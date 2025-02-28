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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Teamwork
teamwork.com
Командная работа-это ведущая платформа по управлению проектами, предназначенную для организаций, чтобы свободно планировать, отслеживать, управлять и реализовать различные сложные проекты. Доверяя более 20 000 предприятий и 6000 агентств по всему миру. Команда постоянно работает с клиентами, предлагая самую передовую платформу управления продуктами на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем компании, руководителем команды, менеджером проекта или отдельным участником, командная работа дает вам все инструменты для беспрепятственного управления повседневными мероприятиями. Приложение предлагает функции, необходимые для сотрудничества с коллегами по проектам, поддерживать целостное представление о рабочих процессах, управление задачами, отслеживание ресурсов, время журнала и, что наиболее важно, предоставить проекты вовремя.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel-это белая маркетинговая платформа для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает в себя CRM с умными списками, электронной почтой, двухсторонним SMS, консолидированным SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/Gmb Chat, исходящим вызовам, отслеживанием вызовов, записи вызовов, пишетем, строителем форм, Builder, воронковым строителем, Builder веб-сайта, Онлайн -планирование, автоматизация рабочего процесса, отчеты, веб -крючки и многое другое! Агентство включают в себя неограниченные учетные записи Sub (местоположение) для ваших клиентов, которые могут быть клонированы для ускорения настройки. Принесите свои собственные учетные данные Twilio & SMTP для питания вашей учетной записи, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам по электронной почте, телефонным звонкам и SMS. Начните с 14 -дневной бесплатной пробной версии!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте, со сводками, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
NeoDove
neodove.com
Единственный телефонный номеронабиратель и CRM, который вам когда-либо понадобится. Полнофункциональная CRM-система для звонков и телефонных звонков для повышения производительности и увеличения продаж.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
500apps
500apps.com
CRM.IO на 500Apps-это расширенное программное обеспечение CRM для повышения продаж и быстрее развивать ваш бизнес с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за $ 14,99 за пользователя. Функции: 1. Управление ведущими: программное обеспечение для управления ведущими может добавлять и управлять всеми вашими потенциальными клиентами в одном центральном месте. Легко управлять информацией о клиентах и развивать отношения с клиентами с помощью лучших в своем классе функций управления контактами. Закрыть больше сделок с меньшим количеством работы. 2. Программное обеспечение для управления контактами: Программное обеспечение для управления контактами CRM.IO может управлять информацией о клиентах и развивать более сильные отношения с клиентами из одного центрального места. 3. Программное обеспечение для управления учетными записями: программное обеспечение для управления учетными записями понимает потребности вашего клиента в бизнесе и выигрывает больше сделок со стратегическим представлением о ключевых учетных записях в ваших продажах. 4. Управление сделками: программное обеспечение для управления сделками может отслеживать, управлять и выигрывать больше сделок с растущим бизнесом. 5. Программное обеспечение для автоматизации продаж: программное обеспечение для автоматизации продаж для растущих предприятий, чтобы легко автоматизировать сложные процессы продаж. Умная, мощная автоматизация продаж, сэкономить время, оптимизировать процесс продаж и масштабировать свой бизнес, автоматизируя ваши продажи и бизнес -процессы за считанные минуты.