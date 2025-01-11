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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опросов, конструктор последовательностей, конструктор веб-сайтов, Онлайн-планирование, автоматизация рабочих процессов, отчетность, веб-перехватчики и многое другое! Учетные записи агентств включают неограниченное количество дополнительных учетных записей (локаций) для ваших клиентов, которые можно клонировать для ускорения настройки. Используйте свои собственные учетные данные Twilio и SMTP для управления своей учетной записью, предоставляя вам доступ к оптовым тарифам на электронную почту, телефонные звонки и SMS. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — это универсальная программная платформа для продаж, маркетинга, коммуникаций и автоматизации для местного бизнеса в различных отраслях, включая бытовые услуги, розничную торговлю, автомобилестроение, недвижимость, профессиональные услуги и многое другое. SalesBoss объединяет возможности продаж, маркетинга, SMS, электронной почты, звонков, календаря, веб-чата, почтового ящика, конвейера, отзывов, платежей, веб-сайтов, последовательностей и автоматизации в одном решении на базе искусственного интеллекта. Salesboss помогает вам управлять всей воронкой продаж на одной простой в использовании платформе — от привлечения и развития потенциальных клиентов до закрытия сделок и удержания клиентов. Кроме того, встроенные возможности автоматизации экономят время и повышают эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач. Местные предприятия могут систематизировать свои данные, привлечь больше потенциальных клиентов, создать надежные каналы продаж и быстрее заключать больше сделок.
Deskera
deskera.com
Deskera-это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет SMBS быстрее масштабироваться с меньшим количеством инструментов. Сотни тысяч тысяч тысяч маленьких и средних предприятий используют Deskera для управления бухгалтерским учетом, инвентаризацией, продаж и маркетинговой автоматизации.
Amwork
amwork.com
Amwork — это платформа, которая предоставляет предприятиям мощный конструктор для создания уникального рабочего пространства, которое оптимизирует их бизнес-процессы. Конструктор компании предназначен для того, чтобы компании могли создавать собственные рабочие пространства с такими модулями, как CRM, управление проектами, HR и всем, что касается рабочего процесса их бизнеса. Это помогает предприятиям сотрудничать более эффективно и результативно, позволяя сотрудникам и партнерам беспрепятственно работать вместе. Одним из основных преимуществ использования Amwork является простой процесс настройки, который не требует знаний в области кодирования, что делает его идеальным решением для предприятий любого размера. Платформа предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную рабочую нагрузку, повышая производительность и прибыльность. Используя Amwork, предприятия могут получить выгоду от организованного и оптимизированного подхода к своей повседневной деятельности. Модуль CRM платформы помогает предприятиям управлять взаимодействием с клиентами, а модуль управления проектами позволяет командам эффективно сотрудничать и управлять проектами. Модуль HR помогает управлять записями сотрудников, льготами и другими задачами, связанными с персоналом. С помощью Amwork компании могут управлять всеми этими задачами из одного центрального места, оптимизируя рабочий процесс и уменьшая количество ошибок. В целом, Amwork — это важная платформа, которая предоставляет предприятиям необходимые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и улучшения совместной работы, что приводит к повышению производительности и прибыльности. Простой процесс установки. Платформа Amwork разработана таким образом, чтобы упростить процесс установки и не требует знаний программирования. Это делает его идеальным решением для предприятий любого размера, позволяющим им начать работу быстро и с минимальными усилиями. Автоматизация и сокращение ручной работы: Amwork предоставляет необходимый набор инструментов, которые позволяют предприятиям автоматизировать свои процессы и сократить ручную работу.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда, работающая круглосуточно и без выходных, гарантируя, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию затрат на интеграцию и широкие возможности настройки. Ядром Salesmate является модуль CRM, с помощью которого команды по продажам, маркетингу и успеху могут легко управлять контактами, потенциальными клиентами, клиентами, подписчиками и повседневной деятельностью. Благодаря этим основным функциям модуль CRM поставляется со встроенными инструментами, которые команды фронт-линии могут использовать каждый день, например, звонки, текстовые сообщения, управление конвейерами, сделки, разговоры и многое другое. Одной из основных причин более высоких результатов продаж является возможность автоматизировать операции и сэкономить больше времени на продажах. Здесь Salesmate предлагает рабочие процессы и последовательности. Рабочие процессы автоматизируют такие задачи, как назначение сделок, назначение задач или общение на основе дат. В то время как Sequences может поставить последующие действия на автопилот в зависимости от ваших условий. А благодаря первому в