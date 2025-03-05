CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Украина

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Planfix
planfix.com
Платформа ПланФикс позволяет организациям управлять всем своим бизнесом онлайн. Независимо от размера компании и отрасли, Planfix может предложить отличный инструмент для управления проектами и работами. С ПланФиксом ваша компания получает полностью настраиваемую систему управления, от проектирования процессов до внешнего вида. Интегрированная платформа ПланФикс позволяет пользователям одновременно управлять задачами и проектами, CRM, продажами, маркетингом, производством, логистикой, службами поддержки, финансами и человеческими ресурсами. Передача данных между командами происходит плавно — например, транзакции на этапе внедрения становятся проектами, которые затем передаются в поддержку. Гибкие настройки доступа позволяют пользователям просматривать только ту информацию, которая им необходима для продуктивной работы, а менеджеры могут просматривать весь бизнес-процесс. Для настройки и управления различными бизнес-процессами внутри компании не требуется никакого программирования. Платформа предлагает широкий спектр мощных функций, включая управление проектами, учет клиентов, управление задачами, онлайн-диаграммы Ганта, интеграцию электронной почты, календари, хронику событий в реальном времени, аналитику и отчетность, подключение внешних пользователей, связывание учетных записей и многое другое. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или технически подкованным пользователем, ПланФикс подойдет вам идеально. Опытные пользователи найдут в ПланФиксе возможности, недоступные в других сервисах и системах. Эти функции включают обширную настройку, расширенную автоматизацию сложных бизнес-процессов и гибкое создание проектов. Альтернативно, готовые к использованию конфигурации и автоматизированные процедуры облегчают адаптацию и внедрение. Мы считаем, что ПланФикс подходит частному бизнесу, некоммерческим организациям, общественным организациям и любой другой группе, работающей над общей целью. Более 68 000 пользователей используют ПланФикс для автоматизации бизнес-процессов в более чем 7 000 компаний.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет в ваших приложениях Gmail и других приложениях Google Workspace. Это помогает командам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, контролировать прогресс продаж и закрывать больше сделок. Подробнее о Nethunt CRM 🙂 Организуйте свою клиентскую базу Используйте основные функции CRM в Nethunt, чтобы организовать вашу клиентскую базу наиболее эффективным образом. ✓ Попрощайтесь с утомительным вводом данных навсегда. ✓ Используйте функцию дублирования Nethunt, чтобы все время поддерживать чистые данные. ✓ Требуемые поля включают часы на ваши данные, чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. ✓ Ваша клиентская база надежно хранится в одном месте, защищена от утечек или позаботуемых глаз путем правильного управления доступом. 📞 Захватывает новые отведения по нескольким каналам Nethunt CRM интегрирован с несколькими инструментами, которые позволяют получать новые потенциальные клиенты из разных источников и хранить общение в CRM Records. ✓ Создать новые потенциальные клиенты из входящих и исходящих звонков ✓ Включите чаты на веб -сайте в новые лидеры ✓ Получите новые лидеры от платформ социальных сетей ✓ Добавить новые лиды в CRM от Messengers ✓ Capture Leads из пользовательских веб -форм 📋 Ведущие сегмента и база клиентов Разбейте свою клиентскую базу на целевые сегменты, чтобы отправить персонализированные подачи, используя различные макросы - название работы, потребность, размер компании и многое другое. ✓ Используйте пользовательские фильтры и представления, чтобы сегментировать ваши контакты. ✓ Сохраните неограниченное количество сегментов для себя или поделитесь ими с командой. ✓ Эти сегменты обновляются автоматически, когда новые пользователи соответствуют определенным параметрам. 