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокоскоростные продажи для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрированную с современным стеком коммуникаций. Передовые инструменты генеративного искусственного интеллекта Floww.ai, Sales Co-Pliot и Analytics Co-Pliot, обеспечивают эффективные и высококачественные подходы к продажам, основанные на мгновенной аналитике и глубокой аналитике. Большинство CRM созданы в первую очередь для сценариев использования B2B и не могут эффективно адаптироваться для бизнеса B2C и B2B2C. Высокая скорость и объем современных продаж B2C требуют интегрированной платформы продаж, обеспечивающей гибкое управление продажами и быструю адаптацию к динамичной рыночной среде.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет в ваших приложениях Gmail и других приложениях Google Workspace. Это помогает командам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, контролировать прогресс продаж и закрывать больше сделок. Подробнее о Nethunt CRM 🙂 Организуйте свою клиентскую базу Используйте основные функции CRM в Nethunt, чтобы организовать вашу клиентскую базу наиболее эффективным образом. ✓ Попрощайтесь с утомительным вводом данных навсегда. ✓ Используйте функцию дублирования Nethunt, чтобы все время поддерживать чистые данные. ✓ Требуемые поля включают часы на ваши данные, чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. ✓ Ваша клиентская база надежно хранится в одном месте, защищена от утечек или позаботуемых глаз путем правильного управления доступом. 📞 Захватывает новые отведения по нескольким каналам Nethunt CRM интегрирован с несколькими инструментами, которые позволяют получать новые потенциальные клиенты из разных источников и хранить общение в CRM Records. ✓ Создать новые потенциальные клиенты из входящих и исходящих звонков ✓ Включите чаты на веб -сайте в новые лидеры ✓ Получите новые лидеры от платформ социальных сетей ✓ Добавить новые лиды в CRM от Messengers ✓ Capture Leads из пользовательских веб -форм 📋 Ведущие сегмента и база клиентов Разбейте свою клиентскую базу на целевые сегменты, чтобы отправить персонализированные подачи, используя различные макросы - название работы, потребность, размер компании и многое другое. ✓ Используйте пользовательские фильтры и представления, чтобы сегментировать ваши контакты. ✓ Сохраните неограниченное количество сегментов для себя или поделитесь ими с командой. ✓ Эти сегменты обновляются автоматически, когда новые пользователи соответствуют определенным параметрам. 💲 Строительный трубопровод продаж Превратите контакты в провода и протолкните их вниз по красивому, функциональному трубопроводу. ✓ Добавить новые сделки, их стоимость, вероятность закрытия и ожидаемой даты закрытия. ✓ Отслеживание сделок Прогресс через этапы трубопровода. ✓ Знайте доход на каждом этапе трубопровода ✓ Пятно, заблокированные, и как подтолкнуть их к покупке. ✓ Создайте один или несколько пользовательских трубопроводов для ваших продуктов и услуг. ✓ Построить прогнозы, которым вы можете доверять. ⭕ Управление задачами Организуйте свой рабочий день и управляйте рабочей нагрузкой вашей команды. Все в Gmail. ✓ Управляйте задачами и сотрудничайте с вашей командой в Gmail. ✓ Назначьте задачи автоматически по определенным критериям или алгоритму кругло-робин. ✓ Ссылка задач на электронные письма и записи CRM. ✓ Получайте ежедневные задачи, чтобы спланировать свой день. 🤖 Автоматизируйте процессы продаж в Gmail Nethunt CRM позволяет пользователям автоматизировать весь процесс продаж - от захвата свинца до стадии трубопровода Deals до уведомлений. ✓ Захват проводит из разных источников и добавьте их в свой CRM. ✓ Назначьте менеджеров руководителям и настройке персонализированных автоматических повторений. ✓ Расстановка лидов автоматически в зависимости от их поведения ✓ Установить последовательности для развития лидов. ✓ Автоматически связывать разговоры по электронной почте, чаты, вызовы в профили CRM. ✓ Иметь алгоритм переместить лидерство на следующую стадию трубопровода на основе ответа свинца. ✓ Создать автоматические задачи для команды. ✓ Установить уведомления в команду, когда в процессе происходят важные изменения. ✓ Автоматизируйте ввод данных. ✉ Автоматизация электронной почты ✓ Создать личные и общие шаблоны электронной почты в Gmail. ✓ Напишите повторяющиеся электронные письма легко и быстро. ✓ Персонализируйте шаблоны электронной почты с пользовательскими полями. ✓ Используйте шаблоны электронной почты в ежедневной корреспонденции по электронной почте, кампаниям по электронной почте или автоматическим последовательностям электронной почты. 