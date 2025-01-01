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Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr – это приложение для создания интерактивных предложений и документов по продажам с функциями отслеживания и интеграцией в CRM-системы.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Quoter
quoter.com
Quoter – приложение для создания и управления коммерческими предложениями, которое упрощает процесс генерации цитат и их отслеживания.
Proposify
proposify.com
Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ предлагает пользователям настраиваемую страницу для представления цен и пакетов, улучшая опыт покупки и продажи.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx - это платформа для управления страховыми агентствами, которая объединяет инструменты для оценки, администрирования и взаимодействия с клиентами.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx - облачная платформа для управления и оптимизации цен, обеспечивающая аналитические инструменты и интеграцию с другими бизнес-системами.
Zendo
getzendo.io
Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing помогает компаниям быстро оптимизировать процессы выставления счетов и монетизировать инновации с использованием различных моделей ценообразования.
BlueSnap
bluesnap.com
Приложение BlueSnap автоматизирует финансовые процессы, продажи и управление человеческими ресурсами, интегрируя существующие системы учета и CRM.
Apparound
apparound.com
Apparound - это инструмент для автоматизации продаж, который упрощает процесс управления заказами, конфигурацией и цифровым обменом контентом.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Безбумажные детали - это облачная платформа для оценки и цитирования, которая оптимизирует производственные процессы и улучшает сотрудничество между командами.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster - это облачное решение для автоматического цитирования и управления электронной коммерцией в сфере ЧПУ и аддитивного производства.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad — программное обеспечение для настройки, расчета цен и создания предложений в производственной сфере, упрощающее процессы продаж и производства.
vloxq
vloxq.com
vloxq позволяет быстро создавать коммерческие предложения с автоматизацией процесса, интегрируется с другими системами и уменьшает время на администрирование.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это платформа для报价, выставления счетов и учета выручки для SaaS-компаний с динамическим управлением заказами и единой системой учета.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — это инструмент для создания и управления кавычками и счетами, позволяющий отслеживать изменения и интегрироваться с проектными и бухгалтерскими приложениями.
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ - это платформа B2B, которая оптимизирует процесс продаж, позволяя настраивать, оценивать и управлять запросами на производство для сложных продуктов.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow — платформа для автоматизации доходов B2B SaaS, объединяющая квотирование, выставление счетов и управление использованием в одном решении.
Revv
revv.so
Revv — это платформа для автоматизации документов и процессов подписи, позволяющая создавать и отправлять документы на электронную подпись с высоким уровнем безопасности.
WorkRails
workrails.com
WorkRails – платформа для автоматизации создания профессиональных услуг, упрощающая процесс формирования и управления ценами цитат для команд.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
In Mind Cloud — это платформа для цифровых продаж, упрощающая продажу производственной продукции и объединяющая все этапы продаж в одном месте.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit – это платформа для управления клиентами и бизнес-операциями, объединяющая функции CRM в одном приложении для оптимизации процессов продаж и обслуживания.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks.io — это инструмент SaaS для проектирования ИТ-инфраструктуры, упрощающий процессы расчёта и оценки для системных интеграторов и предприятий.
MiClient
miclient.ai
MiClient - приложение для управления предложениями, включая создание, автоматизацию клиентских процессов и анализ данных для повышения конверсии.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack — это ПО для управления процессом преддоговорного обслуживания, разработанное для поставщиков управляемых услуг в IT.
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks - платформа для оптимизации процессов цитирования и управления сделками, обеспечивающая автоматизацию и упрощение работы команд продаж.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuoteXpress - веб-приложение для автоматизации процессов продажи и создания коммерческих предложений с актуальной информацией о продуктах и ценах.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.
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