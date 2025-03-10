Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr – это приложение для создания интерактивных предложений и документов по продажам с функциями отслеживания и интеграцией в CRM-системы.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Quoter
quoter.com
Quoter – приложение для создания и управления коммерческими предложениями, которое упрощает процесс генерации цитат и их отслеживания.
Proposify
proposify.com
Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ предлагает пользователям настраиваемую страницу для представления цен и пакетов, улучшая опыт покупки и продажи.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx - облачная платформа для управления и оптимизации цен, обеспечивающая аналитические инструменты и интеграцию с другими бизнес-системами.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx - это платформа для управления страховыми агентствами, которая объединяет инструменты для оценки, администрирования и взаимодействия с клиентами.
BlueSnap
bluesnap.com
Приложение BlueSnap автоматизирует финансовые процессы, продажи и управление человеческими ресурсами, интегрируя существующие системы учета и CRM.
Zendo
getzendo.io
Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing помогает компаниям быстро оптимизировать процессы выставления счетов и монетизировать инновации с использованием различных моделей ценообразования.
Apparound
apparound.com
Apparound - это инструмент для автоматизации продаж, который упрощает процесс управления заказами, конфигурацией и цифровым обменом контентом.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Безбумажные детали - это облачная платформа для оценки и цитирования, которая оптимизирует производственные процессы и улучшает сотрудничество между командами.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster - это облачное решение для автоматического цитирования и управления электронной коммерцией в сфере ЧПУ и аддитивного производства.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad — программное обеспечение для настройки, расчета цен и создания предложений в производственной сфере, упрощающее процессы продаж и производства.
vloxq
vloxq.com
vloxq позволяет быстро создавать коммерческие предложения с автоматизацией процесса, интегрируется с другими системами и уменьшает время на администрирование.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это платформа для报价, выставления счетов и учета выручки для SaaS-компаний с динамическим управлением заказами и единой системой учета.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — это инструмент для создания и управления кавычками и счетами, позволяющий отслеживать изменения и интегрироваться с проектными и бухгалтерскими приложениями.
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — это платформа электронной коммерции B2B, которая оптимизирует ваши продажи. Настройка, цена, предложение (CPQ), чтобы создать более эффективную рабочую среду и наслаждаться приемом заказов, который полностью автоматизирован и адаптирован к вашим потребностям.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, основанная в январе 2021 года со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния, представляет собой платформу автоматизации полного цикла доходов, созданную специально для B2B SaaS. Унифицированная платформа котировок (CPQ), выставления счетов и использования MonetizeNow создает оптимизированный процесс «цена к наличным» (Q2C), который управляет всеми ценовыми моделями и каналами продаж без необходимости точечных решений в вашей архитектуре GTM.
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетворения всех возможных сценариев электронной подписи. Хотите ли вы создавать большие объемы документов для электронных подписей или получать подписи в заполняемых веб-формах, Revv делает все возможное. Он предоставляет мгновенные уведомления, анализ документов и журналы аудита, чтобы держать вас в курсе событий. Revv удваивает защиту вашего процесса электронной подписи с помощью аутентификации по электронной почте и SMS. Revv предлагает надежное подтверждение электронной подписи с современной системой управления доказательствами. Он также предлагает видеоаутентификацию для подписей Clickwrap. Интегрируйте бизнес-приложения с Revv, чтобы упростить сложные задачи и беспрепятственно управлять документооборотом. Revv — это универсальная платформа автоматизации документооборота без кода, позволяющая вести ваш бизнес в любом месте, в любое время и с любого устройства. Revv обеспечивает надежную защиту и работает в безопасной среде с несколькими уровнями шифрования и соблюдением местных законов. ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ: Revv соответствует требованиям Закона о ESIGN, UETA и правилам eIDAS, которые делают все документы, подписанные электронной подписью, юридически обязательными. Revv отвечает всем требованиям электронных подписей. - Намерение подписать: Revv подтверждает намерение подписывающих сторон, прося подписывающих лиц предоставить электронные подписи. - Согласие на ведение бизнеса в электронном виде: Revv отвечает требованию согласия, прося подписывающих лиц подтвердить свои подписи перед отправкой документа. Revv также дает получателям возможность отклонить запрос на подпись. - Атрибуция подписи: создайте систему контроля документов с полным контрольным журналом каждой транзакции. Revv обеспечивает атрибуцию подписи, фиксируя и сохраняя все действия с отметками даты и времени, данными подписывающих сторон и IP-адресами. - Хранение записей: Revv автоматически создает копии подписанных записей и отправляет их отправителю и получателю для подтверждения их транзакций. МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И МАКСИМАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА - - Создавайте динамические поля в качестве полей формы в шаблоне и ускоряйте процесс создания документов. Используйте выбранный шаблон, добавьте свои данные в поля формы и отправьте его клиентам для заполнения необходимой