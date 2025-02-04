CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse — интуитивно понятное программное обеспечение для бизнеса завтрашнего дня — это платформа автоматизации продаж и CRM, созданная командой Zibtek.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть задача, SpinOffice позволяет очень легко выполнить задачу. И что самое приятное, вы делитесь всей информацией в базе данных со своими коллегами. Это делает SpinOffice CRM идеальным командным приложением для любого малого и среднего бизнеса. SpinOffice CRM доступен для MacOS, ПК с Windows и мобильных устройств (iOS и Android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM — это отмеченное наградами решение для автоматизации бизнеса, созданное для того, чтобы сделать предприятия малого и среднего бизнеса прибыльными за счет автоматизации их бизнес-операций с использованием Интернета и мобильных технологий. Вторая CRM направлена на улучшение продаж и маркетинга, поддержки клиентов и операций. Second CRM легко адаптируется к большинству бизнес-сред, предлагая гибкое, экономичное и простое в использовании приложение. Вторая CRM обеспечивает единое представление о взаимодействии с клиентами в рамках продаж, маркетинга, поддержки и бэкэнд-операций. Второе CRM снижает рабочую нагрузку и ускоряет рост, позволяя компаниям сосредоточить 100% своей энергии на том, что имеет значение — на клиентах.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — первая платформа, объединившая CRM, автоматизацию процессов и генерацию предложений. Контролируйте всю коммерческую операцию, от привлечения потенциальных клиентов до их конверсии и лояльности, объединяя рабочую среду продавца и позволяя видеть клиентов на 360 градусов. Мы заполняем нишу рынка, сочетая надежность более традиционных CRM с простотой внедрения, использования и обслуживания более простых CRM. Благодаря такому позиционированию мы стали крупнейшей CRM-компанией Латинской Америки, обслуживающей таких клиентов, как Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura и Unimed.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — это простая в использовании универсальная CRM-система для продаж для малых и средних предприятий. Pepper Cloud CRM помогает малым и средним предприятиям беспрепятственно управлять потенциальными клиентами, возможностями продаж, взаимодействием с клиентами и прогнозированием доходов. Pepper Cloud полностью интегрирован с WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp и многими другими инструментами. С Pepper Cloud вам не нужно управлять данными о продажах в нескольких таблицах Excel, телефонных сообщениях или электронных письмах. CRM предоставляет вам единую платформу, с помощью которой вы можете управлять своими продажами и клиентами.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com — это программное обеспечение CRM для управления продажами и систематизации данных о клиентах. Нулевая потребность в обучении, недорогой и масштабируемый. Onpipeline предлагает простой интерфейс, который действительно помогает сосредоточиться на правильных сделках. Инструменты, созданные для того, чтобы никогда не упускать возможности и приносить больше продаж за меньшее время. Он включает в себя встроенную интеграцию с календарями Google или Microsoft, mailchimp, Quickbooks и многим другим. Также включает мощный API, веб-перехватчики и возможность создавать виджеты для интеграции ваших внешних приложений.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — это централизованное CRM-решение, которое можно использовать на нескольких устройствах для управления вашими продажами, задачами, клиентами и многим другим из любой точки мира.
Moovago
moovago.com
Moovago предлагает простое решение для повышения эффективности организации и отслеживания клиентов. Приложение объединяет инструменты, используемые продавцами.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker предоставляет сотни программных инструментов CRM, коммуникации, продаж и маркетинга для малого бизнеса под одним логином.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM — это система продаж, разработанная профессиональными продавцами. Благодаря автоматизированным инструментам и отчетам Upnify вы сможете ускорить скорость реагирования и улучшить шаблоны последующих действий, контролируя действия руководителей продаж, такие как: последующие действия, звонки, посещения. , видеоконференции, котировки, электронные письма, WhatsApp, SMS и т. д. Возьмите под контроль свой процесс продаж и продавайте больше с помощью Unify CRM.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace сотрудничает с лучшими компаниями-разработчиками программного обеспечения, чтобы бизнес-менеджеры могли покупать цифровые инструменты и приложения, которые помогут управлять и развивать свой бизнес. После покупки к инструментам можно будет получить доступ непосредственно через платформу Qebot. Один логин для управления всем вашим бизнесом. Текущие предложения: - Конструктор веб-сайтов - Менеджер социальных сетей - Менеджер списка каталогов - Менеджер отзывов/репутации - Менеджер по маркетингу по электронной почте - Облачное хранилище - CRM - Менеджер рекламных кампаний - Контент-маркетинг
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом (ERP), интегрированное с разделом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отчетности, который включает бухгалтерский учет (BI) для владельцев микро- и малого бизнеса.
Barantum
barantum.com
Barantum — это ведущая облачная CRM-система Индонезии для выездных отделов продаж, призванная помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.
