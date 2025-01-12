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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отдается удобству использования. При использовании Pipedrive ничто не остается незамеченным, позволяя вашей команде тратить меньше времени на регистрацию и больше времени на продажи благодаря гибкому и мощному программному обеспечению CRM.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
Livespace
livespace.io
Следующее поколение. CRM, ориентированная на процессы B2B, с автоматизацией задач и продаж. Livespace — это интуитивно понятная и адаптируемая облачная CRM-платформа, созданная для профессионалов теми, кто в курсе. Оптимизируйте процесс продаж, ставьте цели и обновляйте всю информацию о своих клиентах. Используя адаптируемую систему оценки потенциальных клиентов и автоматизированные процессы продаж, пользователи Livespace могут получить максимальную выгоду от каждого потенциального клиента. Благодаря открытому API для бесшовной интеграции, а также доступу с мобильных устройств и планшетов, Livespace позволяет пользователям расставлять приоритеты и проводить время там, где это важно.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Capsule
capsulecrm.com
Простая, но мощная CRM. Присоединяйтесь к более чем 10 000 компаний по всему миру и откройте для себя более простой способ управления контактами, продажами и развития прочных отношений.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли найти CRM-решение, которое мы можем сделать для вас.
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понятную платформу Knack без программирования и сеть экспертов-разработчиков, команды могут быстро создавать собственные приложения, которые собирают данные и управляют ими, автоматизируют процессы и переводят рабочие процессы в онлайн. Это экономит ваше время, поскольку строители бизнеса могут создавать и изменять рабочие процессы, а также иметь возможность решать свои собственные задачи. Knack помогает решать различные функциональные варианты использования, такие как порталы для клиентов и поставщиков, специальные приложения CRM и управления проектами, системы LMS, управление выставлением счетов и контрактами, логистика и цепочка поставок, планирование авиакомпаний, каталоги участников и управление волонтерами, управление недвижимостью и арендаторами. , здравоохранение (HIPAA), приложения для связи с органами власти штата и местного самоуправления и многое другое. Knack помогает непрограммистам легко создавать красивые веб-приложения, управляемые данными. Данные можно импортировать из электронных таблиц и преобразовать в онлайн-базу данных. Такие инструменты, как поиск, формы и таблицы, используются для создания веб-приложений, работающих с данными. Мы предлагаем специальные выпуски для соответствия требованиям здравоохранения (HIPAA), государственных учреждений (GovCloud) и SOC2. Приложения можно публиковать на любом сайте и адаптировать к окружающему дизайну. Несколько версий могут быть опубликованы на разных сайтах и для разных аудиторий. Разработчики могут расширить эти приложения с помощью RESTful API, пользовательских CSS и обработчиков событий JS.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам, таблицам Excel и инструментам. Вы получаете прекрасный обзор текущих возможностей продаж, проектов и платежей, а также глубокое понимание того, как на самом деле работает ваш бизнес. Более 60 000 человек ежедневно контролируют свою работу с помощью наших решений для управления работой. От ИТ-агентств и интернет-маркетологов до сантехников и строительных компаний. Готовы к большему бизнесу и меньшему количеству хлопот?
Attio
attio.com
Attio — это CRM будущего. Attio, управляемый данными, полностью настраиваемый и интуитивно понятный для совместной работы, обеспечивает управление взаимоотношениями с клиентами, которое меняет направление вашего бизнеса. Компании всех размеров — от самых быстрорастущих сегодня стартапов до крупнейших предприятий мира — используют Attio для создания своей CRM именно такой, какой они хотят.
Indy
weareindy.com
Находите потенциальных клиентов, составляйте предложения, планируйте проекты, отслеживайте работу, общайтесь с клиентами и отправляйте счета с помощью универсального программного обеспечения CRM Indy для фрилансеров. Попробуйте бесплатно!