отрасли второму пилоту на базе искусственного интеллекта каждый член вашей команды продаж получит персональную помощь. «Sandy AI» может назначать встречи, составлять электронные письма или добавлять заметки для вас. Все, что вам нужно сделать, это – просто спросить! Мы знаем, что отделы продаж могут функционировать только тогда, когда отделы маркетинга генерируют высококачественных потенциальных клиентов. Именно здесь Salesmate дает маркетинговым командам возможность создавать и проводить высоко персонализированные кампании и охватывать более широкую аудиторию. Мало того, маркетинговые команды также могут отслеживать посетителей веб-сайтов, собирать потенциальных клиентов с помощью форм или ботов для привлечения потенциальных клиентов, оценивать каждого потенциального клиента, создавать маркетинговые поездки и отправлять лучшие MQL командам продаж для достижения большего успеха. Наконец, отличная команда по обслуживанию клиентов может по-настоящему управлять удержанием, вовлечением и доходом для бизнеса. Вот почему Salesmate предоставляет такие инструменты, как онлайн-чат, чат-боты и общие почтовые ящики, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания ваших клиентов. Естественно, вам нужна информация, чтобы предсказывать тенденции, проявлять гибкость и принимать решения на пути роста. Здесь информационные панели, шаблоны, пользовательские отчеты и аналитика предложат все, что вам нужно, чтобы увидеть, что происходит с вашими командами и бизнесом. От привлечения потенциальных клиентов до первоклассного обслуживания клиентов — в Salesmate найдется что-то для каждого члена вашей команды. У Salesmate есть 15-дневная бесплатная пробная версия, во время которой вы сможете изучить каждый уголок платформы, не раскрывая данные кредитной карты. Это безопасно, надежно и доступно всем в вашей команде.
Erpisto
erpisto.com
Erpisto — это облачная платформа планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенная для средних и крупных предприятий. Он обслуживает несколько отраслей, включая производство, потребительские товары, образование и фармацевтику. Основные функции включают бухгалтерский учет, бизнес-аналитику, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), человеческие ресурсы (HR), управление запасами, управление производством и цепочками поставок (SCM). Он представляет собой платформу электронной коммерции, позволяющую пользователям интегрировать систему со своим интернет-магазином и системой точек продаж (POS) для обычных магазинов. Другие функции включают управление финансами, составление бюджета, управление продажами, управление учетными записями, управление кампаниями, управление складами, управление производством и управление процессами. Это позволяет пользователям управлять рабочим процессом и ресурсами в одной панели окна. Функции бизнес-аналитики и аналитики обеспечивают автоматизацию процессов, сбор данных, финансовый анализ и прогнозирование. Он совместим с операционными системами Windows, Mac и Linux. Он также включает мобильные приложения для устройств Android, iOS, Windows и Blackberry. Варианты поддержки включают базу знаний, электронную почту и телефон.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Scoro
scoro.com
Scoro — это комплексное программное обеспечение для управления работой, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей сервисных компаний, которые устали иметь дело с разрозненными системами, непредсказуемыми рабочими нагрузками и сокращением прибыли. Благодаря своим мощным функциям и интуитивно понятному интерфейсу Scoro стремится упростить и оптимизировать весь рабочий процесс агентств, консалтинговых компаний и других предприятий, предоставляющих профессиональные услуги, предоставляя им единую платформу для управления всеми аспектами своей деятельности, от расценок до получения денежных средств. Объединив основные функции, такие как управление проектами, отслеживание времени, совместную работу, выставление счетов и отчетность, в одном решении, Scoro устраняет необходимость переключения между различными инструментами и обеспечивает согласованность рабочего процесса. Это позволяет предприятиям лучше контролировать свои проекты, эффективно распределять ресурсы и отслеживать прогресс в режиме реального времени, тем самым повышая производительность и обеспечивая своевременную реализацию проектов. Информация и аналитика Scoro, основанные на данных, позволяют компаниям принимать обоснованные решения, определять области для улучшения и стимулировать общий рост и прибыльность. В мире, где предприятия сферы услуг сталкиваются с растущей сложностью и конкуренцией, Scoro выступает надежным союзником, предлагая комплексное решение для оптимизации операций, повышения прибыльности и достижения долгосрочного успеха.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка может предоставлять исключительный сервис. Благодаря безопасному доступу в любое время и в любом месте со всех устройств и полной интеграции с вашими текущими системами, Workbooks дает вашим командам единое 360-градусное представление о ваших клиентах, которое помогает им сосредоточиться на нужных вещах и получать в режиме реального времени информацию, необходимую для принятия решений. . Workbooks помогает вам поставить клиентов в центр вашего бизнеса и построить прочные, прибыльные отношения, которые обеспечивают устойчивый долгосрочный доход.
