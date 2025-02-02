CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Швеция

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Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Podio
podio.com
Podio — это гибкая настраиваемая база данных для совместной работы, которая позволяет ускорить и упростить вашу работу. Комплексное решение для повышения производительности, оцифровки важнейших процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации документооборота в одном безопасном инструменте. Podio может автоматизировать, ввести в эксплуатацию и защитить важные бизнес-процессы и процессы документирования, что сокращает ручную работу и повышает эффективность. Измените способ выполнения работы с помощью универсальных форм, мощного сбора данных и автоматизированных рабочих процессов с клиентами и документами — все это можно настроить с помощью нескольких простых щелчков мыши. От ключевых отраслей, таких как креативные агентства, юридические услуги, бухгалтерские фирмы, недвижимость, строительство/производство, до ключевых подразделений — продажи, HR, маркетинг, юриспруденция, финансы. Способность Podio объединять различные команды и разрозненные процессы помогает тысячам компаний оптимизировать всю свою деятельность в одном месте. С помощью Podio дайте своей команде единый инструмент для автоматизации своевременных процессов, которые объединяются в одном инструменте. Podio упрощает большинство основных видов деятельности вашего бизнеса: от упрощения сбора данных о клиентах до автоматизации взаимодействия с клиентами и заключения соглашений.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отдается удобству использования. При использовании Pipedrive ничто не остается незамеченным, позволяя вашей команде тратить меньше времени на регистрацию и больше времени на продажи благодаря гибкому и мощному программному обеспечению CRM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
SuperOffice
superoffice.com
Цель SuperOffice CRM — помочь компаниям создать устойчивые отношения с клиентами. Взаимоотношения всегда были в центре нашего CRM-решения. Будь то построение отношений с клиентами или коллегами, SuperOffice объединяет людей с помощью технологий и помогает им достигать большего. Благодаря нашим технологиям CRM, ноу-хау и опыту мы вдохновляем и расширяем возможности B2B-профессионалов предугадывать потребности клиентов, а также обслуживать и радовать клиентов.
Upsales
upsales.com
У самых быстрорастущих компаний нет месяцев на внедрение программного обеспечения CRM. Вот почему мы создали Upsales. Быстро доставить продукт, дающий превосходные результаты. Имея более 1800 клиентов, Upsales превратилась в самую быстрорастущую платформу продаж и маркетинга для B2B. Мы помогаем вам находить новых потенциальных клиентов, заключать больше сделок и расширять число существующих клиентов. Ключевые особенности: - Раскройте возможности дополнительных продаж - Знайте, когда и где заключить сделку - Продавайте с помощью интеллектуальных планов действий - Получайте рекомендации для потенциальных клиентов на основе ИИ - Используйте связи в корпоративном генеалогическом древе - Устанавливайте цели на основе данных с точностью на основе ИИ - Создавайте контакты на уровне совета директоров. Создавайте формы, шаблоны и рабочие процессы автоматизации маркетинга. Усовершенствуйте свои идеи с помощью нашего мощного инструмента бизнес-аналитики.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
Attio
attio.com
Attio — это CRM будущего. Attio, управляемый данными, полностью настраиваемый и интуитивно понятный для совместной работы, обеспечивает управление взаимоотношениями с клиентами, которое меняет направление вашего бизнеса. Компании всех размеров — от самых быстрорастущих сегодня стартапов до крупнейших предприятий мира — используют Attio для создания своей CRM именно такой, какой они хотят.
NinjaPipe
ninjapipe.com
NinjaPipe — единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для управления КАЖДОЙ операцией на СКОРОСТИ: * Повысьте уровень своих продаж с помощью NinjaPipe — идеального инструмента CRM и автоматизации продаж, который произведет революцию в управлении потенциальными клиентами и привлечении клиентов. * Легко отслеживайте и привлекайте потенциальных клиентов на своей динамичной и полностью настраиваемой информационной панели, гарантируя, что вы никогда не упустите шанс заключить важную сделку. Легко автоматизируйте последующие действия и задачи, направляя потенциальных клиентов по воронке продаж для достижения максимальной конверсии. * Предоставьте своей команде интуитивно понятный и визуальный процесс продаж, который способствует беспрепятственному сотрудничеству. С NinjaPipe ваша команда достигнет поставленных целей по продажам, не требуя обучения, что позволит им сосредоточиться на том, что действительно важно — обеспечении исключительного качества обслуживания клиентов. * Выделитесь среди конкурентов, автоматизируя повторяющиеся задачи и высвободив драгоценное время, чтобы инвестировать в значимые продажи и отношения с клиентами. Ключевые особенности: * Персонализированная информационная панель: настройте ее в соответствии с вашим уникальным рабочим процессом продаж, упрощая управление потенциальными клиентами. * Автоматизированное отслеживание: последовательно и эффективно привлекайте потенциальных клиентов с помощью автоматических отслеживаний, повышая коэффициент конверсии. * Сотрудничество в команде: поощряйте командную работу и оптимизируйте общение для ускорения циклов продаж и достижения результатов. * Визуализация продаж: получайте в режиме реального времени информацию о своей воронке продаж, что позволяет принимать решения на основе данных для достижения успеха. * Автоматизация, экономящая время: освободите свою команду от повторяющихся задач, позволяя им сосредоточиться на заключении сделок и удовлетворении клиентов. * Присоединяйтесь к тысячам довольных пользователей, которые изменили свои процессы продаж с помощью NinjaPipe. Загрузите сейчас, чтобы увеличить свои продажи и повысить лояльность клиентов, как никогда раньше!