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тысячи малых предприятий используют Less Annoying CRM для управления контактами, отслеживания потенциальных клиентов и отслеживания последующих действий. Бесплатное обслуживание клиентов упрощает настройку.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Amwork
amwork.com
Amwork — это платформа, которая предоставляет предприятиям мощный конструктор для создания уникального рабочего пространства, которое оптимизирует их бизнес-процессы. Конструктор компании предназначен для того, чтобы компании могли создавать собственные рабочие пространства с такими модулями, как CRM, управление проектами, HR и всем, что касается рабочего процесса их бизнеса. Это помогает предприятиям сотрудничать более эффективно и результативно, позволяя сотрудникам и партнерам беспрепятственно работать вместе. Одним из основных преимуществ использования Amwork является простой процесс настройки, который не требует знаний в области кодирования, что делает его идеальным решением для предприятий любого размера. Платформа предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную рабочую нагрузку, повышая производительность и прибыльность. Используя Amwork, предприятия могут получить выгоду от организованного и оптимизированного подхода к своей повседневной деятельности. Модуль CRM платформы помогает предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, а модуль управления проектами позволяет командам эффективно сотрудничать и управлять проектами. Модуль HR помогает управлять записями сотрудников, льготами и другими задачами, связанными с персоналом. С помощью Amwork компании могут управлять всеми этими задачами из одного центрального места, оптимизируя рабочий процесс и уменьшая количество ошибок. В целом, Amwork — это важная платформа, которая предоставляет предприятиям необходимые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и улучшения совместной работы, что приводит к повышению производительности и прибыльности. Простой процесс установки. Платформа Amwork разработана таким образом, чтобы упростить процесс установки и не требует знаний программирования. Это делает его идеальным решением для предприятий любого размера, позволяющим им начать работу быстро и с минимальными усилиями. Автоматизация и сокращение ручной работы: Amwork предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную работу.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Samdock
samdock.com
Samdock — это современная, простая в использовании CRM-система для небольших и средних отделов продаж. Наше решение активно поддерживает весь процесс: от привлечения потенциальных клиентов до закрытия и далее. С помощью Samdock управление клиентами, маркетинг и продажи оцифрованы и автоматизированы настолько интеллектуально, что компании могут работать намного эффективнее и успешнее.
Salesbox
salesbox.com
CRM для людей, которые занимаются продажами. Получите его за 2,90 евро за пользователя в месяц. Подключите команды MS, Office 365, Gsuite, LinkedIn, Dropbox или Mailchimp за 1,90 евро.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com специально разработан для агентств цифрового маркетинга. Он предлагает все в одной платформе, где вы можете управлять своими проектами в области поисковой оптимизации, оплаты за клик, веб-дизайна и разработки и другими проектами, управлять продажами, счетами и счетами по взаимоотношениям с клиентами, а также общей поддержкой.
Planfix
planfix.com
Платформа ПланФикс позволяет организациям управлять всем своим бизнесом онлайн. Независимо от размера компании и отрасли, Planfix может предложить отличный инструмент для управления проектами и работами. С ПланФиксом ваша компания получает полностью настраиваемую систему управления, от проектирования процессов до внешнего вида. Интегрированная платформа ПланФикс позволяет пользователям одновременно управлять задачами и проектами, CRM, продажами, маркетингом, производством, логистикой, службами поддержки, финансами и человеческими ресурсами. Передача данных между командами происходит плавно — например, транзакции на этапе внедрения становятся проектами, которые затем передаются в поддержку. Гибкие настройки доступа позволяют пользователям просматривать только ту информацию, которая им необходима для продуктивной работы, а менеджеры могут просматривать весь бизнес-процесс. Для настройки и управления различными бизнес-процессами внутри компании не требуется никакого программирования. Платформа предлагает широкий спектр мощных функций, включая управление проектами, учет клиентов, управление задачами, онлайн-диаграммы Ганта, интеграцию электронной почты, календари, хронику событий в реальном времени, аналитику и отчетность, подключение внешних пользователей, связывание учетных записей и многое другое. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или технически подкованным пользователем, ПланФикс подойдет вам идеально. Опытные пользователи найдут в ПланФиксе возможности, недоступные в других сервисах и системах. Эти функции включают обширную настройку, расширенную автоматизацию сложных бизнес-процессов и гибкое создание проектов. Альтернативно, готовые к использованию конфигурации и автоматизированные процедуры облегчают адаптацию и внедрение. Мы считаем, что ПланФикс подходит частному бизнесу, некоммерческим организациям, общественным организациям и любой другой группе, работающей над общей целью. Более 68 000 пользователей используют ПланФикс для автоматизации бизнес-процессов в более чем 7 000 компаний.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — это комплексное облачное программное обеспечение для выставления медицинских счетов, управления циклом доходов, электронных медицинских карт, портала практики и CRM для практического маркетинга.
