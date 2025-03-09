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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Oncourse CRM
tryoncourse.com
Oncourse CRM - платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, оптимизирующая процессы продаж и организующая данные клиентов.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — платформа для монетизации, помогающая издателям увеличивать доход от рекламы с помощью гибких решений и поддержки в управлении ставками.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Quiverflow - это инструмент для управления задачами и проектами, предлагающий интеграцию рабочего процесса, совместную работу и отслеживание прогресса.
Insale CRM
insale.io
Insale CRM — это приложение для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющее эффективно отслеживать данные и оптимизировать процессы продаж.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram - облачный инструмент для управления задачами и сотрудничества в командах, обеспечивающий эффективную коммуникацию и оптимизацию рабочих процессов.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
SpinOffice CRM - это приложение для управления контактами и задачами, объединяющее электронные письма, проекты и документы в одной платформе.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.
SEO CRM
seocrm.com
SEO CRM - приложение для управления клиентами и проектами, включая SEO, PPC и веб-дизайн, с функциями продаж, отчетности и поддержки.
Second CRM
secondcrm.com
Второй CRM – это решение для автоматизации бизнеса, предлагающее управление контактами, лидами, продажами и отчетностью для повышения эффективности и роста компаний.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает местным бизнесам управлять воронкой продаж и взаимодействием с клиентами.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes - это платформа для управления CRM, автоматизации процессов и генерации предложений, позволяющая контролировать коммерческую операцию от лида до конверсии.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — это простая в использовании универсальная CRM-система для продаж для малых и средних предприятий. Pepper Cloud CRM помогает малым и средним предприятиям беспрепятственно управлять потенциальными клиентами, возможностями продаж, взаимодействием с клиентами и прогнозированием доходов. Pepper Cloud полностью интегрирован с WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp и многими другими инструментами. С Pepper Cloud вам не нужно управлять данными о продажах в нескольких таблицах Excel, телефонных сообщениях или электронных письмах. CRM предоставляет вам единую платформу, с помощью которой вы можете управлять своими продажами и клиентами.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com — это программное обеспечение CRM для управления продажами и систематизации данных о клиентах. Нулевая потребность в обучении, недорогой и масштабируемый. Onpipeline предлагает простой интерфейс, который действительно помогает сосредоточиться на правильных сделках. Инструменты, созданные для того, чтобы никогда не упускать возможности и приносить больше продаж за меньшее время. Он включает в себя встроенную интеграцию с календарями Google или Microsoft, mailchimp, Quickbooks и многим другим. Также включает мощный API, веб-перехватчики и возможность создавать виджеты для интеграции ваших внешних приложений.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — это централизованное CRM-решение, которое можно использовать на нескольких устройствах для управления вашими продажами, задачами, клиентами и многим другим из любой точки мира.
Moovago
moovago.com
Moovago предлагает простое решение для повышения эффективности организации и отслеживания клиентов. Приложение объединяет инструменты, используемые продавцами.
Markate
markate.com
Markate - это приложение для управления бизнесом, автоматизации задач и маркетинга, предназначенное для малых и средних сервисных компаний.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker предоставляет сотни программных инструментов CRM, коммуникации, продаж и маркетинга для малого бизнеса под одним логином.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM - это система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая оптимизировать продажи и отслеживать взаимодействия с клиентами.
Qebot
qebot.com
Qebot - платформа для управления цифровым маркетингом, предлагающая ряд инструментов для бизнес-менеджеров для оптимизации присутствия в интернете.
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом (ERP), интегрированное с разделом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отчетности, который включает бухгалтерский учет (BI) для владельцев микро- и малого бизнеса.
Barantum
barantum.com
Barantum — облачное CRM-приложение для продаж, помогающее управлять взаимодействием с клиентами и анализировать данные для оптимизации бизнес-процессов.
Simpleview
simpleviewinc.com
Simpleview, входящая в состав Granicus, является ведущим мировым поставщиком CRM, CMS, дизайна веб-сайтов, услуг цифрового маркетинга и анализа данных для конференц-бюро, площадок, советов по туризму, маркетинговых организаций дестинаций (DMO) и достопримечательностей. В компании работают сотрудники по всему миру, обслуживая клиентов всех размеров, включая небольшие города, мировые столицы, популярные места для встреч и страны на разных континентах.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить доходы, повысить продажи и эффективность маркетинга. Rolldog также предлагает набор решений, связанных с CRM, включая модуль управления потенциальными клиентами и возможностями, призванный помочь компаниям, уже использующим CRM, радикально улучшить способы их квалификации, управления, оценки и закрытия возможностей - все это можно настроить индивидуально для каждого бизнеса и их потребности. Именно способность Rolldog помочь определить возможности и управлять ими от «от начала до закрытия» действительно отличает нас.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — это CRM-инструмент для поиска потенциальных клиентов, предназначенный для оптимизации процесса продаж в каждой торговой организации, позволяя уделять больше времени и сил заключению сделок. Это инструмент, созданный для специалистов по продажам и организаций с отделом продаж. Tapdesk работает на базе искусственного интеллекта, и наш алгоритм машинного обучения предоставляет вам необходимые данные для повышения вашей производительности и сокращения отходов. У нас есть уникальная возможность поиска, которая позволяет пользователям находить лиц, принимающих решения, и потенциальных клиентов по множеству критериев.