Copper
prosperworks.com
Если вам нужно программное обеспечение CRM, работающее с G Suite, вам нужен Copper. Попробуйте и посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу построить более прочные отношения с клиентами.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
Breakcold
breakcold.com
Breakcold — это CRM для продаж, где вы можете привлекать и связываться с контактами B2B по электронной почте, LinkedIn и Twitter. Это CRM для социальных продаж для малого и среднего бизнеса и стартапов.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции для полной автоматизации продаж. Особенности продукта: ** Система управления лидами -> Автоматический захват потенциальных клиентов -> Распределить потенциальных клиентов в отдел продаж -> Отправлять персонализированную электронную почту и SMS клиентам -> Определите и сосредоточьтесь на горячих/выигрышных потенциальных клиентах -> Настройте ведущий экран в соответствии с вашим бизнесом -> Отслеживайте статус потенциальных клиентов с помощью временной шкалы и действий пользователей ** Управление торговой деятельностью -> Планировать, назначать, отслеживать обзор — звонки, задачи и посещения -> Отправлять напоминания по электронной почте/SMS в отдел продаж в установленное время -> Отправка электронной почты/SMS клиентам в один клик -> Получайте ежедневные отчеты о деятельности и продажах по электронной почте -> Просмотр пропущенных, просроченных или обостренных действий -> Отслеживать ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты о продуктивности команды ** Мобильное программное обеспечение CRM -> Ежедневный план действий в мобильном телефоне -> Посещение обновлений в один клик -> Звонок, электронная почта клиентов прямо из приложения -> Адрес клиента с картами -> Обновления активности на основе местоположения GPS -> Мобильная CRM работает на Android и IOS ** Общение с клиентами -> Автоматические оповещения по SMS и электронной почте -> Массовая рассылка и SMS с шаблонами -> Интеграция облачной телефонии -> Нажмите, чтобы позвонить в службу -> Записи звонков в аудиоформате -> Интегрированная электронная почта, SMS и голосовая связь 5 причин выбрать Cratio CRM: * Доступный. Сэкономьте минимум 50% стоимости CRM. * Простой в использовании, но со всеми необходимыми функциями CRM. * Защищенное, масштабируемое облачное решение мирового класса. * Лучшая поддержка и преданная команда по работе с клиентами * Полностью настраиваемый в соответствии с вашим бизнесом О компании: Cratio Software — компания по разработке программных продуктов, базирующаяся в Ченнаи, Индия. Компания специализируется на предоставлении программного обеспечения CRM для мобильных продаж для конкретной области с меньшими затратами времени и средств. Команда основателей состоит из людей с более чем 15-летним опытом разработки программного обеспечения и продуктов.