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
TeamWave
teamwave.com
TeamWave — лучшее программное обеспечение для CRM, управления проектами и HRMS для малого бизнеса. Лучший способ управлять своими проектами, командой и продажами.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Solid Performers
solidperformers.com
Solid Performers CRM - одно из немногих программ SAAS CRM, которое способно выполнять несколько функций, включая управление потенциальными клиентами, управление отслеживанием потенциальных клиентов, управление клиентами, управление отслеживанием клиентов, преобразование потенциальных клиентов в клиентов в один клик, управление предложениями, управление счетами-проформами, Управление счетами, управление продуктами, управление финансами, управление проектами и многие другие необходимые функции. Мы также предоставляем возможность создания пользовательских модулей, которая позволяет клиенту самостоятельно создавать любые дополнительные функции в соответствии с требованиями бизнеса.
sales-i
sales-i.com
sales-i — это отмеченная наградами платформа для оптимизации доходов на основе данных, предназначенная для производственных, оптовых и дистрибьюторских предприятий, которые хотят повысить эффективность своей функции продаж, но не получают необходимой прозрачности для клиентов. - Предупредите свой отдел продаж о скрытых, легко закрывающихся возможностях и предоставьте им более четкое представление о моделях покупок клиентов. - Ускорьте подготовку совещаний вашего отдела продаж, планирование звонков и управление контактами, предоставив им доступ к критически важным данным о продажах у них на ладони. - В среднем наем продавца обходится вам в 500 долларов в день, а еще за 4 доллара — в отдел продаж. Я обеспечу им выгодную ориентацию на торговую деятельность, чтобы время продаж не тратилось впустую. Простое программное обеспечение для повышения эффективности продаж, которое создает ценность и увеличивает доход.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. Экономьте время и автоматизируйте администрирование и ввод данных. Генерируйте потенциальных клиентов одним щелчком мыши из любой точки Интернета. Воспользуйтесь преимуществами CRM, где бы вы ни находились, с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Создавайте сделки и отправляйте предложения по продажам менее чем за 37 секунд. Есть вопросы? Мы предлагаем поддержку по электронной почте, телефону и в чате.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с NetHunt CRM, читайте истории клиентов - https://nethunt.com/case-studies
SalesNexus
salesnexus.com
Универсальная платформа для CRM и автоматизации маркетинга для среднего бизнеса Упростите процесс продаж с помощью простых в использовании систем автоматизации CRM, SMS и электронного маркетинга. Быстро и легко на одном экране: создано для отделов продаж, чтобы управлять вашими бизнес-процессами без программистов.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Intrix CRM
intrixcrm.com
Для более разумного бизнеса. Полный обзор клиентов и всех продаж в одном месте. CRM и управление проектами Intrix.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Nimble
nimble.com
Nimble — это CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Благодаря настраиваемым записям контактов и простым в использовании рабочим процессам в стиле Канбан управление информацией о клиентах никогда не было таким простым. Nimble легко интегрируется как с Microsoft 365, так и с Google Workspace, собирая контакты и потенциальных клиентов со всех ваших платформ, а наши инструменты автоматизации берут на себя всю напряженную работу. Сосредоточьтесь на самом важном — развитии вашего бизнеса и развитии отношений, поскольку Nimble оптимизирует ваш рабочий процесс для достижения максимальной производительности.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Canopy
canopytax.com
Разгрузите свою бухгалтерскую фирму и управляйте своей командой, клиентами и задачами из единого центрального узла. Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, созданное для налоговых, бухгалтерских и бухгалтерских фирм. Отправка предложений, прием платежей и все, что между ними — без дополнительных входов в систему, лишних кликов и стресса. Пакет Practice Management Suite создан специально для вашей фирмы и предлагает все необходимое для управления современной бухгалтерской фирмой, включая управление клиентами, управление временем и выставлением счетов, управление документами, разрешение налоговых споров (и это лишь некоторые из них), а также рабочие процессы и автоматизацию, которые упрощают все это. . Откройте эффективность. Разблокируйте значимые отношения с клиентами. Разблокируйте легко загружаемые документы, автоматизацию, более быстрые платежи и даже искусственный интеллект. С Canopy вы можете открыть фирму, о которой всегда мечтали. Попробуйте Canopy бесплатно в течение 15 дней или поговорите с менеджером по работе с клиентами, чтобы получить индивидуальную демо-версию.