💲 Строительный трубопровод продаж Превратите контакты в провода и протолкните их вниз по красивому, функциональному трубопроводу. ✓ Добавить новые сделки, их стоимость, вероятность закрытия и ожидаемой даты закрытия. ✓ Отслеживание сделок Прогресс через этапы трубопровода. ✓ Знайте доход на каждом этапе трубопровода ✓ Пятно, заблокированные, и как подтолкнуть их к покупке. ✓ Создайте один или несколько пользовательских трубопроводов для ваших продуктов и услуг. ✓ Построить прогнозы, которым вы можете доверять. ⭕ Управление задачами Организуйте свой рабочий день и управляйте рабочей нагрузкой вашей команды. Все в Gmail. ✓ Управляйте задачами и сотрудничайте с вашей командой в Gmail. ✓ Назначьте задачи автоматически по определенным критериям или алгоритму кругло-робин. ✓ Ссылка задач на электронные письма и записи CRM. ✓ Получайте ежедневные задачи, чтобы спланировать свой день. 🤖 Автоматизируйте процессы продаж в Gmail Nethunt CRM позволяет пользователям автоматизировать весь процесс продаж - от захвата свинца до стадии трубопровода Deals до уведомлений. ✓ Захват проводит из разных источников и добавьте их в свой CRM. ✓ Назначьте менеджеров руководителям и настройке персонализированных автоматических повторений. ✓ Расстановка лидов автоматически в зависимости от их поведения ✓ Установить последовательности для развития лидов. ✓ Автоматически связывать разговоры по электронной почте, чаты, вызовы в профили CRM. ✓ Иметь алгоритм переместить лидерство на следующую стадию трубопровода на основе ответа свинца. ✓ Создать автоматические задачи для команды. ✓ Установить уведомления в команду, когда в процессе происходят важные изменения. ✓ Автоматизируйте ввод данных. ✉ Автоматизация электронной почты ✓ Создать личные и общие шаблоны электронной почты в Gmail. ✓ Напишите повторяющиеся электронные письма легко и быстро. ✓ Персонализируйте шаблоны электронной почты с пользовательскими полями. ✓ Используйте шаблоны электронной почты в ежедневной корреспонденции по электронной почте, кампаниям по электронной почте или автоматическим последовательностям электронной почты. 📩 Отслеживание электронной почты Отслеживайте вашу электронную почту открывается и щелкает в Gmail. ✓ Знайте, если, когда и как часто получатель просматривает ваши электронные письма в режиме реального времени. ✓ Знайте, когда люди открывают ваши электронные письма, чтобы предоставить информацию для вашей команды. ✓ Расстановите приоритеты потенциальных клиентов на основе того, сколько раз они открывают электронные письма или нажимают на ссылки. ✓ Используйте отслеживание электронной почты для регулярных электронных писем, кампаний по электронной почте и автоматических последовательностей электронной почты. 🔁 Электронные кампании Отправьте электронные кампании и последующие кампании в Gmail. ✓ Отправить кампании по электронной почте в пользовательские сегменты или всю вашу клиентскую базу. ✓ Установите последующие электронные письма в предыдущие электронные кампании. ✓ Мониторинг кампаний Статистика: открывается, клики, отписывающие подписки, отскоки и ответы. ✓ Отправить кампании по электронной почте через Gmail, Nethunt SMTP или собственный SMTP -сервер. 📊 Отчеты о продажах Отслеживайте ключевые бизнес -метрики и командную работу с отчетами в Nethunt CRM. ✓ Отслеживайте эффективность всей команды и каждого менеджера отдельно - количество отправленных электронных писем, сделанных презентаций, вызовов и т. Д. ✓ Проанализируйте рост бизнеса по сравнению с предыдущими периодами - количество закрытых сделок, а также полученные доходы. ✓ Проанализируйте доход, разрушив его менеджером, определяющим продуктом, по стране и т. Д. ✓ Отслеживайте свою квоту. ✓ Проанализируйте причины потери сделок. ✓ Создайте прогноз продаж, которому вы можете доверять.