Simpleview
simpleviewinc.com
Simpleview, входящая в состав Granicus, является ведущим мировым поставщиком CRM, CMS, дизайна веб-сайтов, услуг цифрового маркетинга и анализа данных для конференц-бюро, площадок, советов по туризму, маркетинговых организаций дестинаций (DMO) и достопримечательностей. В компании работают сотрудники по всему миру, обслуживая клиентов всех размеров, включая небольшие города, мировые столицы, популярные места для встреч и страны на разных континентах.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить доходы, повысить продажи и эффективность маркетинга. Rolldog также предлагает набор решений, связанных с CRM, включая модуль управления потенциальными клиентами и возможностями, призванный помочь компаниям, уже использующим CRM, радикально улучшить способы их квалификации, управления, оценки и закрытия возможностей - все это можно настроить индивидуально для каждого бизнеса и их потребности. Именно способность Rolldog помочь определить возможности и управлять ими от «от начала до закрытия» действительно отличает нас.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — это CRM-инструмент для поиска потенциальных клиентов, предназначенный для оптимизации процесса продаж в каждой торговой организации, позволяя уделять больше времени и сил заключению сделок. Это инструмент, созданный для специалистов по продажам и организаций с отделом продаж. Tapdesk работает на базе искусственного интеллекта, и наш алгоритм машинного обучения предоставляет вам необходимые данные для повышения вашей производительности и сокращения отходов. У нас есть уникальная возможность поиска, которая позволяет пользователям находить лиц, принимающих решения, и потенциальных клиентов по множеству критериев.
Livespace
livespace.io
Следующее поколение. CRM, ориентированная на процессы B2B, с автоматизацией задач и продаж. Livespace — это интуитивно понятная и адаптируемая облачная CRM-платформа, созданная для профессионалов теми, кто в курсе. Оптимизируйте процесс продаж, ставьте цели и обновляйте всю информацию о своих клиентах. Используя адаптируемую систему оценки потенциальных клиентов и автоматизированные процессы продаж, пользователи Livespace могут получить максимальную выгоду от каждого потенциального клиента. Благодаря открытому API для бесшовной интеграции, а также доступу с мобильных устройств и планшетов, Livespace позволяет пользователям расставлять приоритеты и проводить время там, где это важно.
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM — это полностью настраиваемое решение для улучшения отношений с клиентами за счет ясности и эффективности.
Soffront
soffront.com
Soffront предлагает отмеченную наградами CRM и маркетинговую платформу, а также полностью управляемые маркетинговые услуги. На протяжении более 25 лет Soffron помогла тысячам компаний создать свой бренд, привлечь больше потенциальных клиентов и увеличить продажи. Soffron предоставляет клиентам доступ к экспертной маркетинговой команде, которая работает как их собственная расширенная команда. Предлагаемые услуги управляемого маркетинга включают дизайн веб-сайтов, SEO, цифровую рекламу и услуги социального маркетинга. Платформа Soffront полностью основана на Интернете, не требует ничего устанавливать и включает в себя управление потенциальными клиентами, электронную почту и социальный маркетинг, управление репутацией, поиск и прогнозирование продаж, обслуживание клиентов и многое другое. Платформу можно настроить с помощью инструментов перетаскивания вместо программирования или необходимости внешних ИТ-знаний.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
Идеальный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами для предприятий малого и среднего бизнеса и небольших команд. Удобный для пользователя веб-интерфейс и готов к запуску за 60 секунд. Чтобы получить бесплатную 30-дневную пробную версию без каких-либо обязательств, воспользуйтесь ссылкой ниже.
Zixflow
zixflow.com
Новый способ управления, привлечения и удержания клиентов с помощью ИИ Добейтесь успеха с помощью универсального рабочего пространства. Создайте свою собственную CRM, автоматизацию рабочих процессов и взаимодействие по электронной почте, SMS или WhatsApp.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate — это просто умная CRM для продаж, способная обеспечить ваш успех. Вооружен рядом интеллектуальных интегрированных функций; такие как Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier и многие другие, отмеченное наградами программное обеспечение Teamgate предоставляет вашему отделу продаж как простоту, так и возможность органического развития вашего бизнеса. Уже три года подряд Teamgate признается на международном уровне и получает множество наград за исключительное обслуживание и поддержку клиентов, удобный интерфейс, а также входит в число лидеров в мире программного обеспечения CRM для продаж.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм персонала.
