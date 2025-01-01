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Программное обеспечение CPQ
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Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr – это приложение для создания интерактивных предложений и документов по продажам с функциями отслеживания и интеграцией в CRM-системы.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.

Quoter

Quoter

quoter.com

Quoter – приложение для создания и управления коммерческими предложениями, которое упрощает процесс генерации цитат и их отслеживания.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ предлагает пользователям настраиваемую страницу для представления цен и пакетов, улучшая опыт покупки и продажи.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EZLynx - это платформа для управления страховыми агентствами, которая объединяет инструменты для оценки, администрирования и взаимодействия с клиентами.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx - облачная платформа для управления и оптимизации цен, обеспечивающая аналитические инструменты и интеграцию с другими бизнес-системами.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora Billing помогает компаниям быстро оптимизировать процессы выставления счетов и монетизировать инновации с использованием различных моделей ценообразования.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Приложение BlueSnap автоматизирует финансовые процессы, продажи и управление человеческими ресурсами, интегрируя существующие системы учета и CRM.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound - это инструмент для автоматизации продаж, который упрощает процесс управления заказами, конфигурацией и цифровым обменом контентом.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

Безбумажные детали - это облачная платформа для оценки и цитирования, которая оптимизирует производственные процессы и улучшает сотрудничество между командами.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster - это облачное решение для автоматического цитирования и управления электронной коммерцией в сфере ЧПУ и аддитивного производства.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad — программное обеспечение для настройки, расчета цен и создания предложений в производственной сфере, упрощающее процессы продаж и производства.

vloxq

vloxq

vloxq.com

vloxq позволяет быстро создавать коммерческие предложения с автоматизацией процесса, интегрируется с другими системами и уменьшает время на администрирование.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — это платформа для报价, выставления счетов и учета выручки для SaaS-компаний с динамическим управлением заказами и единой системой учета.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes — это инструмент для создания и управления кавычками и счетами, позволяющий отслеживать изменения и интегрироваться с проектными и бухгалтерскими приложениями.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ - это платформа B2B, которая оптимизирует процесс продаж, позволяя настраивать, оценивать и управлять запросами на производство для сложных продуктов.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow — платформа для автоматизации доходов B2B SaaS, объединяющая квотирование, выставление счетов и управление использованием в одном решении.

Revv

Revv

revv.so

Revv — это платформа для автоматизации документов и процессов подписи, позволяющая создавать и отправлять документы на электронную подпись с высоким уровнем безопасности.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails – платформа для автоматизации создания профессиональных услуг, упрощающая процесс формирования и управления ценами цитат для команд.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

In Mind Cloud — это платформа для цифровых продаж, упрощающая продажу производственной продукции и объединяющая все этапы продаж в одном месте.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit – это платформа для управления клиентами и бизнес-операциями, объединяющая функции CRM в одном приложении для оптимизации процессов продаж и обслуживания.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks.io — это инструмент SaaS для проектирования ИТ-инфраструктуры, упрощающий процессы расчёта и оценки для системных интеграторов и предприятий.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient - приложение для управления предложениями, включая создание, автоматизацию клиентских процессов и анализ данных для повышения конверсии.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack — это ПО для управления процессом преддоговорного обслуживания, разработанное для поставщиков управляемых услуг в IT.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Salesbricks - платформа для оптимизации процессов цитирования и управления сделками, обеспечивающая автоматизацию и упрощение работы команд продаж.

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuoteXpress - веб-приложение для автоматизации процессов продажи и создания коммерческих предложений с актуальной информацией о продуктах и ценах.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase — платформа для оптимизации покупки и продажи услуг подключения, управления сетевыми инфраструктурами и обеспечения прозрачности данных.

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