Breakcold
breakcold.com
Breakcold — это CRM для продаж, где вы можете привлекать и связываться с контактами B2B по электронной почте, LinkedIn и Twitter. Это CRM для социальных продаж для малого и среднего бизнеса и стартапов.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключении большего количества сделок.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — комплексное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использовании платформы SaaS.
Insale CRM
insale.io
Простая, умная и легкая CRM для продаж для вашей команды. Управление процессами продаж становится восхитительным занятием, которое заставит вашу команду продаж влюбиться в этот процесс.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix — ведущий глобальный поставщик унифицированной платформы общего опыта с низким уровнем кода, призванной революционизировать способы автоматизации и оптимизации взаимодействия компаний с клиентами и сотрудниками. Платформа CloudOffix, основанная на свободе настройки и возможностях автоматизации, позволяет организациям оцифровывать рабочие процессы, улучшать качество обслуживания и повышать эффективность коммерческих и операционных групп. В основе CloudOffix лежит наш простой конструктор приложений в сочетании с комплексными приложениями для работы с клиентами (CX) и взаимодействия с сотрудниками (EX). Эти инструменты позволяют нашим клиентам легко создавать собственные приложения, используя целый ряд готовых к использованию шаблонов и соединителей. Это расширяет возможности сотрудничества и автоматизации, позволяя предприятиям быстро адаптироваться к изменениям рынка и эффективно масштабировать операции. Приверженность CloudOffix искренней заботе определяет наш подход, отдавая приоритет искренним отношениям над бизнес-транзакциями. CloudOffix прозрачно взаимодействует с клиентами и партнерами, прислушиваясь и приспосабливаясь, чтобы обеспечить индивидуальную ценность, учитывающую уникальность каждой организации. CloudOffix — не просто поставщик технологий, но и партнер в области инноваций. Благодаря универсальной платформе CloudOffix компании по всему миру могут управлять продажами, маркетингом, персоналом, CRM, управлением проектами, электронной коммерцией, совместной работой, выставлением счетов и службой поддержки с помощью единого интегрированного решения. Это устраняет необходимость в использовании множества разрозненных систем, что значительно снижает затраты и повышает производительность. CloudOffix, которому доверяют во всем мире, стремится к успеху клиентов, о чем свидетельствуют прочные и устойчивые отношения, которые мы налаживаем. Надежная сеть партнеров CloudOffix и глобальное присутствие позволяют нам предоставлять локализованные решения универсальной привлекательности, гарантируя, что каждый клиент получит специальную поддержку и ресурсы, необходимые для достижения успеха. Благодаря CloudOffix компании получают гибкость, инструменты и свободу для достижения большего с меньшими затратами, улучшая общее управление опытом и обеспечивая операционное совершенство.
Adviai
adviai.com
Adviai — это CRM-платформа со всем программным обеспечением, интеграциями и ресурсами, необходимыми для объединения маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, что вам нужно, все в одном месте Развивайте свой бизнес с помощью наших надежных инструментов CRM, автоматизации рабочих процессов и маркетинговых инструментов по электронной почте и SMS, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов в клиентов.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Setupad
setupad.com
Setupad — это комплексная платформа монетизации, призванная помочь издателям максимизировать доход от рекламы с помощью гибких решений и отраслевого опыта. Являясь сертифицированным партнером Google по издателям (GCPP) и участником Prebid, Setupad предлагает надежные и высокоэффективные варианты для издателей всех типов. Платформа Self-Serve позволяет издателям самостоятельно управлять настройками Prebid без ИТ-поддержки, а Setupad Bidder можно добавлять к существующим стекам объявлений, интегрируя источники премиального спроса для повышения конкуренции и доходов. Для тех, кто ищет полностью управляемый опыт, Managed Prebid обеспечивает комплексную оптимизацию, управляемую командой экспертов Setupad. Благодаря разнообразным предложениям Setupad издатели могут эффективно и уверенно масштабировать свои стратегии монетизации.
