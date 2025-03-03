CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Тайвань

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понятную платформу Knack без программирования и сеть экспертов-разработчиков, команды могут быстро создавать собственные приложения, которые собирают данные и управляют ими, автоматизируют процессы и переводят рабочие процессы в онлайн. Это экономит ваше время, поскольку строители бизнеса могут создавать и изменять рабочие процессы, а также иметь возможность решать свои собственные задачи. Knack помогает решать различные функциональные варианты использования, такие как порталы для клиентов и поставщиков, специальные приложения CRM и управления проектами, системы LMS, управление выставлением счетов и контрактами, логистика и цепочка поставок, планирование авиакомпаний, каталоги участников и управление волонтерами, управление недвижимостью и арендаторами. , здравоохранение (HIPAA), приложения для связи с органами власти штата и местного самоуправления и многое другое. Knack помогает непрограммистам легко создавать красивые веб-приложения, управляемые данными. Данные можно импортировать из электронных таблиц и преобразовать в онлайн-базу данных. Такие инструменты, как поиск, формы и таблицы, используются для создания веб-приложений, работающих с данными. Мы предлагаем специальные выпуски для соответствия требованиям здравоохранения (HIPAA), государственных учреждений (GovCloud) и SOC2. Приложения можно публиковать на любом сайте и адаптировать к окружающему дизайну. Несколько версий могут быть опубликованы на разных сайтах и для разных аудиторий. Разработчики могут расширить эти приложения с помощью RESTful API, пользовательских CSS и обработчиков событий JS.
Salestack
salestack.in
Salestack — это программное обеспечение для автоматизации CRM, позволяющее увеличить продажи вашего бизнеса.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
Indy
weareindy.com
Находите потенциальных клиентов, составляйте предложения, планируйте проекты, отслеживайте работу, общайтесь с клиентами и отправляйте счета с помощью универсального программного обеспечения CRM Indy для фрилансеров. Попробуйте бесплатно!
SaleSmartly
salesmartly.com
Омниканальная платформа общения с клиентами, объединяющая Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить более быструю и лучшую поддержку: * Централизуйте все свои многоканальные сообщения в одном месте. Легко занимайтесь продажами, маркетингом или обслуживанием через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat и т. д., обеспечивая унифицированное обслуживание клиентов. * Полная поддержка клиентов за секунды, а не часы. Сократите время ответа и повысьте эффективность за счет устранения повторяющихся задач с помощью нашей встроенной автоматизации. Работайте умнее, а не усерднее, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса. * Общий чат позволяет командам эффективно сотрудничать, обеспечивая дисциплину и планирование. Объедините все каналы обмена сообщениями в одну серверную часть и эффективно сотрудничайте между командами с помощью автоматического распределения чатов и внутреннего распределения сеансов. * Эффективно и удобно сегментируйте, отслеживайте и анализируйте своих клиентов в одном месте. Создавайте базы данных контактов, получайте доступ к полной истории контактов, истории просмотров и синхронизируйте свои данные с информационной системой. * Отслеживание ключевых показателей и тенденций. Многомерные визуальные показатели четко показывают связи между типами запросов, каналами, клиентами, продуктами, продажами и многим другим. Упростите измерение данных и обмен ими, что поможет вам разрабатывать бизнес-планы. * Говорите на языке клиента, даже если он не является вашим родным языком. Наши переводы в режиме реального времени позволяют вам уверенно общаться со своими клиентами и выходить на международные рынки.