📩 Отслеживание электронной почты Отслеживайте вашу электронную почту открывается и щелкает в Gmail. ✓ Знайте, если, когда и как часто получатель просматривает ваши электронные письма в режиме реального времени. ✓ Знайте, когда люди открывают ваши электронные письма, чтобы предоставить информацию для вашей команды. ✓ Расстановите приоритеты потенциальных клиентов на основе того, сколько раз они открывают электронные письма или нажимают на ссылки. ✓ Используйте отслеживание электронной почты для регулярных электронных писем, кампаний по электронной почте и автоматических последовательностей электронной почты. 🔁 Электронные кампании Отправьте электронные кампании и последующие кампании в Gmail. ✓ Отправить кампании по электронной почте в пользовательские сегменты или всю вашу клиентскую базу. ✓ Установите последующие электронные письма в предыдущие электронные кампании. ✓ Мониторинг кампаний Статистика: открывается, клики, отписывающие подписки, отскоки и ответы. ✓ Отправить кампании по электронной почте через Gmail, Nethunt SMTP или собственный SMTP -сервер. 📊 Отчеты о продажах Отслеживайте ключевые бизнес -метрики и командную работу с отчетами в Nethunt CRM. ✓ Отслеживайте эффективность всей команды и каждого менеджера отдельно - количество отправленных электронных писем, сделанных презентаций, вызовов и т. Д. ✓ Проанализируйте рост бизнеса по сравнению с предыдущими периодами - количество закрытых сделок, а также полученные доходы. ✓ Проанализируйте доход, разрушив его менеджером, определяющим продуктом, по стране и т. Д. ✓ Отслеживайте свою квоту. ✓ Проанализируйте причины потери сделок. ✓ Создайте прогноз продаж, которому вы можете доверять.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Attio
attio.com
Attio — это CRM будущего. Attio, управляемый данными, полностью настраиваемый и интуитивно понятный для совместной работы, обеспечивает управление взаимоотношениями с клиентами, которое меняет направление вашего бизнеса. Компании всех размеров — от самых быстрорастущих сегодня стартапов до крупнейших предприятий мира — используют Attio для создания своей CRM именно такой, какой они хотят.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Pipedrive
pipedrive.com
Каждой компании нужны правильные инструменты для расцвета. Чтобы масштабировать ваш бизнес, вам нужно программное обеспечение, которое доступно, предлагает правильную функциональность, быстро освоить и выделять ключевые возможности. Pipedrive-это инструмент CRM, ориентированный на продажи (управление взаимоотношениями с клиентами), который используют команды всех размеров. Благодаря более 100 000 клиентов, охватывающих 179 стран, продажи втягиваются простым, но мощным дизайном нашего CRM, который приоритет для юзабилити. При использовании Pipedrive ничто не пропадает трещины, позволяя вашей команде тратить меньше времени на подачу времени и больше времени на продажу, с помощью программного обеспечения CRM, которое является как гибким и мощным. Pipedrive разработан, чтобы помочь малым предприятиям расти. Более десяти лет мы были привержены созданию лучшего CRM - CRM от продавцов. Результатом является простой в использовании, эффективный инструмент продаж, который централизует ваши данные, помогая вам визуализировать весь процесс продаж и выиграть больше сделок.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeCeCesUite-это сквозное облачное медицинское платеж, управление циклами доходов, программное обеспечение для электронных медицинских карт, практическое программное обеспечение и программное обеспечение для практики маркетинга CRM.
