Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения - Сомали

Revv

revv.so

Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетворения всех возможных сценариев электронной подписи. Хотите ли вы создавать большие объемы документов для электронных подписей или получать подписи в заполняемых веб-формах, Revv делает все возможное. Он предоставляет мгновенные уведомления, анализ документов и журналы аудита, чтобы держать вас в курсе событий. Revv удваивает защиту вашего процесса электронной подписи с помощью аутентификации по электронной почте и SMS. Revv предлагает надежное подтверждение электронной подписи с современной системой управления доказательствами. Он также предлагает видеоаутентификацию для подписей Clickwrap. Интегрируйте бизнес-приложения с Revv, чтобы упростить сложные задачи и беспрепятственно управлять документооборотом. Revv — это универсальная платформа автоматизации документооборота без кода, позволяющая вести ваш бизнес в любом месте, в любое время и с любого устройства. Revv обеспечивает надежную защиту и работает в безопасной среде с несколькими уровнями шифрования и соблюдением местных законов. ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ: Revv соответствует требованиям Закона о ESIGN, UETA и правилам eIDAS, которые делают все документы, подписанные электронной подписью, юридически обязательными. Revv отвечает всем требованиям электронных подписей. - Намерение подписать: Revv подтверждает намерение подписывающих сторон, прося подписывающих лиц предоставить электронные подписи. - Согласие на ведение бизнеса в электронном виде: Revv отвечает требованию согласия, прося подписывающих лиц подтвердить свои подписи перед отправкой документа. Revv также дает получателям возможность отклонить запрос на подпись. - Атрибуция подписи: создайте систему контроля документов с полным контрольным журналом каждой транзакции. Revv обеспечивает атрибуцию подписи, фиксируя и сохраняя все действия с отметками даты и времени, данными подписывающих сторон и IP-адресами. - Хранение записей: Revv автоматически создает копии подписанных записей и отправляет их отправителю и получателю для подтверждения их транзакций. МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И МАКСИМАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА - - Создавайте динамические поля в качестве полей формы в шаблоне и ускоряйте процесс создания документов. Используйте выбранный шаблон, добавьте свои данные в поля формы и отправьте его клиентам для заполнения необходимой информации и электронной подписи документов. - Гибкость загрузки и отправки файлов PDF или DOCX, их редактирования и отправки на электронные подписи. - Соберите важные данные от подписывающих лиц в виде текста или изображения с помощью функции «Заполнить и подписать». - Готовые к использованию шаблоны и многофункциональный редактор для мгновенного создания и настройки бизнес-документов и повышения коэффициентов конверсии бизнеса. - Автоматизируйте отправку документа нескольким получателям с помощью функции массовой отправки и повысьте свою производительность. - Настраивайте рабочие процессы электронной подписи, интегрируя повседневные бизнес-приложения с помощью Zapier, Retool и Native API, и экономьте больше времени, денег и ресурсов. - Свобода выбора типа подписи: «нажми, чтобы подписать», «нарисуй подпись» или «нажми, чтобы инициализировать». - Отслеживание и аналитика в реальном времени для вмешательства и привлечения клиентов в нужный момент. - Несколько вариантов подписания документов онлайн по электронной почте, общим ссылкам, заполняемым веб-формам или интеграции API. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — — Соответствие глобальным и местным законам об электронной подписи и новейшим отраслевым стандартам. - Двухфакторная аутентификация (SMS и электронная почта) для гарантии личности подписавших. - Высокий уровень безопасности благодаря глобальной облачной сертификации AWS (CSA, SOC 1, SOC2 и ISO 27001) для защиты ваших данных на каждом этапе. - Платежные шлюзы, соответствующие PCI DSS. ПОЖИЗНЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. Revv обеспечивает облачное хранилище, которое обеспечивает безопасность, организованность и легкость доступа к вашим записям - навсегда. УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ КЛИЕНТОВ — Мгновенно отправляйте документы на мобильные устройства с помощью SMS и сокращайте процент отсева клиентов. - Функции совместной работы для взаимодействия с клиентами и членами команды в рамках документов и ускорения процесса подписания. ПЛАТФОРМА «Сделай сам», КОТОРАЯ НЕ ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ КОДИРОВАНИЯ. Revv очень прост в использовании и в нем легко ориентироваться. Его интуитивно понятный интерфейс не требует внешней помощи или специальных навыков. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТОВ — — Команда экспертов по поддержке клиентов, которые делают все возможное, чтобы расширить возможности вашего бизнеса. - Круглосуточная поддержка в чате, 7 дней в неделю - Многоязычная поддержка документов - Поддержка проектирования и создания шаблонов - Справочный центр, статьи поддержки и видеоролики, которые помогут вам на протяжении всего процесса.