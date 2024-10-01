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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Нигерия

Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.

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BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом, ориентированное на простоту, функциональность и настройку. Полный контроль над вашими покупками, продажами, запасами, финансами и расходами. Управляйте всей своей повседневной деловой деятельностью в одном месте. Идеально подхо...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эфф...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое под лицензи...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io — это все, что вам нужно для развития вашего бизнеса! Благодаря отмеченным наградами инструментам для привлечения потенциальных клиентов, проверки электронной почты, автоматической рассылки по электронной почте, подготовки электронной почты и управления клиентами вы можете автоматизировать и...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...

Keap

Keap

keap.com

Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...

Copper

Copper

prosperworks.com

Если вам нужно программное обеспечение CRM, работающее с G Suite, вам нужен Copper. Попробуйте и посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу построить более прочные отношения с клиентами.

Planfix

Planfix

planfix.com

Платформа ПланФикс позволяет организациям управлять всем своим бизнесом онлайн. Независимо от размера компании и отрасли, Planfix может предложить отличный инструмент для управления проектами и работами. С ПланФиксом ваша компания получает полностью настраиваемую систему управления, от проектировани...

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактич...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

Upnify CRM

Upnify CRM

upnify.com

Upnify CRM — это система продаж, разработанная профессиональными продавцами. Благодаря автоматизированным инструментам и отчетам Upnify вы сможете ускорить скорость реагирования и улучшить шаблоны последующих действий, контролируя действия руководителей продаж, такие как: последующие действия, звонк...

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в про...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентс...

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas Sales CRM помогает растущим предприятиям оптимизировать продажи. Он интуитивно понятен и имеет полный набор функций. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по неско...

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

Омниканальная платформа общения с клиентами, объединяющая Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить более быструю и лучшую поддержку: * Централизуйте все свои многоканальные сообщения в одном месте. Легко занимайте...

Scoro

Scoro

scoro.com

Scoro — это комплексное программное обеспечение для управления работой, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей сервисных компаний, которые устали от разрозненных систем, непредсказуемых рабочих нагрузок и сокращения прибыли. Благодаря своим мощным функциям и интуитивно п...

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy — это комплексное CRM-решение и механизм роста для фрилансеров и предприятий, позволяющий управлять потенциальными клиентами, предложениями, клиентами, выставлением счетов и доходами в одном месте.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...

Simply CRM

Simply CRM

simply-crm.com

Привлекайте больше клиентов, оптимизируйте свой бизнес и зарабатывайте больше денег с помощью Simply CRM. Это именно та CRM, которую вы действительно будете использовать: простая в использовании, с визуальным обзором. Универсальная платформа, включающая CRM, службу поддержки, управление финансами и ...

Cratio CRM

Cratio CRM

cratiocrm.com

Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции дл...

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними....

Pepper Cloud

Pepper Cloud

peppercloud.com

Pepper Cloud — это простая в использовании универсальная CRM-система для продаж для малых и средних предприятий. Pepper Cloud CRM помогает малым и средним предприятиям беспрепятственно управлять потенциальными клиентами, возможностями продаж, взаимодействием с клиентами и прогнозированием доходов. P...

Raynet CRM

Raynet CRM

raynet.cz

Упростите свою CRM. Все контакты, сделки, ваш календарь, анализ воронки продаж –⁠ все в одном месте. Идеально организованные данные, которые упрощают вашу работу и дают полное представление о вашем бизнесе. RAYNET CRM помогает вашим продавцам и менеджерам: он дает торговым представителям инструменты...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейс...

Birdy

Birdy

mybirdy.co.uk

MyBirdy — это централизованное CRM-решение, которое можно использовать на нескольких устройствах для управления вашими продажами, задачами, клиентами и многим другим из любой точки мира.

Markate

Markate

markate.com

Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и ком...

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...

Moskit CRM

Moskit CRM

moskitcrm.com

Когда дело доходит до увеличения продаж, внедрение хорошей CRM имеет жизненно важное значение для улучшения результатов. Откройте для себя Москит CRM.

SpinOffice CRM

SpinOffice CRM

spinoffice-crm.com

CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть ...

webCRM

webCRM

webcrm.com

Комплексные решения для роста бизнеса и управления клиентами. Увеличьте доход, укрепите отношения с клиентами и анализируйте производительность с помощью нашей отмеченной наградами платформы CRM.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка мож...

MyClients CRM

MyClients CRM

services.gomyclients.com

MyClients CRM — это комплексная универсальная платформа, предназначенная для расширения возможностей малого бизнеса, тренеров и индивидуальных предпринимателей. Он предлагает ряд мощных функций, включая управление потенциальными клиентами, развитие отношений с клиентами, автоматизацию маркетинга, ан...

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управл...

RealtimeCRM

RealtimeCRM

realtimecrm.co.uk

RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.

Nutsales

Nutsales

nutsales.co

Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, упра...

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