Podio
podio.com
Progress Podio - это гибкая, пользовательская база данных о сотрудничестве, которая позволяет вам ускорить и упростить вашу работу. Все в одном решение для ускорения производительности, оцифровки основных процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации рабочих процессов документов в одном безопасном инструменте. Progress Podio может автоматизировать, ведут операции и обеспечивать важные процессы бизнеса и документирования, которые снижают ручную работу и повышают эффективность. Преобразовать, как выполняется работа с универсальными формами, мощным сбором данных и автоматическими рабочими процессами клиента и документами - настраиваемыми всеми вами с помощью нескольких простых кликов. От ключевых отраслей, таких как креативные агентства, юридические услуги, бухгалтерские фирмы, недвижимость, строительство / производство, до ключевых департаментов-Sales, HR, маркетинг, юридические, финансы. Способность Podio подключать разнообразные команды и разрозненные процессы помогает тысячам компаний оптимизировать всю свою деятельность в одном месте. С Progress Podio предоставьте вашей команде один инструмент для автоматизации своевременных процессов, которые объединяются в одном инструменте. От упрощения сбора данных клиента до автоматизации взаимодействия и соглашений клиентов Progress Podio упрощает наиболее основную деятельность вашего бизнеса.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Wice CRM
wice.de
Попробуйте программную систему Wice CRM бесплатно. CRM On Demand из облака или размещенная у вас в помещении как CRM On Premise. Узнайте сейчас.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — это идеально сбалансированная CRM для продаж. Вы получаете функции, необходимые для масштабирования вашего бизнеса, без лишних сложностей и за небольшую часть стоимости традиционных CRM. Inperium Sell позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на заключении сделок, а не бороться с запутанными меню и интерфейсами. Организуйте свой процесс продаж, обеспечьте полную прозрачность конвейера, унифицируйте каналы связи с клиентами и автоматизируйте расценки, выставление счетов и выставление счетов с помощью решения, которое легко интегрируется в существующую ИТ-экосистему, обеспечивая быструю окупаемость и устойчивую окупаемость инвестиций.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker предоставляет сотни программных инструментов CRM, коммуникации, продаж и маркетинга для малого бизнеса под одним логином.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавцов от продавцов Основанный в 2006 году, Pipeline является наиболее принятой CRM для малых и средних предприятий, которые расширяют возможности продаж в целом промышленности для построения отношений с изменением игры. Трубопровод построен вокруг простого в использовании и настраиваемом пользовательском опыте, функциях, ориентированных на продажи, а также ведущей поддержке клиентов и обслуживании. Сегодня более 18 000 пользователей в 60 странах используют конвейер, чтобы получить видимость в своих продажах, ускорить возможности и закрыть больше сделок. PipelineCrm-это универсальный CRM, известный своими простыми, мощными функциями и поддержкой клиентов мирового класса без высоких цен. Эта расширенная настраиваемая и автоматизированная система CRM помогла многим предприятиям, основанным на обслуживании, с легкостью управлять контактами, ведущими, кампаниями и сотрудничеством команды-позволило пользователю устранить трение, ускорить продажи и превратить единовременных покупателей в клиентов пожизненного времени. Получите платформу CRM Sales, которая предлагает легкую настройку, бесшовную интеграцию, полную настройку и интуитивные инструменты. Благодаря программному обеспечению CRM Pipeline у вас будет все необходимое для ускорения продаж.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам, таблицам Excel и инструментам. Вы получаете прекрасный обзор текущих возможностей продаж, проектов и платежей, а также глубокое понимание того, как на самом деле работает ваш бизнес. Более 60 000 человек ежедневно контролируют свою работу с помощью наших решений для управления работой. От ИТ-агентств и интернет-маркетологов до сантехников и строительных компаний. Готовы к большему бизнесу и меньшему количеству хлопот?
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM — это облачная CRM с веб-приложениями и мобильными приложениями, призванная максимально упростить жизнь менеджеров по продажам. С помощью Sangam CRM пользователи могут управлять потенциальными клиентами, возможностями, воронкой продаж, действиями, отчетами о продажах и многим другим — и все это в одном месте. Sangam CRM — это отраслевая платформа, которую используют более 450+ компаний из 25+ отраслей и более 8000 пользователей ежедневно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Atollon
atollon.com
CRM ПЛАТФОРМА, которая заинтересует ваших клиентов и улучшит работу компании. С Атоллоном вы получаете платформу, которая автоматизирует и связывает все процессы, связанные с клиентами, — от привлечения клиентов до выполнения заказов, предоставления услуг и выставления счетов. Вместо 10 отдельных приложений вам понадобится только одно, что улучшит общую производительность вашей компании. С Атоллоном компании повысят свою производительность в среднем на 15% всего за три месяца внедрения. Это идеальный инструмент, особенно для малых и средних компаний в сфере обслуживания и продаж.