Pipedrive
pipedrive.com
Каждой компании нужны правильные инструменты для расцвета. Чтобы масштабировать ваш бизнес, вам нужно программное обеспечение, которое доступно, предлагает правильную функциональность, быстро освоить и выделять ключевые возможности. Pipedrive-это инструмент CRM, ориентированный на продажи (управление взаимоотношениями с клиентами), который используют команды всех размеров. Благодаря более 100 000 клиентов, охватывающих 179 стран, продажи втягиваются простым, но мощным дизайном нашего CRM, который приоритет для юзабилити. При использовании Pipedrive ничто не пропадает трещины, позволяя вашей команде тратить меньше времени на подачу времени и больше времени на продажу, с помощью программного обеспечения CRM, которое является как гибким и мощным. Pipedrive разработан, чтобы помочь малым предприятиям расти. Более десяти лет мы были привержены созданию лучшего CRM - CRM от продавцов. Результатом является простой в использовании, эффективный инструмент продаж, который централизует ваши данные, помогая вам визуализировать весь процесс продаж и выиграть больше сделок.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте, со сводками, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет цены за приложение; вы получаете доступ ко всей платформе всего за 10 долларов в месяц за пользователя. Независимо от того, используете ли вы Apptivo для одного приложения или для управления всем своим бизнесом, оно принесет невероятную пользу организации. Ее приложения охватывают полный жизненный цикл клиента: * Маркетинг: создавайте целевые списки контактов, создавайте и проводите кампании по электронной почте, а также отслеживайте аналитику. * Продажи: Полные возможности CRM с надежным управлением контактами, конвейером продаж, автоматизацией и отчетностью. * Служба поддержки: мощная система обработки заявок с интеграцией электронной почты, веб-порталом и отслеживанием времени. * Управление проектами: управляйте графиками проектов с помощью диаграмм Ганта, отслеживайте время и этапы, а также выставляйте счета за затраченные усилия. * Выездное обслуживание: назначение и отправка заказов на работу, мобильное фото, учет времени и материалов, а также выставление счетов. * Расценки и выставление счетов: создавайте профессиональные расценки и отправляйте их по электронной почте своим клиентам с помощью интегрированных возможностей выставления счетов и регулярных счетов. * Управление заказами: превращайте предложения в заказы, отслеживайте запасы и поставки, а также выставляйте счета клиентам за ваш продукт. * Цепочка закупок и поставок: управляйте поставщиками, отслеживайте заказы на покупку и выставление счетов, а также управляйте запасами. Apptivo используется сотнями тысяч предприятий из 193 стран мира и может принимать независимых консультантов на предприятиях с оборотом до миллиарда долларов. Гибкость Apptivo — одно из трех его основных отличий: доступность, гибкость и возможности. Благодаря тому, что весь набор бизнес-приложений доступен по единой цене, он предлагает богатые и мощные функции для широкого набора приложений, которые обеспечивают беспрецедентные возможности за свою ценность, а также лучшие в своем классе возможности настройки, которые делают систему гибкой для любого типа бизнес.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Snov.io
snov.io
Snov.io — это все, что вам нужно для развития вашего бизнеса! Благодаря отмеченным наградами инструментам для привлечения потенциальных клиентов, проверки электронной почты, автоматической рассылки по электронной почте, подготовки электронной почты и управления клиентами вы можете автоматизировать и ускорить свои продажи в больших масштабах.
Scoro
scoro.com
Scoro — это комплексное программное обеспечение для управления работой, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей сервисных компаний, которые устали иметь дело с разрозненными системами, непредсказуемыми рабочими нагрузками и сокращением прибыли. Благодаря своим мощным функциям и интуитивно понятному интерфейсу Scoro стремится упростить и оптимизировать весь рабочий процесс агентств, консалтинговых компаний и других предприятий, предоставляющих профессиональные услуги, предоставляя им единую платформу для управления всеми аспектами своей деятельности, от расценок до получения денежных средств. Объединив основные функции, такие как управление проектами, отслеживание времени, совместную работу, выставление счетов и отчетность, в одном решении, Scoro устраняет необходимость переключения между различными инструментами и обеспечивает согласованность рабочего процесса. Это позволяет предприятиям лучше контролировать свои проекты, эффективно распределять ресурсы и отслеживать прогресс в режиме реального времени, тем самым повышая производительность и обеспечивая своевременную реализацию проектов. Информация и аналитика Scoro, основанные на данных, позволяют компаниям принимать обоснованные решения, определять области для улучшения и стимулировать общий рост и прибыльность. В мире, где предприятия сферы услуг сталкиваются с растущей сложностью и конкуренцией, Scoro выступает надежным союзником, предлагая комплексное решение для оптимизации операций, повышения прибыльности и достижения долгосрочного успеха.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам, таблицам Excel и инструментам. Вы получаете прекрасный обзор текущих возможностей продаж, проектов и платежей, а также глубокое понимание того, как на самом деле работает ваш бизнес. Более 60 000 человек ежедневно контролируют свою работу с помощью наших решений для управления работой. От ИТ-агентств и интернет-маркетологов до сантехников и строительных компаний. Готовы к большему бизнесу и меньшему количеству хлопот?