Wice CRM
wice.de
Попробуйте программную систему Wice CRM бесплатно. CRM On Demand из облака или размещенная у вас в помещении как CRM On Premise. Узнайте сейчас.
Fireberry
fireberry.com
Используя Fireberry, вы можете легко управлять всеми потребностями своего бизнеса с помощью удобной для пользователя системы. Общайтесь со своими клиентами напрямую через систему и отслеживайте любую необходимую вам бизнес-информацию с помощью специально созданных объектов и полей. Позвольте Fireberry работать на вас с помощью средств автоматизации, позволяющих эффективно автоматизировать повседневные задачи. Классифицируйте заявки и отвечайте на них с легкостью, используя поля и ответы, созданные AI Assistant. Панели мониторинга и отчеты помогут вам принимать обоснованные решения для улучшения вашего бизнеса. Встроенные интеграции, такие как Google, Office 365 и Facebook, помогут вам централизовать вашу работу в одном месте. Если вам нужно что-то, чего еще нет в системе, вы можете легко интегрировать сторонние приложения с помощью API.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — это комплексное облачное программное обеспечение для выставления медицинских счетов, управления циклом доходов, электронных медицинских карт, портала практики и CRM для практического маркетинга.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook и Instagram Централизуйте свои чаты в столбцах, автоматически назначайте их своим отделам продаж и обслуживания клиентов.
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM — это облачное CRM-решение, предназначенное для современных колл-центров и оснащенное передовыми инструментами для эффективного управления ресурсами. Все CRM-системы легко адаптируются и предназначены для удовлетворения уникальных потребностей и процессов вашей организации. Если вы хотите внедрить PhingooCRM или уже используете его, важно отметить, что обновления, исправления и изменения конфигурации со временем могут усложнить ситуацию. Крайне важно обеспечить работоспособность ваших пользовательских модификаций после этих обновлений. Традиционно группы обеспечения качества или назначенные члены выполняют эти проверки вручную. Однако по мере роста вашей организации рабочие процессы PhingooCRM могут усложняться, а объем данных значительно увеличивается. Ручное тестирование может быть трудоемким и чревато ошибками, что затрудняет охват всех аспектов системы. Именно здесь вступает в игру автоматизация тестирования, которая помогает вам эффективно решать задачи проверки. Это может сэкономить значительное время и обеспечить бесперебойную работу с минимальными усилиями. Однако есть некоторые проблемы, которые следует учитывать: * Постоянные обновления и обслуживание: CRM-системы, такие как PhingooCRM, постоянно развиваются, а это означает, что ваши сценарии автоматизации могут не работать с новыми выпусками. Отслеживание этих изменений и обновление тестовых сценариев может оказаться обременительным. * Сложный пользовательский интерфейс. Сила систем CRM заключается в их способности управлять сложными бизнес-процессами, что может привести к сложному пользовательскому интерфейсу с динамическими идентификаторами объектов, вложенными iFrames и подробными деревьями объектов. Автоматизация этих элементов с помощью традиционных инструментов может показаться сбором головоломки. * Пользовательские отчеты. Отчеты адаптируются к вашим конкретным требованиям, и их автоматизация с помощью устаревших инструментов часто требует от ваших инженеров опыта программирования. * Управление тестовыми данными. Управление большими объемами данных и конфиденциальной информации требует осторожного подхода. Эффективное управление тестовыми данными необходимо для извлечения, маскировки, редактирования и безопасного хранения тестовых данных. * Квалифицированный персонал. Поиск и удержание знающих инженеров, владеющих инструментами автоматизации и программированием, может стать серьезной проблемой.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Centrium CRM
centriumcrm.com
Простое программное обеспечение CRM для вашего бизнеса. Centrium поможет вам и вашей команде управлять контактами, закрывать сделки и отслеживать необходимую работу.
ContactWise
contactwise.io
CRM — управление контактами, клиентами или взаимоотношениями с клиентами — это приложение, которое охватывает различные отрасли и вертикали, начиная от государственных и местных органов власти и заканчивая торговыми организациями и высшими учебными заведениями. ContactWise — это инновационная облачная платформа контакт-центра с усовершенствованным механизмом маршрутизации на основе данных, которая помогает компаниям улучшить свои продажи, повысить удовлетворенность клиентов и удержать их.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.