Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши процессы продаж на одной платформе. Платформа цифровых продаж In Mind Cloud использует передовые возможности CRM, CPQ и Commerce, чтобы использовать возможности ваших обширных знаний о продуктах и ​​интеллектуальной аналитики для улучшения продаж. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) — независимый поставщик платформы для производственных продаж, миссией которой является расширение возможностей производителей. Мы работаем по всему миру через наши офисы в Сингапуре, Германии, США и обширную партнерскую сеть.