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понятную платформу Knack без программирования и сеть экспертов-разработчиков, команды могут быстро создавать собственные приложения, которые собирают данные и управляют ими, автоматизируют процессы и переводят рабочие процессы в онлайн. Это экономит ваше время, поскольку строители бизнеса могут создавать и изменять рабочие процессы, а также иметь возможность решать свои собственные задачи. Knack помогает решать различные функциональные варианты использования, такие как порталы для клиентов и поставщиков, специальные приложения CRM и управления проектами, системы LMS, управление выставлением счетов и контрактами, логистика и цепочка поставок, планирование авиакомпаний, каталоги участников и управление волонтерами, управление недвижимостью и арендаторами. , здравоохранение (HIPAA), приложения для связи с органами власти штата и местного самоуправления и многое другое. Knack помогает непрограммистам легко создавать красивые веб-приложения, управляемые данными. Данные можно импортировать из электронных таблиц и преобразовать в онлайн-базу данных. Такие инструменты, как поиск, формы и таблицы, используются для создания веб-приложений, работающих с данными. Мы предлагаем специальные выпуски для соответствия требованиям здравоохранения (HIPAA), государственных учреждений (GovCloud) и SOC2. Приложения можно публиковать на любом сайте и адаптировать к окружающему дизайну. Несколько версий могут быть опубликованы на разных сайтах и для разных аудиторий. Разработчики могут расширить эти приложения с помощью RESTful API, пользовательских CSS и обработчиков событий JS.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM помогает растущим предприятиям оптимизировать продажи. Он интуитивно понятен и имеет полный набор функций. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - это ведущий облачный CRM Solution, архизированный на ядро с открытым исходным кодом. Доверяет более 300 000 компаний для управления своими основными функциями продаж, маркетинга и поддержки. Vtiger последовательно признан лидером в CRM -пространстве по лучшим обзорным сайтам. Благодаря новой Vtiger Cloud CRM V9 компании получают доступ к возможностям CRM Enterprise Enterprise Power, работающего за счет затрат на предприятие. Обнаружение вашей команде предоставить выдающийся опыт клиентов по всему путешествию по покупке клиентов с Vtiger. Зарегистрируйтесь, чтобы без обязательств 15-дневный бесплатный испытание для тестирования платформы. Миссия Vtiger состоит в том, чтобы создать программное обеспечение, которое дает командам, ориентированным на клиента, в малых и средних предприятиях возможность создавать плодотворные и устойчивые отношения с клиентами. Vtiger CRM предоставляет вам 360-градусный представление о всей вашей информации о ваших клиентах в одном месте и помогает вам оптимизировать ваши продажи, поддержку и маркетинговые точки соприкосновения с действиями в режиме реального времени и разговорами. Vtiger CRM помогает командам создавать восхитительный опыт на протяжении всего жизненного цикла клиента - AI CRM и надежные инструменты автоматизации помогают командам продаж сосредоточиться на правильных сделках и обеспечить рост. С Vtiger, получите унифицированный CRM, чтобы сломать бункеры и получить маркетинг, продажи и поддержку на той же странице с одним источником истины. Предоставить исключительный опыт работы с клиентами и поддержку, взаимодействуя с вашими клиентами по нескольким каналам. Управляйте своей работой на Go с нашими мобильными приложениями как для Android, так и для iOS.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Simply CRM
simply-crm.com
Привлекайте больше клиентов, оптимизируйте свой бизнес и зарабатывайте больше денег с помощью Simply CRM. Это именно та CRM, которую вы действительно будете использовать: простая в использовании, с визуальным обзором. Универсальная платформа, включающая CRM, службу поддержки, управление финансами и проектами. Кроме того, мы предлагаем бесплатную круглосуточную поддержку (на вашем местном языке!). Вы также можете получить БЕСПЛАТНУЮ пробную версию без регистрации кредитной карты :) Напишите нам по адресу [email protected] по любым вопросам.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Podio
podio.com