Livespace
livespace.io
Livespace - облачная CRM-система для управления продажами и взаимодействием с клиентами, с возможностями настройки и автоматизации процессов.
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM — это полностью настраиваемое решение для улучшения отношений с клиентами за счет ясности и эффективности.
Soffront
soffront.com
Soffront - это CRM платформа, которая автоматизирует маркетинг и продажи, предлагая инструменты для управления клиентами и улучшения бизнес-процессов.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
CentralStationCRM — это веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами для малых и средних предприятий, позволяющее организовывать контакты и задачи.
Zixflow
zixflow.com
Zixflow - платформа для управления клиентами с автоматизацией, поддерживающая многоканальную связь (SMS, WhatsApp, email) и создание сообщений без кода.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — это просто умная CRM для продаж, способная обеспечить ваш успех. Вооружен рядом интеллектуальных интегрированных функций; такие как Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier и многие другие, отмеченное наградами программное обеспечение Teamgate предоставляет вашему отделу продаж как простоту, так и возможность органического развития вашего бизнеса. Уже три года подряд Teamgate признается на международном уровне и получает множество наград за исключительное обслуживание и поддержку клиентов, удобный интерфейс, а также входит в число лидеров в мире программного обеспечения CRM для продаж.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform - это программное обеспечение для генерации лидов и управления клиентами, предоставляющее инструменты для продаж, поддержки и маркетинга.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм персонала.
CrmOne
crmone.com
Отсутствие централизованной CRM-системы может привести к дезорганизации данных, неэффективной коммуникации, упущенным возможностям продаж и ограниченному пониманию клиентов. Многие малые и средние компании испытывают трудности с управлением взаимоотношениями с клиентами, не платя при этом огромную цену за различные важные функции или несколько подписок. Однако так не должно быть. С помощью CrmOne компании могут расширить свои возможности с помощью одного комплексного решения, которое позволит управлять взаимоотношениями с клиентами в одном месте без ущерба для каких-либо функций, которые могут им понадобиться для продаж и маркетинга, не нанося при этом больших затрат. От управления потенциальными клиентами и отслеживания воронки продаж до поддержки клиентов и аналитики — CrmOne предлагает универсальный набор инструментов для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса в различных отраслях. CrmOne имеет богатую историю поддержки более 4000 стартапов, растущих предприятий и предприятий по всему миру, демонстрируя стремление к совершенству и инновациям.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM - это система управления взаимоотношениями с клиентами, обеспечивающая управление контактами, автоматизацию продаж и маркетинга, а также поддержку клиентов.
Team365 CRM
team365.io
Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase — это более разумный способ управления вашей бизнес-информацией, процессами и многим другим, которому доверяют быстрорастущие команды. Управляйте сложностью просто: от компаний и контактов до процессов, заказов на продажу и инфраструктуры — Kinabase позволяет вам отслеживать, что происходит в вашей организации. Повышайте скорость и эффективность. Получайте необходимую информацию всегда под рукой. Повышайте эффективность, снижайте риски и быстрее находите нужную информацию. Объедините несколько инструментов обработки данных в одну простую в использовании систему. Получите силу гибкости Kinabase имеет уникальную и интеллектуальную структуру данных, которая позволяет вам двигаться со скоростью мысли. Без жесткости традиционных CRM и ERP-систем. От людей до процессов и совершенства — Kinabase можно легко настроить для управления важной для вас информацией. Адаптируемый и эффективный для самых разных целей: от производства до подбора персонала и консультирования.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — это идеально сбалансированная CRM для продаж. Вы получаете функции, необходимые для масштабирования вашего бизнеса, без лишних сложностей и за небольшую часть стоимости традиционных CRM. Inperium Sell позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на заключении сделок, а не бороться с запутанными меню и интерфейсами. Организуйте свой процесс продаж, обеспечьте полную прозрачность конвейера, унифицируйте каналы связи с клиентами и автоматизируйте расценки, выставление счетов и выставление счетов с помощью решения, которое легко интегрируется в существующую ИТ-экосистему, обеспечивая быструю окупаемость и устойчивую окупаемость инвестиций.
Coretal
coretal.co
Coretal - это платформа для управления бизнесом, включая управление проектами, выставление счетов, CRM и поддержку клиентов.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM - это инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющий оптимизировать бизнес-процессы и анализировать информацию о клиентах.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM предоставляет программное обеспечение CRM и профессиональные услуги, чтобы помочь предприятиям использовать процессы и технологии для повышения гибкости и эффективности бизнеса.
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