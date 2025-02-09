CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сан-Марино

Team365 CRM

team365.io

Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.