Progress Podio - это гибкая, пользовательская база данных о сотрудничестве, которая позволяет вам ускорить и упростить вашу работу. Все в одном решение для ускорения производительности, оцифровки основных процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации рабочих процессов документов в одном безопасном инструменте. Progress Podio может автоматизировать, ведут операции и обеспечивать важные процессы бизнеса и документирования, которые снижают ручную работу и повышают эффективность. Преобразовать, как выполняется работа с универсальными формами, мощным сбором данных и автоматическими рабочими процессами клиента и документами - настраиваемыми всеми вами с помощью нескольких простых кликов. От ключевых отраслей, таких как креативные агентства, юридические услуги, бухгалтерские фирмы, недвижимость, строительство / производство, до ключевых департаментов-Sales, HR, маркетинг, юридические, финансы. Способность Podio подключать разнообразные команды и разрозненные процессы помогает тысячам компаний оптимизировать всю свою деятельность в одном месте. С Progress Podio предоставьте вашей команде один инструмент для автоматизации своевременных процессов, которые объединяются в одном инструменте. От упрощения сбора данных клиента до автоматизации взаимодействия и соглашений клиентов Progress Podio упрощает наиболее основную деятельность вашего бизнеса.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентский портал. Bloom — это полный набор бизнес-инструментов для современных креативщиков, фрилансеров и малого бизнеса.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Gincore
gincore.net
Gincore — программа для ведения учета в сервисном центре, которая экономит время, наводит порядок в мастерской, а главное — увеличивает вашу прибыль.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
Salesbox
salesbox.com
CRM для людей, которые занимаются продажами. Получите его за 2,90 евро за пользователя в месяц. Подключите команды MS, Office 365, Gsuite, LinkedIn, Dropbox или Mailchimp за 1,90 евро.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 — это платформа на основе приложений, которая позволяет за десять минут настроить портал обслуживания клиентов и обслуживать CRM, настроенную под ваши нужды. Он работает для всех типов продуктов — в местах расположения клиентов или в вашем сервисном центре. Simply C2 объединяет клиентов и поставщиков услуг на одной платформе. * Автоматическое подтверждение жалоб. Включите Simply C2 для своих клиентов и убедитесь, что все жалобы регистрируются и отправляются автоматические подтверждения. * Двусторонний чат и обновления ремонта Ваши клиенты получают сообщения на выбранном ими языке. Итальянский, сингальский или бенгальский. Вы можете продолжать писать сообщения на английском языке. * Обновления статуса, оценки, утверждения Ваш клиент будет продолжать получать обновления об этапах ремонта, подробностях сметы и вариантах оплаты.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — это универсальная корпоративная цифровая платформа, которая предоставляет несколько решений в одном месте, позволяя вам идти в ногу с цифровой трансформацией. Платформа предоставляет вам встроенные и легко интегрированные решения, гибкую архитектуру для подключения других корпоративных систем и приложений, а также множество дополнительных ресурсов для повышения удобства работы ваших пользователей. Взгляните на несколько решений SYDLE ONE, доступных в различных планах: * BPM: автоматизация бизнес-процессов и рабочих процессов. * ECM: централизованные данные и полное управление контентом и документами. * Аналитика: бизнес-показатели в реальном времени. * CRM: комплексное управление взаимоотношениями с клиентами на 360 градусов. * Служба поддержки: полное управление вашими билетами и обслуживанием клиентов. * Сервисный портал: порталы самообслуживания и взаимоотношений следующего уровня. * SYBOX: решения для общих служб, таких как HR, закупки, финансы и т. д. * Электронная коммерция: платформа онлайн-продаж с интегрированным интерфейсом и серверной частью. * Выставление счетов: управление выставлением счетов, включая ценообразование, выставление счетов, сбор и многое другое.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
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