SeoSamba
seosamba.com
SeoSamba — это оригинальная программная платформа для автоматизации многосайтового маркетинга, которая выполняет от вашего имени, а не отчитывается, и оставляет вам тяжелую работу. SeoSamba отлично подходит как для B2B-услуг или розничных франчайзинговых брендов B2C, так и для малого бизнеса. SeoSamba также доступна квалифицированным партнерам как решение под частной торговой маркой. Вы можете использовать программное обеспечение или положиться на нашу профессиональную команду, которая предоставит готовые решения — от стратегии до постоянного исполнения и поддержки. Запатентованная гибридная маркетинговая платформа с открытым исходным кодом SeoSamba построена на основе SambaSaaS и SeoToaster. SambaSaaS позволяет вам получать доступ к рейтингам в результатах поиска, аналитике веб-сайтов, но, что более важно, постоянно оптимизировать веб-сайты для обеспечения максимальной производительности Google, позволяет вам курировать и обмениваться контентом, отслеживать входящие звонки, формы и продажи на любом количестве веб-сайтов через единый облачный интерфейс. Интерфейсная система управления контентом SeoToaster от SeoSamba с открытым исходным кодом позволяет легко создавать, управлять и продавать корпоративные веб-сайты или веб-сайты каталогов, а SeoToaster E-commerce позволяет создавать мощные веб-сайты электронной коммерции со встроенными инструментами мерчандайзинга, такими как MLM, групповое ценообразование и многое другое. . Вы можете размещать веб-сайты самостоятельно или положиться на наше всемирное облако Amazon.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
SmartSearch
smartsearch.com
Миссия SmartSearch — создать ориентированное на человека будущее работы с помощью инновационных программных решений, включая отслеживание кандидатов (ATS), управление поставщиками (VMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и электронную подпись, чтобы нанимать сотрудников быстрее, лучше и разумнее. Это комплексное гибкое программное решение, которое предоставляет мощные инструменты поиска кандидатов и совместной работы для ваших усилий по привлечению талантов. Благодаря интеграции с вашими текущими технологиями и уникальными бизнес-процессами SmartSearch сокращает бумажную работу, устраняет дублирование усилий, оптимизирует адаптацию, сокращает время заполнения вакансий и снижает затраты на найм персонала.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
CrmOne
crmone.com
Отсутствие централизованной CRM-системы может привести к дезорганизации данных, неэффективной коммуникации, упущенным возможностям продаж и ограниченному пониманию клиентов. Многие малые и средние компании испытывают трудности с управлением взаимоотношениями с клиентами, не платя при этом огромную цену за различные важные функции или несколько подписок. Однако так не должно быть. С помощью CrmOne компании могут расширить свои возможности с помощью одного комплексного решения, которое позволит управлять взаимоотношениями с клиентами в одном месте без ущерба для каких-либо функций, которые могут им понадобиться для продаж и маркетинга, не нанося при этом больших затрат. От управления потенциальными клиентами и отслеживания воронки продаж до поддержки клиентов и аналитики — CrmOne предлагает универсальный набор инструментов для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса в различных отраслях. CrmOne имеет богатую историю поддержки более 4000 стартапов, растущих предприятий и предприятий по всему миру, демонстрируя стремление к совершенству и инновациям.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM — это комплексная программная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенная для оптимизации бизнес-операций и улучшения взаимодействия с клиентами. Tall Emu CRM предлагает широкий спектр функций и преимуществ, специально разработанных для удовлетворения потребностей предприятий в различных отраслях. * Управление контактами: Tall Emu CRM позволяет компаниям эффективно управлять своими контактами, включая клиентов, потенциальных клиентов и поставщиков, на одной централизованной платформе. Пользователи могут легко получить доступ к контактной информации, истории общения и взаимодействиям. * Автоматизация продаж: CRM предлагает надежные инструменты автоматизации продаж, такие как управление потенциальными клиентами, отслеживание возможностей и прогнозирование продаж. Это помогает отделам продаж расставлять приоритеты среди потенциальных клиентов, отслеживать каналы продаж и выявлять возможности для роста. * Автоматизация маркетинга: Tall Emu CRM позволяет предприятиям автоматизировать маркетинговые кампании, включая маркетинг по электронной почте, интеграцию с социальными сетями и привлечение потенциальных клиентов. Пользователи могут создавать персонализированные маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и увеличения конверсий. * Обслуживание клиентов. Благодаря встроенным функциям обслуживания клиентов компании могут эффективно управлять запросами клиентов, заявками в службу поддержки и запросами на обслуживание. CRM предоставляет единую платформу для решения проблем и предоставления исключительной поддержки клиентов. Преимущества: * Повышенная эффективность: Tall Emu CRM оптимизирует бизнес-процессы, автоматизирует повторяющиеся задачи и исключает ручной ввод данных, что приводит к повышению эффективности и производительности. Полная интеграция с бухгалтерским программным обеспечением MYOB и Xero означает отсутствие двойной записи и снижение вероятности ошибок. * Улучшение отношений с клиентами. Централизуя данные о клиентах и взаимодействие с ними, компании могут предоставлять персонализированный опыт, строить более прочные отношения и повышать удовлетворенность клиентов. * Увеличение доходов от продаж. Возможности автоматизации продаж CRM помогают командам продаж расставлять приоритеты в отношении потенциальных клиентов, быстрее закрывать сделки и максимизировать возможности получения дохода, что приводит к повышению эффективности продаж. * Эффективные маркетинговые кампании: Tall Emu CRM позволяет компаниям создавать целевые маркетинговые кампании, отслеживать эффективность кампаний и измерять рентабельность инвестиций, что приводит к более эффективным маркетинговым стратегиям и более высоким показателям конверсии.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
Team365 CRM
team365.io
Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть задача, SpinOffice позволяет очень легко выполнить задачу. И что самое приятное, вы делитесь всей информацией в базе данных со своими коллегами. Это делает SpinOffice CRM идеальным командным приложением для любого малого и среднего бизнеса. SpinOffice CRM доступен для MacOS, ПК с Windows и мобильных устройств (iOS и Android).