Attio
attio.com
Attio — это CRM будущего. Attio, управляемый данными, полностью настраиваемый и интуитивно понятный для совместной работы, обеспечивает управление взаимоотношениями с клиентами, которое меняет направление вашего бизнеса. Компании всех размеров — от самых быстрорастущих сегодня стартапов до крупнейших предприятий мира — используют Attio для создания своей CRM именно такой, какой они хотят.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть задача, SpinOffice позволяет очень легко выполнить задачу. И что самое приятное, вы делитесь всей информацией в базе данных со своими коллегами. Это делает SpinOffice CRM идеальным командным приложением для любого малого и среднего бизнеса. SpinOffice CRM доступен для MacOS, ПК с Windows и мобильных устройств (iOS и Android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM — это отмеченное наградами решение для автоматизации бизнеса, созданное для того, чтобы сделать предприятия малого и среднего бизнеса прибыльными за счет автоматизации их бизнес-операций с использованием Интернета и мобильных технологий. Вторая CRM направлена на улучшение продаж и маркетинга, поддержки клиентов и операций. Second CRM легко адаптируется к большинству бизнес-сред, предлагая гибкое, экономичное и простое в использовании приложение. Вторая CRM обеспечивает единое представление о взаимодействии с клиентами в рамках продаж, маркетинга, поддержки и бэкэнд-операций. Второе CRM снижает рабочую нагрузку и ускоряет рост, позволяя компаниям сосредоточить 100% своей энергии на том, что имеет значение — на клиентах.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — первая платформа, объединившая CRM, автоматизацию процессов и генерацию предложений. Контролируйте всю коммерческую операцию, от привлечения потенциальных клиентов до их конверсии и лояльности, объединяя рабочую среду продавца и позволяя видеть клиентов на 360 градусов. Мы заполняем нишу рынка, сочетая надежность более традиционных CRM с простотой внедрения, использования и обслуживания более простых CRM. Благодаря такому позиционированию мы стали крупнейшей CRM-компанией Латинской Америки, обслуживающей таких клиентов, как Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura и Unimed.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Zixflow
zixflow.com
Новый способ управления, привлечения и удержания клиентов с помощью ИИ Добейтесь успеха с помощью универсального рабочего пространства. Создайте свою собственную CRM, автоматизацию рабочих процессов и взаимодействие по электронной почте, SMS или WhatsApp.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — это просто умная CRM для продаж, способная обеспечить ваш успех. Вооружен рядом интеллектуальных интегрированных функций; такие как Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier и многие другие, отмеченное наградами программное обеспечение Teamgate предоставляет вашему отделу продаж как простоту, так и возможность органического развития вашего бизнеса. Уже три года подряд Teamgate признается на международном уровне и получает множество наград за исключительное обслуживание и поддержку клиентов, удобный интерфейс, а также входит в число лидеров в мире программного обеспечения CRM для продаж.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм персонала.
CrmOne
crmone.com
Отсутствие централизованной CRM-системы может привести к дезорганизации данных, неэффективной коммуникации, упущенным возможностям продаж и ограниченному пониманию клиентов. Многие малые и средние компании испытывают трудности с управлением взаимоотношениями с клиентами, не платя при этом огромную цену за различные важные функции или несколько подписок. Однако так не должно быть. С помощью CrmOne компании могут расширить свои возможности с помощью одного комплексного решения, которое позволит управлять взаимоотношениями с клиентами в одном месте без ущерба для каких-либо функций, которые могут им понадобиться для продаж и маркетинга, не нанося при этом больших затрат. От управления потенциальными клиентами и отслеживания воронки продаж до поддержки клиентов и аналитики — CrmOne предлагает универсальный набор инструментов для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса в различных отраслях. CrmOne имеет богатую историю поддержки более 4000 стартапов, растущих предприятий и предприятий по всему миру, демонстрируя стремление к совершенству и инновациям.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — это комплексная программная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для оптимизации бизнес-операций и улучшения взаимодействия с клиентами. Tall Emu CRM предлагает широкий спектр функций и преимуществ, специально разработанных для удовлетворения потребностей предприятий в различных отраслях. * Управление контактами: Tall Emu CRM позволяет компаниям эффективно управлять своими контактами, включая клиентов, потенциальных клиентов и поставщиков, на одной централизованной платформе. Пользователи могут легко получить доступ к контактной информации, истории общения и взаимодействиям. * Автоматизация продаж: CRM предлагает надежные инструменты автоматизации продаж, такие как управление потенциальными клиентами, отслеживание возможностей и прогнозирование продаж. Это помогает отделам продаж расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов, отслеживать каналы продаж и выявлять возможности для роста. * Автоматизация маркетинга: Tall Emu CRM позволяет предприятиям автоматизировать маркетинговые кампании, включая маркетинг по электронной почте, интеграцию с социальными сетями и привлечение потенциальных клиентов. Пользователи могут создавать персонализированные маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и увеличения конверсий. * Обслуживание клиентов. Благодаря встроенным функциям обслуживания клиентов компании могут эффективно управлять запросами клиентов, заявками в службу поддержки и запросами на обслуживание. CRM предоставляет единую платформу для решения проблем и предоставления исключительной поддержки клиентов. Преимущества: * Повышенная эффективность: Tall Emu CRM оптимизирует бизнес-процессы, автоматизирует повторяющиеся задачи и исключает ручной ввод данных, что приводит к повышению эффективности и производительности. Полная интеграция с бухгалтерским программным обеспечением MYOB и Xero означает отсутствие двойной записи и снижение вероятности ошибок. * Улучшение отношений с клиентами. Централизуя данные о клиентах и взаимодействие с ними, компании могут предоставлять персонализированный опыт, строить более прочные отношения и повышать удовлетворенность клиентов. * Увеличение доходов от продаж. Возможности автоматизации продаж CRM помогают командам продаж расставлять приоритеты в отношении потенциальных клиентов, быстрее закрывать сделки и максимизировать возможности получения дохода, что приводит к повышению эффективности продаж. * Эффективные маркетинговые кампании: Tall Emu CRM позволяет компаниям создавать целевые маркетинговые кампании, отслеживать эффективность кампаний и измерять рентабельность инвестиций, что приводит к более эффективным маркетинговым стратегиям и более высоким показателям конверсии.