Team365 CRM
team365.io
Что такое Team365 CRM? Team365 CRM — это облачная интегрированная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая удовлетворяет потребности предприятий и отраслей всех размеров и типов. Более 150 000 компаний по всему миру используют Team365 CRM для построения долгосрочных отношений с клиентами и максимизации производительности команды. Наша расширенная поддержка телефона, электронной почты, чата и личных встреч делает Team365 CRM самой тесно интегрированной системой на рынке. Помощник по продажам Team365 на базе искусственного интеллекта предоставляет продавцам расширенные интерпретации, решения и прогнозы. Ваш отдел продаж может тратить больше времени на продажу, а не на ввод данных, благодаря автоматизации рабочих процессов, оценке потенциальных клиентов, уведомлениям в реальном времени и встроенной геймификации. Наши ключевые функции включают в себя: - Управление потенциальными клиентами - Автоматизация рабочих процессов - Расширенная аналитика - Управление процессами - Автоматизация маркетинга - Управление конвейерами Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки с помощью Team365 CRM, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс. Повысьте производительность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превзойти свои квоты продаж. Настройте несколько валют, используйте прогнозы ИИ, чтобы расставить приоритеты потенциальных клиентов и сделок, которые могут совершить конверсию, и отслеживайте посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов. Обеспечьте единую работу своих отделов маркетинга и продаж. Привлекайте новых потенциальных клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Рекламой. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Team365 CRM успешно удовлетворяет обоим этим требованиям.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше потенциальных клиентов. Интерактив позволяет создавать более 20 различных игровых активностей. Вы можете в любое время создать викторину, игру на память, игру на совпадение, игру на поиск предметов, найди разницу, головоломку «до и после», гороскоп, печенье с предсказаниями, слайд-шоу и многое другое с помощью одной подписки. Вы можете создать свой проект или игру за считанные минуты, используя блоки контента с интуитивно понятным и гибким редактором. Interacty предлагает обширную коллекцию бизнес-шаблонов, позволяющих экономить время, а также отличную библиотеку идей — здесь вы обязательно найдете концепцию для своей следующей маркетинговой кампании. Interacty интегрируется с Unsplash, предоставляя вам доступ к тысячам бесплатных изображений. Готовый проект легко встроить на свой сайт простым копипастом. Вы также можете использовать ссылку, чтобы поделиться своим проектом в социальных сетях. Interacty поддерживает CNAME и Whitelabel, а дополнительные возможности дизайна со стилями CSS помогают поддерживать узнаваемость вашего бренда. Вы можете генерировать потенциальных клиентов с помощью интерактивных форм контента, которые интегрируются с вашей CRM. Interacty позволяет включать формы для потенциальных клиентов непосредственно в игру, поэтому сбор информации о клиентах является неотъемлемой частью процесса. Вы можете настроить автоматический редирект после прохождения игры, что существенно повышает конверсию. Вы можете создать игру со списком лидеров и добавить в нее таймер или обратный отсчет, чтобы мотивировать аудиторию набрать лучший результат. Это может быть очень полезно при проведении соревнований или розыгрышей призов, а также при создании игр для мероприятий. Если вы выступаете на мероприятии, добавьте игру в конце выступления, и аудитория запомнит ваше выступление. Вы можете просматривать статистику по играм и загружать списки потенциальных клиентов со своей панели управления, а интеграция с маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, позволяет отправлять потенциальных клиентов непосредственно в существующую CRM. Функции геймификации Interacty позволяют маркетологам привлекать пользователей и достигать высоких бизнес-результатов.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — это постоянно действующая платформа анализа рынка, которая помогает брендам и организациям отслеживать, управлять, оптимизировать и внедрять инновации. Он использует самые передовые технологии НЛП и искусственного интеллекта для открытия больших наборов данных, что позволяет брендам оптимизировать продукты и лучше понимать потребителей.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление проектами, управление запасами.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram — это универсальный облачный инструмент, который помогает бизнес-командам сотрудничать, управлять задачами, взаимоотношениями с клиентами и продажами. Благодаря мгновенному развертыванию, чрезвычайно простому в использовании интерфейсу, веб-приложениям, приложениям для Android и iOS, отсутствию администрирования и разумным ценам, это идеальный бизнес-инструмент для предприятий любого размера.
