CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Пакистан

Salesmate

salesmate.io

Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию затрат на интеграцию и широкие возможности настройки. Ядром Salesmate является модуль CRM, с помощью которого команды по продажам, маркетингу и успеху могут легко управлять контактами, потенциальными клиентами, клиентами, подписчиками и повседневной деятельностью. Благодаря этим основным функциям модуль CRM поставляется со встроенными инструментами, которые команды фронт-линии могут использовать каждый день, например, звонки, текстовые сообщения, управление конвейерами, сделки, разговоры и многое другое. Одной из основных причин более высоких результатов продаж является возможность автоматизировать операции и сэкономить больше времени на продажах. Здесь Salesmate предлагает рабочие процессы и последовательности. Рабочие процессы автоматизируют такие задачи, как назначение сделок, назначение задач или общение на основе дат. В то время как Sequences может поставить последующие действия на автопилот в зависимости от ваших условий. А благодаря первому в отрасли второму пилоту на базе искусственного интеллекта каждый член вашей команды продаж получит персональную помощь. «Sandy AI» может назначать встречи, составлять электронные письма или добавлять заметки для вас. Все, что вам нужно сделать, это – просто спросить! Мы знаем, что отделы продаж могут функционировать только тогда, когда отделы маркетинга генерируют высококачественных потенциальных клиентов. Именно здесь Salesmate дает маркетинговым командам возможность создавать и проводить высоко персонализированные кампании и охватывать более широкую аудиторию. Мало того, маркетинговые команды также могут отслеживать посетителей веб-сайтов, собирать потенциальных клиентов с помощью форм или ботов для привлечения потенциальных клиентов, оценивать каждого потенциального клиента, создавать маркетинговые поездки и отправлять лучшие MQL командам продаж для достижения большего успеха. Наконец, отличная команда по обслуживанию клиентов может по-настоящему управлять удержанием, вовлечением и доходом для бизнеса. Вот почему Salesmate предоставляет такие инструменты, как онлайн-чат, чат-боты и общие почтовые ящики, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания ваших клиентов. Естественно, вам нужна информация, чтобы предсказывать тенденции, проявлять гибкость и принимать решения на пути роста. Здесь информационные панели, шаблоны, пользовательские отчеты и аналитика предложат все, что вам нужно, чтобы увидеть, что происходит с вашими командами и бизнесом. От привлечения потенциальных клиентов до первоклассного обслуживания клиентов — в Salesmate найдется что-то для каждого члена вашей команды. У Salesmate есть 15-дневная бесплатная пробная версия, во время которой вы сможете изучить каждый уголок платформы, не раскрывая данные кредитной карты. Это безопасно, надежно и доступно всем в вашей команде.