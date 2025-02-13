CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

Cratio CRM

cratiocrm.com

Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции для полной автоматизации продаж. Особенности продукта: ** Система управления лидами -> Автоматический захват потенциальных клиентов -> Распределить потенциальных клиентов в отдел продаж -> Отправлять персонализированную электронную почту и SMS клиентам -> Определите и сосредоточьтесь на горячих/выигрышных потенциальных клиентах -> Настройте ведущий экран в соответствии с вашим бизнесом -> Отслеживайте статус потенциальных клиентов с помощью временной шкалы и действий пользователей ** Управление торговой деятельностью -> Планировать, назначать, отслеживать обзор — звонки, задачи и посещения -> Отправлять напоминания по электронной почте/SMS в отдел продаж в установленное время -> Отправка электронной почты/SMS клиентам в один клик -> Получайте ежедневные отчеты о деятельности и продажах по электронной почте -> Просмотр пропущенных, просроченных или обостренных действий -> Отслеживать ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты о продуктивности команды ** Мобильное программное обеспечение CRM -> Ежедневный план действий в мобильном телефоне -> Посещение обновлений в один клик -> Звонок, электронная почта клиентов прямо из приложения -> Адрес клиента с картами -> Обновления активности на основе местоположения GPS -> Мобильная CRM работает на Android и IOS ** Общение с клиентами -> Автоматические оповещения по SMS и электронной почте -> Массовая рассылка и SMS с шаблонами -> Интеграция облачной телефонии -> Нажмите, чтобы позвонить в службу -> Записи звонков в аудиоформате -> Интегрированная электронная почта, SMS и голосовая связь 5 причин выбрать Cratio CRM: * Доступный. Сэкономьте минимум 50% стоимости CRM. * Простой в использовании, но со всеми необходимыми функциями CRM. * Защищенное, масштабируемое облачное решение мирового класса. * Лучшая поддержка и преданная команда по работе с клиентами * Полностью настраиваемый в соответствии с вашим бизнесом О компании: Cratio Software — компания по разработке программных продуктов, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Компания специализируется на предоставлении программного обеспечения CRM для мобильных продаж для конкретной области с меньшими затратами времени и средств. Команда основателей состоит из людей с более чем 15-летним опытом разработки программного обеспечения и продуктов.