Saleswah CRM
saleswah.com
Включите свои команды по продажам, маркетингу и полевой поддержке для роста- независимо от того, насколько большим или маленьким. Если ваш бизнес продает другим предприятиям, вашим командам нужны продажи. Используйте свою учетную запись на нескольких платформах, таких как Web, Windows 8 Desktop и Android Phone. Saleswah Full Feceedued может попробовать для отдельных лиц в течение пятнадцати дней. Добавление других пользователей в команду требует платной учетной записи. Ключевые функции: Роль продаж Воспитание отношений, управление графиками, отслеживание посещений, сотрудничать в команде. Выращивайте продажи и восхищение, требующие от клиентов с своевременной поддержкой. Saleswah помогает сохранить ваш день, организованный, сосредоточившись на важном и срочном. Синхронизируйте ваши контакты, задачи и встречи с вашей связанной учетной записью Google. Переместите контакты телефона в CRM и начните. Посещение журналов, делайте заметки и даже отслеживайте уличный адрес встречи через GPS. -Управляйте своим сквозным циклом продаж с доступом к сделкам, контактам, учетным записям, задачам, встречам, звонкам. Предложения в CRM. - Сотрудничать с вашей командой в режиме реального времени, опубликовав комментарии - Запланируйте и отслеживайте все свои встречи, задачи и действия. Синхронизируется с календарем Google. Ключевые функции: Сервисная роль Для технического специалиста, работающего в движении, Saleswah CRM для обслуживания предлагает возможность посещать билеты и закрывать услуги для установки, запланированного и корректирующего обслуживания и заправки. Для широкого спектра полевых сценариев - для обслуживания активов, таких как наборы DG, чиллеры, компрессоры, ACS и т. Д. И даже программное обеспечение. Полностью настраиваемый и с чрезвычайно мощным бэкэнд, который позволяет вам, администратору, возможность настроить CRM для: - обслуживание любого класса активов - Создание собственных полей для сайтов, характеристик продукта - Настройка форм посещений - Настраиваемые билеты формы. Все посещения, как в роли продаж, отслеживаются на GPS. Может запечатлеть изображения и подписи клиентов, чтобы закрыть билеты.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 — это платформа на основе приложений, которая позволяет за десять минут настроить портал обслуживания клиентов и обслуживать CRM, настроенную под ваши нужды. Он работает для всех типов продуктов — в местах расположения клиентов или в вашем сервисном центре. Simply C2 объединяет клиентов и поставщиков услуг на одной платформе. * Автоматическое подтверждение жалоб. Включите Simply C2 для своих клиентов и убедитесь, что все жалобы регистрируются и отправляются автоматические подтверждения. * Двусторонний чат и обновления ремонта Ваши клиенты получают сообщения на выбранном ими языке. Итальянский, сингальский или бенгальский. Вы можете продолжать писать сообщения на английском языке. * Обновления статуса, оценки, утверждения Ваш клиент будет продолжать получать обновления об этапах ремонта, подробностях сметы и вариантах оплаты.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Twenty
twenty.com
CRM с открытым исходным кодом №1. Современная, мощная и доступная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
Mokapen
mokapen.com
Mokapen — это независимая онлайн-платформа CRM для совместной работы, позволяющая организациям управлять проектами, задачами и контактами с членами команды, а также с внешними клиентами, партнерами или поставщиками.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
Koban
koban.cloud
Koban — французская компания, базирующаяся недалеко от Лиона, которая предлагает платформу CRM для малого и среднего бизнеса. Наша цель? Предложите 100% интегрированную платформу для управления всеми аспектами отношений компании с клиентами. (Наконец) объедините все свои команды в одном программном обеспечении: команды продаж для ускорения вашего коммерческого развития, команды маркетинга для создания сверхцелевых кампаний и привлечения потенциальных клиентов, команду администрирования продаж для облегчения передачи выигранных предложений и мониторинга выставления счетов и команды поддержки, чтобы сохранить и извлечь выгоду из существующих клиентов. Да, и все это с помощью эргономичного программного обеспечения, простого в использовании, соответствующего требованиям GDPR и доступного на мобильных устройствах. Но Кобан – это не только особенности. Это также команда, которая глубоко верит, что поддержка является ключевым фактором успеха проекта CRM. С 2012 года нашим желанием является поддержка каждого клиента на пути к успеху.
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