Team365 CRM
team365.io
Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.
Barantum
barantum.com
Barantum — это ведущая облачная CRM-система Индонезии для выездных отделов продаж, призванная помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции для полной автоматизации продаж. Особенности продукта: ** Система управления лидами -> Автоматический захват потенциальных клиентов -> Распределить потенциальных клиентов в отдел продаж -> Отправлять персонализированную электронную почту и SMS клиентам -> Определите и сосредоточьтесь на горячих/выигрышных потенциальных клиентах -> Настройте ведущий экран в соответствии с вашим бизнесом -> Отслеживайте статус потенциальных клиентов с помощью временной шкалы и действий пользователей ** Управление торговой деятельностью -> Планировать, назначать, отслеживать обзор — звонки, задачи и посещения -> Отправлять напоминания по электронной почте/SMS в отдел продаж в установленное время -> Отправка электронной почты/SMS клиентам в один клик -> Получайте ежедневные отчеты о деятельности и продажах по электронной почте -> Просмотр пропущенных, просроченных или обостренных действий -> Отслеживать ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты о продуктивности команды ** Мобильное программное обеспечение CRM -> Ежедневный план действий в мобильном телефоне -> Посещение обновлений в один клик -> Звонок, электронная почта клиентов прямо из приложения -> Адрес клиента с картами -> Обновления активности на основе местоположения GPS -> Мобильная CRM работает на Android и IOS ** Общение с клиентами -> Автоматические оповещения по SMS и электронной почте -> Массовая рассылка и SMS с шаблонами -> Интеграция облачной телефонии -> Нажмите, чтобы позвонить в службу -> Записи звонков в аудиоформате -> Интегрированная электронная почта, SMS и голосовая связь 5 причин выбрать Cratio CRM: * Доступный. Сэкономьте минимум 50% стоимости CRM. * Простой в использовании, но со всеми необходимыми функциями CRM. * Защищенное, масштабируемое облачное решение мирового класса. * Лучшая поддержка и преданная команда по работе с клиентами * Полностью настраиваемый в соответствии с вашим бизнесом О компании: Cratio Software — компания по разработке программных продуктов, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Компания специализируется на предоставлении программного обеспечения CRM для мобильных продаж для конкретной области с меньшими затратами времени и средств. Команда основателей состоит из людей с более чем 15-летним опытом разработки программного обеспечения и продуктов.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM предоставляет программное обеспечение CRM и профессиональные услуги, чтобы помочь предприятиям использовать процессы и технологии для повышения гибкости и эффективности бизнеса.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Простое программное обеспечение CRM для вашего бизнеса. Centrium поможет вам и вашей команде управлять контактами, закрывать сделки и отслеживать необходимую работу.
ContactWise
contactwise.io
CRM — управление контактами, клиентами или взаимоотношениями с клиентами — это приложение, которое охватывает различные отрасли и вертикали, начиная от государственных и местных органов власти и заканчивая торговыми организациями и высшими учебными заведениями. ContactWise — это инновационная облачная платформа контакт-центра с усовершенствованным механизмом маршрутизации на основе данных, которая помогает компаниям улучшить свои продажи, повысить удовлетворенность клиентов и удержать их.
Fireberry
fireberry.com
Используя Fireberry, вы можете легко управлять всеми потребностями своего бизнеса с помощью удобной для пользователя системы. Общайтесь со своими клиентами напрямую через систему и отслеживайте любую необходимую вам бизнес-информацию с помощью специально созданных объектов и полей. Позвольте Fireberry работать на вас с помощью средств автоматизации, позволяющих эффективно автоматизировать повседневные задачи. Классифицируйте заявки и отвечайте на них с легкостью, используя поля и ответы, созданные AI Assistant. Панели мониторинга и отчеты помогут вам принимать обоснованные решения для улучшения вашего бизнеса. Встроенные интеграции, такие как Google, Office 365 и Facebook, помогут вам централизовать вашу работу в одном месте. Если вам нужно что-то, чего еще нет в системе, вы можете легко интегрировать сторонние приложения с помощью API.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp предлагает облачное программное решение CRM для управления продажами, управления, маркетинга, улучшения отношений с клиентами и многого другого. Получите лучшую бесплатную CRM-систему для вашего бизнеса.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace сотрудничает с лучшими компаниями-разработчиками программного обеспечения, чтобы бизнес-менеджеры могли покупать цифровые инструменты и приложения, которые помогут управлять и развивать свой бизнес. После покупки к инструментам можно будет получить доступ непосредственно через платформу Qebot. Один логин для управления всем вашим бизнесом. Текущие предложения: - Конструктор веб-сайтов - Менеджер социальных сетей - Менеджер списка каталогов - Менеджер отзывов/репутации - Менеджер по маркетингу по электронной почте - Облачное хранилище - CRM - Менеджер рекламных кампаний - Контент-маркетинг
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