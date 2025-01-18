CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Парагвай

Interacty

interacty.me

Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше потенциальных клиентов. Интерактив позволяет создавать более 20 различных игровых активностей. Вы можете в любое время создать викторину, игру на память, игру на совпадение, игру на поиск предметов, найди разницу, головоломку «до и после», гороскоп, печенье с предсказаниями, слайд-шоу и многое другое с помощью одной подписки. Вы можете создать свой проект или игру за считанные минуты, используя блоки контента с интуитивно понятным и гибким редактором. Interacty предлагает обширную коллекцию бизнес-шаблонов, позволяющих экономить время, а также отличную библиотеку идей — здесь вы обязательно найдете концепцию для своей следующей маркетинговой кампании. Interacty интегрируется с Unsplash, предоставляя вам доступ к тысячам бесплатных изображений. Готовый проект легко встроить на свой сайт простым копипастом. Вы также можете использовать ссылку, чтобы поделиться своим проектом в социальных сетях. Interacty поддерживает CNAME и Whitelabel, а дополнительные возможности дизайна со стилями CSS помогают поддерживать узнаваемость вашего бренда. Вы можете генерировать потенциальных клиентов с помощью интерактивных форм контента, которые интегрируются с вашей CRM. Interacty позволяет включать формы для потенциальных клиентов непосредственно в игру, поэтому сбор информации о клиентах является неотъемлемой частью процесса. Вы можете настроить автоматический редирект после прохождения игры, что существенно повышает конверсию. Вы можете создать игру со списком лидеров и добавить в нее таймер или обратный отсчет, чтобы мотивировать аудиторию набрать лучший результат. Это может быть очень полезно при проведении соревнований или розыгрышей призов, а также при создании игр для мероприятий. Если вы выступаете на мероприятии, добавьте игру в конце выступления, и аудитория запомнит ваше выступление. Вы можете просматривать статистику по играм и загружать списки потенциальных клиентов со своей панели управления, а интеграция с маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, позволяет отправлять потенциальных клиентов непосредственно в существующую CRM. Функции геймификации Interacty позволяют маркетологам привлекать пользователей и достигать высоких бизнес-результатов.