Taskeo
taskeo.co
Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp предлагает облачное программное решение CRM для управления продажами, управления, маркетинга, улучшения отношений с клиентами и многого другого. Получите лучшую бесплатную CRM-систему для вашего бизнеса.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Программное обеспечение Salesdash CRM помогает логистическим компаниям (грузовым брокерам, 3PL) развивать новые отношения с грузоотправителями. Salesdash помогает отделам продаж в логистике оптимизировать процесс продаж для увеличения продаж и доходов. Создано для грузовых брокеров бывшим руководителем отдела продаж грузовых брокеров. Продукт лучше всего подходит для тех, кто придерживается консультативного подхода к продажам, имеет более широкий список контактов, нуждается в предотвращении пропущенных последующих действий, стремится быть ориентированным на детали, может иметь более длительный цикл сделки, требующий нескольких точек соприкосновения, и поддерживать постоянный охват. оставаться перед клиентами. Управление задачами, управление контактами, управление конвейерами и настраиваемые отчеты являются основными компонентами Salesdash. Внедрение настройки полей, добавление членов вашей команды и импорт потенциальных клиентов из электронной таблицы можно выполнить за считанные минуты. Взаимодействуйте со своими потенциальными и потенциальными клиентами благодаря интеграции Gmail и Outlook для электронной почты и календаря. Отправляйте электронные письма своим контактам из Salesdash, создавайте шаблоны электронных писем, отслеживайте открытия и отправляйте автоматические последовательности. Удобный доступ к веб-сайтам компаний, страницам компании в LinkedIn и личным страницам LinkedIn для тех, кто проводит исследования перед разъяснительной работой. Salesdash предотвращает пропущенные последующие действия с помощью нашей системы управления задачами, которая держит сегодняшние и просроченные задачи перед вами. Salesdash также предлагает задачи для потенциальных клиентов, для которых вы забыли настроить отслеживание, и система ранжирует их на основе индикаторов потенциальных клиентов, которые могут находиться на дальнейшем этапе вашего процесса продаж. Отзывы о Salesdash заключаются в том, что CRM — это более тонкая и удобная CRM по сравнению с другими поставщиками, предназначенная для грузовых брокеров.
Wice CRM
wice.de
Попробуйте программную систему Wice CRM бесплатно. CRM On Demand из облака или размещенная у вас в помещении как CRM On Premise. Узнайте сейчас.
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте, со сводками, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell — это идеально сбалансированная CRM для продаж. Вы получаете функции, необходимые для масштабирования вашего бизнеса, без лишних сложностей и за небольшую часть стоимости традиционных CRM. Inperium Sell позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на заключении сделок, а не бороться с запутанными меню и интерфейсами. Организуйте свой процесс продаж, обеспечьте полную прозрачность конвейера, унифицируйте каналы связи с клиентами и автоматизируйте расценки, выставление счетов и выставление счетов с помощью решения, которое легко интегрируется в существующую ИТ-экосистему, обеспечивая быструю окупаемость и устойчивую окупаемость инвестиций.