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
Barantum
barantum.com
Barantum — это ведущая облачная CRM-система Индонезии для выездных отделов продаж, призванная помогать продавцам в повседневной жизни, выступая в качестве их личного помощника. Думайте об этом как о Siri для вашего отдела продаж, созданном для повышения эффективности продаж на ходу.
ShootQ
shootq.com
ShootQ — это облачная CRM-система для творческих людей, включая профессиональных фотографов, видеооператоров, профессионалов свадебной индустрии и многих других творческих личностей. Эта платформа позволяет вам управлять контактами, всеми вашими вакансиями, отправлять предложения, контракты, отслеживать свой календарь и многое другое.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase — это более разумный способ управления вашей бизнес-информацией, процессами и многим другим, которому доверяют быстрорастущие команды. Управляйте сложностью просто: от компаний и контактов до процессов, заказов на продажу и инфраструктуры — Kinabase позволяет вам отслеживать, что происходит в вашей организации. Повышайте скорость и эффективность. Получайте необходимую информацию всегда под рукой. Повышайте эффективность, снижайте риски и быстрее находите нужную информацию. Объедините несколько инструментов обработки данных в одну простую в использовании систему. Получите силу гибкости Kinabase имеет уникальную и интеллектуальную структуру данных, которая позволяет вам двигаться со скоростью мысли. Без жесткости традиционных CRM и ERP-систем. От людей до процессов и совершенства — Kinabase можно легко настроить для управления важной для вас информацией. Адаптируемый и эффективный для самых разных целей: от производства до подбора персонала и консультирования.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM — это система продаж, разработанная профессиональными продавцами. Благодаря автоматизированным инструментам и отчетам Upnify вы сможете ускорить скорость реагирования и улучшить шаблоны последующих действий, контролируя действия руководителей продаж, такие как: последующие действия, звонки, посещения. , видеоконференции, котировки, электронные письма, WhatsApp, SMS и т. д. Возьмите под контроль свой процесс продаж и продавайте больше с помощью Unify CRM.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace сотрудничает с лучшими компаниями-разработчиками программного обеспечения, чтобы бизнес-менеджеры могли покупать цифровые инструменты и приложения, которые помогут управлять и развивать свой бизнес. После покупки к инструментам можно будет получить доступ непосредственно через платформу Qebot. Один логин для управления всем вашим бизнесом. Текущие предложения: - Конструктор веб-сайтов - Менеджер социальных сетей - Менеджер списка каталогов - Менеджер отзывов/репутации - Менеджер по маркетингу по электронной почте - Облачное хранилище - CRM - Менеджер рекламных кампаний - Контент-маркетинг
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом (ERP), интегрированное с разделом управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и отчетности, который включает бухгалтерский учет (BI) для владельцев микро- и малого бизнеса.
ContactWise
contactwise.io
CRM — управление контактами, клиентами или взаимоотношениями с клиентами — это приложение, которое охватывает различные отрасли и вертикали, начиная от государственных и местных органов власти и заканчивая торговыми организациями и высшими учебными заведениями. ContactWise — это инновационная облачная платформа контакт-центра с усовершенствованным механизмом маршрутизации на основе данных, которая помогает компаниям улучшить свои продажи, повысить удовлетворенность клиентов и удержать их.
Fireberry
fireberry.com
Используя Fireberry, вы можете легко управлять всеми потребностями своего бизнеса с помощью удобной для пользователя системы. Общайтесь со своими клиентами напрямую через систему и отслеживайте любую необходимую вам бизнес-информацию с помощью специально созданных объектов и полей. Позвольте Fireberry работать на вас с помощью средств автоматизации, позволяющих эффективно автоматизировать повседневные задачи. Классифицируйте заявки и отвечайте на них с легкостью, используя поля и ответы, созданные AI Assistant. Панели мониторинга и отчеты помогут вам принимать обоснованные решения для улучшения вашего бизнеса. Встроенные интеграции, такие как Google, Office 365 и Facebook, помогут вам централизовать вашу работу в одном месте. Если вам нужно что-то, чего еще нет в системе, вы можете легко интегрировать сторонние приложения с помощью API.
Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse — интуитивно понятное программное обеспечение для бизнеса завтрашнего дня — это платформа автоматизации продаж и CRM, созданная командой Zibtek.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Composity
composity.com
Composity — это облачное ERP-решение, дополненное инструментами продаж и маркетинга, разработанное специально для малого и среднего бизнеса. Это готовое программное решение, которое управляет всеми аспектами внутренних и внешних бизнес-процессов организации - бухгалтерский учет, управление запасами, биллинговая система, управление документами, корпоративный сайт и электронная коммерция, CRM, организация клиентской базы и генератор отчетов. .
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp предлагает облачное программное решение CRM для управления продажами, управления, маркетинга, улучшения отношений с клиентами и многого другого. Получите лучшую бесплатную CRM-систему для вашего бизнеса.
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