CrmOne
crmone.com
Отсутствие централизованной CRM-системы может привести к дезорганизации данных, неэффективной коммуникации, упущенным возможностям продаж и ограниченному пониманию клиентов. Многие малые и средние компании испытывают трудности с управлением взаимоотношениями с клиентами, не платя при этом огромную цену за различные важные функции или несколько подписок. Однако так не должно быть. С помощью CrmOne компании могут расширить свои возможности с помощью одного комплексного решения, которое позволит управлять взаимоотношениями с клиентами в одном месте без ущерба для каких-либо функций, которые могут им понадобиться для продаж и маркетинга, не нанося при этом больших затрат. От управления потенциальными клиентами и отслеживания воронки продаж до поддержки клиентов и аналитики — CrmOne предлагает универсальный набор инструментов для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса в различных отраслях. CrmOne имеет богатую историю поддержки более 4000 стартапов, растущих предприятий и предприятий по всему миру, демонстрируя стремление к совершенству и инновациям.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — это комплексная программная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для оптимизации бизнес-операций и улучшения взаимодействия с клиентами. Tall Emu CRM предлагает широкий спектр функций и преимуществ, специально разработанных для удовлетворения потребностей предприятий в различных отраслях. * Управление контактами: Tall Emu CRM позволяет компаниям эффективно управлять своими контактами, включая клиентов, потенциальных клиентов и поставщиков, на одной централизованной платформе. Пользователи могут легко получить доступ к контактной информации, истории общения и взаимодействиям. * Автоматизация продаж: CRM предлагает надежные инструменты автоматизации продаж, такие как управление потенциальными клиентами, отслеживание возможностей и прогнозирование продаж. Это помогает отделам продаж расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов, отслеживать каналы продаж и выявлять возможности для роста. * Автоматизация маркетинга: Tall Emu CRM позволяет предприятиям автоматизировать маркетинговые кампании, включая маркетинг по электронной почте, интеграцию с социальными сетями и привлечение потенциальных клиентов. Пользователи могут создавать персонализированные маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и увеличения конверсий. * Обслуживание клиентов. Благодаря встроенным функциям обслуживания клиентов компании могут эффективно управлять запросами клиентов, заявками в службу поддержки и запросами на обслуживание. CRM предоставляет единую платформу для решения проблем и предоставления исключительной поддержки клиентов. Преимущества: * Повышенная эффективность: Tall Emu CRM оптимизирует бизнес-процессы, автоматизирует повторяющиеся задачи и исключает ручной ввод данных, что приводит к повышению эффективности и производительности. Полная интеграция с бухгалтерским программным обеспечением MYOB и Xero означает отсутствие двойной записи и снижение вероятности ошибок. * Улучшение отношений с клиентами. Централизуя данные о клиентах и взаимодействие с ними, компании могут предоставлять персонализированный опыт, строить более прочные отношения и повышать удовлетворенность клиентов. * Увеличение доходов от продаж. Возможности автоматизации продаж CRM помогают командам продаж расставлять приоритеты в отношении потенциальных клиентов, быстрее закрывать сделки и максимизировать возможности получения дохода, что приводит к повышению эффективности продаж. * Эффективные маркетинговые кампании: Tall Emu CRM позволяет компаниям создавать целевые маркетинговые кампании, отслеживать эффективность кампаний и измерять рентабельность инвестиций, что приводит к более эффективным маркетинговым стратегиям и более высоким показателям конверсии.
Team365 CRM
team365.io
Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase — это более разумный способ управления вашей бизнес-информацией, процессами и многим другим, которому доверяют быстрорастущие команды. Управляйте сложностью просто: от компаний и контактов до процессов, заказов на продажу и инфраструктуры — Kinabase позволяет вам отслеживать, что происходит в вашей организации. Повышайте скорость и эффективность. Получайте необходимую информацию всегда под рукой. Повышайте эффективность, снижайте риски и быстрее находите нужную информацию. Объедините несколько инструментов обработки данных в одну простую в использовании систему. Получите силу гибкости Kinabase имеет уникальную и интеллектуальную структуру данных, которая позволяет вам двигаться со скоростью мысли. Без жесткости традиционных CRM и ERP-систем. От людей до процессов и совершенства — Kinabase можно легко настроить для управления важной для вас информацией. Адаптируемый и эффективный для самых разных целей: от производства до подбора персонала и консультирования.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — это идеально сбалансированная CRM для продаж. Вы получаете функции, необходимые для масштабирования вашего бизнеса, без лишних сложностей и за небольшую часть стоимости традиционных CRM. Inperium Sell позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на заключении сделок, а не бороться с запутанными меню и интерфейсами. Организуйте свой процесс продаж, обеспечьте полную прозрачность конвейера, унифицируйте каналы связи с клиентами и автоматизируйте расценки, выставление счетов и выставление счетов с помощью решения, которое легко интегрируется в существующую ИТ-экосистему, обеспечивая быструю окупаемость и устойчивую окупаемость инвестиций.
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте, со сводками, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Wice CRM
wice.de
Попробуйте программную систему Wice CRM бесплатно. CRM On Demand из облака или размещенная у вас в помещении как CRM On Premise. Узнайте сейчас.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM предоставляет программное обеспечение CRM и профессиональные услуги, чтобы помочь предприятиям использовать процессы и технологии для повышения гибкости и эффективности бизнеса.
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