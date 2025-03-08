Cratio CRM

cratiocrm.com

Cratio CRM Software - это программное обеспечение CRAM и мобильное CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять целым процессом продаж с одной платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступный и настраиваемый. Программное обеспечение имеет все необходимые функции для полной автоматизации продаж. Особенности продукта: ** Система управления ведущими -> автоматически захватить лидерство -> Распределить лидирование в команду по продажам -> Отправить персонализированные электронные письма и SMS клиентам -> Определить и сосредоточиться на горячих/победных лидерах -> Настройка экрана ведущего в соответствии с вашим бизнесом -> Мониторинг статуса ведущего с временной шкалой и деятельностью пользователей ** Управление мероприятиями по продажам -> Планировать, назначить, отслеживать обзор - вызовы, задачи и посещения -> Отправить напоминания по электронной почте/SMS в команду продаж в свое время -> Отправить клиентам по электронной почте/SMS за один щелчок -> Получите ежедневные отчеты о активности и продажах по электронной почте -> Обзор пропущенные или просроченные или эскалированные действия -> Отслеживание ежедневного, еженедельного, ежемесячных отчетов о производительности команды ** Мобильное программное обеспечение CRM -> План повседневной деятельности в мобильных устройствах -> Один клик посетите обновления -> Позвоните, почтовые клиенты прямо из приложения -> Адрес клиента с картами -> Обновления активности на основе местоположения GPS -> Mobile CRM работает на Android & IOS ** Общение с клиентами -> Автоматические оповещения о SMS и электронной почте -> Массовая электронная почта и смс с шаблонами -> Интеграция облачной телефонии -> Нажмите, чтобы позвонить в службу -> Записи вызовов в аудио -формате -> Интегрированная электронная почта, SMS и голос 5 причин выбора Cratio CRM: * Доступный. Сэкономьте не менее 50% от стоимости CRM. * Простой в использовании, но со всеми необходимыми функциями CRM * Защищенное, масштабируемое и облачное решение мирового класса * Лучшая поддержка и специальная команда успеха клиентов * Полностью настраивается в соответствии с вашим бизнесом О компании: Cratio Software - это компания по разработке программного обеспечения, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Компания специализируется на предоставлении программного обеспечения для мобильных продаж CRM для мобильных продаж конкретного домена с меньшим количеством времени и затрат. Команда -основателя состоит из людей с более чем 15 -летним опытом разработки программного обеспечения и продуктов.