информации и электронной подписи документов. - Гибкость загрузки и отправки файлов PDF или DOCX, их редактирования и отправки на электронные подписи. - Соберите важные данные от подписывающих лиц в виде текста или изображения с помощью функции «Заполнить и подписать». - Готовые к использованию шаблоны и многофункциональный редактор для мгновенного создания и настройки бизнес-документов и повышения коэффициентов конверсии бизнеса. - Автоматизируйте отправку документа нескольким получателям с помощью функции массовой отправки и повысьте свою производительность. - Настраивайте рабочие процессы электронной подписи, интегрируя повседневные бизнес-приложения с помощью Zapier, Retool и Native API, и экономьте больше времени, денег и ресурсов. - Свобода выбора типа подписи: «нажми, чтобы подписать», «нарисуй подпись» или «нажми, чтобы инициализировать». - Отслеживание и аналитика в реальном времени для вмешательства и привлечения клиентов в нужный момент. - Несколько вариантов подписания документов онлайн по электронной почте, общим ссылкам, заполняемым веб-формам или интеграции API. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — — Соответствие глобальным и местным законам об электронной подписи и новейшим отраслевым стандартам. - Двухфакторная аутентификация (SMS и электронная почта) для гарантии личности подписавших. - Высокий уровень безопасности благодаря глобальной облачной сертификации AWS (CSA, SOC 1, SOC2 и ISO 27001) для защиты ваших данных на каждом этапе. - Платежные шлюзы, соответствующие PCI DSS. ПОЖИЗНЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. Revv обеспечивает облачное хранилище, которое обеспечивает безопасность, организованность и легкость доступа к вашим записям - навсегда. УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ КЛИЕНТОВ — Мгновенно отправляйте документы на мобильные устройства с помощью SMS и сокращайте процент отсева клиентов. - Функции совместной работы для взаимодействия с клиентами и членами команды в рамках документов и ускорения процесса подписания. ПЛАТФОРМА «Сделай сам», КОТОРАЯ НЕ ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ КОДИРОВАНИЯ. Revv очень прост в использовании и в нем легко ориентироваться. Его интуитивно понятный интерфейс не требует внешней помощи или специальных навыков. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТОВ — — Команда экспертов по поддержке клиентов, которые делают все возможное, чтобы расширить возможности вашего бизнеса. - Круглосуточная поддержка в чате, 7 дней в неделю - Многоязычная поддержка документов - Поддержка проектирования и создания шаблонов - Справочный центр, статьи поддержки и видеоролики, которые помогут вам на протяжении всего процесса.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует продажу услуг, обеспечивая повторяемость, масштабирование и увеличение доходов. WorkRails устраняет разрозненность между продажами, профессиональными услугами и их клиентами, подключается к другим системам учета, устраняет двойную запись и ошибки и упрощает продажи. WorkRails интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая готовую интеграцию с Salesforce.com, Conga и Microsoft Dynamics. С помощью WorkRails’ Services CPQ было настроено более 40 000 расценок на профессиональные услуги. Клиенты WorkRails сократили время создания цен на услуги с недель до часов, сократив общее время цикла продаж, увеличив внедрение продукта и снизив отток клиентов.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши процессы продаж на одной платформе. Платформа цифровых продаж In Mind Cloud использует передовые возможности CRM, CPQ и Commerce, чтобы использовать возможности ваших обширных знаний о продуктах и интеллектуальной аналитики для улучшения продаж. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) — независимый поставщик платформы для производственных продаж, миссией которой является расширение возможностей производителей. Мы работаем по всему миру через наши офисы в Сингапуре, Германии, США и обширную партнерскую сеть.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit сочетает в себе мощь корпоративного CRM с гибкостью Excel. Orgzit — это универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Это помогает оптимизировать продажи, расценки, обслуживание и финансы, помогая вам перейти от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — это SaaS-инструмент для проектирования ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов от различных поставщиков. Мы помогаем системным интеграторам и предприятиям ускорить подготовку решений, сократить затраты и сократить время окупаемости за счет автоматизации рутинных задач по составлению предложений и оценке.
MiClient
miclient.ai
MiClient предлагает комплексное решение для управления предложениями; от создания предложения до закрытия. Благодаря включению автоматизированного процесса адаптации клиентов обеспечьте более высокий коэффициент конверсии и улучшение качества обслуживания клиентов. Это также поможет вам понять ваши предложения и получить всю информацию для увеличения количества закрытий. Сократите отток клиентов и преобразуйте больше предложений в активные счета.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack специально разработан для поставщиков управляемых услуг и торговых посредников в ИТ-индустрии. Наше программное обеспечение CPQ обеспечивает эффективность, последовательность и точность на каждом этапе предпродажного процесса.
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управления соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — это веб-приложение SaaS, которое позволяет предприятиям автоматизировать процесс оценки продаж с использованием новейших интернет-технологий. Сотрудники отдела продаж могут легко и быстро создавать более подробные и точные торговые предложения, включающие маркетинговую информацию о продукции. Пользователи iQuote Xpress получают улучшенный имидж, поскольку клиентам постоянно предоставляется профессиональная коммуникация.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
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