая CRM, автоматизацию и интеграцию с другими сервисами.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкое CRM-приложение для малых предприятий, упрощающее управление клиентскими отношениями и автоматизацию задач.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite - облачное приложение для управления бизнесом, которое позволяет контролировать покупки, продажи, запасы и финансы в одном месте.

Attio

Attio

attio.com

Attio - это платформа управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая настраивать рабочие процессы и управлять данными клиентов для повышения эффективности.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader - это приложение для управления проектами и CRM, которое помогает организовать работу, отслеживать время и вести учет финансов в одном месте.

Podio

Podio

podio.com

Podio - это настраиваемая платформа для сотрудничества, автоматизирующая рабочие процессы и упрощающая управление проектами и задачами.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom - это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов. Оно объединяет все взаимодействия с клиентами, включая формы, контракты и платежи.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.

Copper

Copper

prosperworks.com

Copper — это CRM-платформа для управления контактами, сделками и проектами, интегрированная с Google Workspace.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Capsule - это CRM-система для управления контактами и продажами, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и организацию данных.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

Платформа для многоканального общения с клиентами, объединяющая чаты, мессенджеры и электронную почту для быстрого и эффективного обслуживания.

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix — это платформа для онлайн-управления бизнесом, позволяющая автоматизировать процессы, управлять проектами и задачами без необходимости программирования.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas - это CRM для продаж, помогающее малым и растущим бизнесам оптимизировать процессы продаж и управлять взаимодействием с клиентами.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io - платформа для автоматизации продаж, предлагающая инструменты для генерации лидов, проверки email и управления клиентами.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Менее раздражающий CRM - это простой инструмент для управления контактами и отслеживания лидов, созданный для малых предприятий.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — облачное ПО для управления бухгалтерскими практиками, включая управление клиентами, временем, документами и налоговыми рабочими процессами.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - это облачное CRM-решение для управления продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, предлагающее инструменты автоматизации и интеграции для малого и среднего бизнеса.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.

Leadsales

Leadsales

leadsales.io

Headsales — это CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram, которая централизует чаты, автоматизирует распределение лидов и помогает управлять продажами.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов, которая оптимизирует процесс найма с помощью анализа резюме, управления контактами и интеграции электронной почты.

Method CRM

Method CRM

method.me

Method:CRM — это приложение для управления отношениями с клиентами, которое интегрируется с QuickBooks и автоматизирует процессы учета и обслуживания.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

NeoDove – это CRM и диалер для управления взаимоотношениями с клиентами и повышения продуктивности общения в компаниях.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss — это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает местным бизнесам управлять воронкой продаж и взаимодействием с клиентами.

Mekari Qontak

Mekari Qontak

qontak.com

Мекари Qontak - платформа управления обслуживанием клиентов, позволяющая централизованно управлять запросами через разные каналы, включая WhatsApp и Instagram.

Coretal

Coretal

coretal.co

Coretal - это платформа для управления бизнесом, включая управление проектами, выставление счетов, CRM и поддержку клиентов.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.

Amwork

Amwork

amwork.com

Amwork - платформа для создания уникальных рабочих пространств, автоматизирующая бизнес-процессы и улучшающая совместную работу.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.

eWay-CRM

eWay-CRM

eway-crm.com

eWay-CRM преобразует Outlook в полноценную CRM, позволяя управлять контактами, проектами и сделками прямо из почтового ящика.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.

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