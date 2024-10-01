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CRM-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Нигерия
Программное обеспечение CRM, сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами, предназначено для эффективного отслеживания и управления отношениями с клиентами. Он служит комплексной системой для регистрации и организации взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами. Это программное обеспечение объединяет важные данные о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и сводки транзакций, в централизованную и актуальную запись. Программное обеспечение CRM, которое в основном используется в отделах продаж, действует как центральный узел автоматизации продаж (SFA). Его можно легко интегрировать с различными другими бизнес-приложениями, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, программное обеспечение для обслуживания клиентов и программное обеспечение CPQ. Такая интеграция обеспечивает синхронизацию и улучшение качества обслуживания клиентов на протяжении всего пути клиента. Некоторые решения CRM предлагают широкий спектр интегрированных функций, связанных с клиентами, обеспечивая комплексную функциональность, включающую автоматизацию маркетинга, службу поддержки, инструменты электронной коммерции, ERP, управление проектами или управление веб-сайтами. Такой комплексный подход исключает необходимость в дополнительных решениях и особенно выгоден предприятиям малого и среднего бизнеса. С другой стороны, автономные CRM-решения в основном ориентированы на функции, связанные с продажами, такие как управление контактами, учетными записями и конвейерами, без обширного маркетинга, службы поддержки или других функций, не связанных с продажами.
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BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом, ориентированное на простоту, функциональность и настройку. Полный контроль над вашими покупками, продажами, запасами, финансами и расходами. Управляйте всей своей повседневной деловой деятельностью в одном месте. Идеально подхо...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эфф...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое под лицензи...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Snov.io
snov.io
Snov.io — это все, что вам нужно для развития вашего бизнеса! Благодаря отмеченным наградами инструментам для привлечения потенциальных клиентов, проверки электронной почты, автоматической рассылки по электронной почте, подготовки электронной почты и управления клиентами вы можете автоматизировать и...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Copper
prosperworks.com
Если вам нужно программное обеспечение CRM, работающее с G Suite, вам нужен Copper. Попробуйте и посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу построить более прочные отношения с клиентами.
Planfix
planfix.com
Платформа ПланФикс позволяет организациям управлять всем своим бизнесом онлайн. Независимо от размера компании и отрасли, Planfix может предложить отличный инструмент для управления проектами и работами. С ПланФиксом ваша компания получает полностью настраиваемую систему управления, от проектировани...
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактич...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM — это система продаж, разработанная профессиональными продавцами. Благодаря автоматизированным инструментам и отчетам Upnify вы сможете ускорить скорость реагирования и улучшить шаблоны последующих действий, контролируя действия руководителей продаж, такие как: последующие действия, звонк...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам...
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в про...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентс...
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM помогает растущим предприятиям оптимизировать продажи. Он интуитивно понятен и имеет полный набор функций. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по неско...
SaleSmartly
salesmartly.com
Омниканальная платформа общения с клиентами, объединяющая Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить более быструю и лучшую поддержку: * Централизуйте все свои многоканальные сообщения в одном месте. Легко занимайте...
Scoro
scoro.com
Scoro — это комплексное программное обеспечение для управления работой, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей сервисных компаний, которые устали от разрозненных систем, непредсказуемых рабочих нагрузок и сокращения прибыли. Благодаря своим мощным функциям и интуитивно п...
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy — это комплексное CRM-решение и механизм роста для фрилансеров и предприятий, позволяющий управлять потенциальными клиентами, предложениями, клиентами, выставлением счетов и доходами в одном месте.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Simply CRM
simply-crm.com
Привлекайте больше клиентов, оптимизируйте свой бизнес и зарабатывайте больше денег с помощью Simply CRM. Это именно та CRM, которую вы действительно будете использовать: простая в использовании, с визуальным обзором. Универсальная платформа, включающая CRM, службу поддержки, управление финансами и ...
Cratio CRM
cratiocrm.com
Программное обеспечение Cratio CRM — это облачное и мобильное программное обеспечение CRM, которое позволяет организациям эффективно управлять всем процессом продаж с единой платформы. Cratio CRM прост в использовании, доступен и настраиваем. Программное обеспечение имеет все необходимые функции дл...
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними....
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud — это простая в использовании универсальная CRM-система для продаж для малых и средних предприятий. Pepper Cloud CRM помогает малым и средним предприятиям беспрепятственно управлять потенциальными клиентами, возможностями продаж, взаимодействием с клиентами и прогнозированием доходов. P...
Raynet CRM
raynet.cz
Упростите свою CRM. Все контакты, сделки, ваш календарь, анализ воронки продаж – все в одном месте. Идеально организованные данные, которые упрощают вашу работу и дают полное представление о вашем бизнесе. RAYNET CRM помогает вашим продавцам и менеджерам: он дает торговым представителям инструменты...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейс...
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — это централизованное CRM-решение, которое можно использовать на нескольких устройствах для управления вашими продажами, задачами, клиентами и многим другим из любой точки мира.
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и ком...
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...
Moskit CRM
moskitcrm.com
Когда дело доходит до увеличения продаж, внедрение хорошей CRM имеет жизненно важное значение для улучшения результатов. Откройте для себя Москит CRM.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
CRM, которая действительно экономит ваше время. С помощью SpinOffice вы создаете центральное место для всей своей электронной почты, деловых контактов, встреч, задач, проектов, папок, документов, файлов и заметок. Независимо от того, над чем вы работаете, насколько большой или маленькой может быть ...
webCRM
webcrm.com
Комплексные решения для роста бизнеса и управления клиентами. Увеличьте доход, укрепите отношения с клиентами и анализируйте производительность с помощью нашей отмеченной наградами платформы CRM.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка мож...
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM — это комплексная универсальная платформа, предназначенная для расширения возможностей малого бизнеса, тренеров и индивидуальных предпринимателей. Он предлагает ряд мощных функций, включая управление потенциальными клиентами, развитие отношений с клиентами, автоматизацию маркетинга, ан...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управл...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, упра...