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Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения - Сербия
Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативное решение для правильного ценообразования. каждый раз. В отличие от Excel, собственных инструментов или устаревших решений Gen 1, наш продукт представляет собой ценовую платформу, позволяющую вам динамически планировать, устанавливать цены и получать прибыль. Наш пакет включает в себя три пакета решений, предназначенных для бесперебойной совместной работы и обеспечения полной корпоративной ценовой политики: Пакет планов: ведущая в отрасли аналитика со встроенной интеграцией для SAP, Salesforce, SugarCRM и многих других критически важных систем данных. Анализируйте и создавайте оптимизированные цены для конкретного сегмента и размещайте их в своих прайс-листах, системах CPQ, ERP и цифровой коммерции. Получите точную информацию о ценах, прибыли, сегментах клиентов и продуктов, одновременно анализируя и выявляя ценовые возможности. Ценовой пакет: определяйте и управляйте своей стратегией ценообразования, а также рассчитывайте, моделируйте и публикуйте все типы цен на продукты. Управляйте акциями, скидками, кампаниями и специальными ценами любого уровня сложности из одного места. Используйте ИИ Оптимизация для достижения идеальных результатов по всему ценовому каскаду. Пакет прибыли: дайте возможность своему отделу продаж быстрее реагировать на запросы, предлагать цены с высокой точностью и уверенностью и заключать больше сделок. Создавайте, рассчитывайте, отслеживайте и управляйте скидками, бонусами и кредитами при интеграции с вашей системой бухгалтерского учета. Устраните сложные претензии и процессы отгрузки и дебетования. Обеспечьте быстроту и точность управления претензиями вашего дистрибьютора.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помогает предприятиям максимизировать доходы с помощью инновационных структур сделок, таких как наращивание объемов продаж, среднесрочные дополнительные продажи и гибкие скидки. Результатом является сокращение времени выхода на рынок, увеличение выручки и значительная операционная экономия. Subskribe предназначен для сделок, которые развиваются. Он построен на основе единого хранилища динамических заказов, которые могут меняться со временем, вплоть до отдельной позиции. Это означает, что больше нет бункеров. Больше никакой путаницы. Больше нет необходимости в ручной сверке. Subskribe имеет только один каталог продуктов и один механизм ценообразования, а выставление счетов осуществляется на основе строк заказа, что позволяет распознавать доходы в соответствии с ASC-606.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Миссия Paperless Parts — помочь мастерским, подрядчикам и отделочным компаниям улучшить и развивать свой бизнес, предоставляя им самую передовую, безопасную, облачную систему оценки и расценок. Paperless Parts — это платформа для оценки и ценообразования, которая поддерживает все виды производственных процессов, таких как токарные станки с ЧПУ, фрезерная обработка швейцарских винтов с ЧПУ, изготовление листового металла, аддитивное производство, электроэрозионная обработка проволоки, гидроабразивная резка, лазерная резка и литье из уретана. Paperless Parts — это больше, чем просто инструмент для ценообразования, это инструмент продаж, ценообразования и получения дохода. Программное обеспечение Paperless Parts оптимизирует существующие рабочие процессы производителей, сочетая современные инструменты автоматизации бизнес-процессов с настраиваемым механизмом геометрического ценообразования, который обеспечивает скорость и последовательность процесса ценообразования. Платформа интегрируется с системами CRM и ERP, чтобы повысить эффективность работы фронт-офиса и отделов продаж, а также позволяет более эффективно отвечать на запросы предложений для различных производственных процессов. Производители по всей территории США проанализировали более 1 миллиона файлов с вакансиями с помощью платформы и ежегодно получают заказов на сумму более 1 миллиарда долларов.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, основанная в январе 2021 года со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния, представляет собой платформу автоматизации полного цикла доходов, созданную специально для B2B SaaS. Унифицированная платформа котировок (CPQ), выставления счетов и использования MonetizeNow создает оптимизированный процесс «цена к наличным» (Q2C), который управляет всеми ценовыми моделями и каналами продаж без необходимости точечных решений в вашей архитектуре GTM.
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — это платформа электронной коммерции B2B, которая оптимизирует ваши продажи. Настройка, цена, предложение (CPQ), чтобы создать более эффективную рабочую среду и наслаждаться приемом заказов, который полностью автоматизирован и адаптирован к вашим потребностям.
vloxq
vloxq.com
Создавайте котировки за считанные минуты с помощью vloxq CPQ! Наше решение полностью настраиваемо и легко развертывается. Пришло время вашим высокопроизводительным торговым представителям перестать тратить время на администрирование продаж и вместо этого сэкономить 90% своего времени за счет автоматизации. Замените устаревшие системы, электронные таблицы, шаблоны документов, перенос данных вручную и т. д. vloxq может автоматизировать несколько этапов процесса создания предложения, объединяя, например, информацию о продукте, таблицы расчета и юридическую документацию (см. снимки экрана). Упрощая этот процесс, вы можете увеличить среднюю стоимость заказа, создавать более точные прогнозы и исключить ненужную и рискованную ручную работу. Интегрируйте vloxq с существующими системами, такими как Hubspot, Salesforce, Lime CRM, Upsales, GetAccept, Microsoft Business Central и другими.
Apparound
apparound.com
Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевыми функциями Apparound являются: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате, такие как брошюры, каталоги, спецификации продуктов, презентации, видео, прайс-листы и рекламные акции, одновременно с вашим отделом продаж. Легко находите любой контент и отправляйте его по электронной почте одним щелчком мыши. Конфигуратор расценок: создавайте безошибочные расценки, включая предложения нескольких продуктов, дополнительные услуги, пакеты, скидки и рекламные акции. Просмотрите окончательное предложение во время переговоров с клиентом, найдите решение, адаптированное к его потребностям, и отправьте его по электронной почте. Электронная подпись: контракты можно подписывать где угодно и когда угодно непосредственно на устройстве продавца; в качестве альтернативы клиенты могут легко подписывать контракты в режиме самообслуживания, используя аутентификацию OTP. Другие доступные модули: Sales Tracker, Data Manager, Web Client и Solution Advisor. Sales Tracker — это динамическая панель мониторинга, позволяющая продавцам отслеживать котировки и клиентов. Менеджер данных состоит из опросов и викторин, которые позволяют продавцу собирать данные во время полевых работ. Веб-клиент позволяет использовать Apparound из любого браузера компьютера. Solution Advisor — это пошаговый инструмент продаж, основанный на потребностях, позволяющий определить наиболее подходящие продукты. Путешествия клиентов могут быть настроены с учетом конкретных потребностей бизнеса и соответствующего контента. Он рекомендует продукты, основанные на потребностях клиентов. Apparound работает как нативное приложение на смартфонах и планшетах: iOS, Android, Windows полностью поддерживаются. Приложение предназначено для взаимодействия с клиентами, работает в автономном режиме и предоставляет контент и котировки в реальном времени без подключения. Он совместим с наиболее популярными системами CRM и ERP (системы Salesforce или MS Dynamics CRM) и поддерживает простое подключение к программному обеспечению вашего бэк-офиса.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — это веб-приложение SaaS, которое позволяет предприятиям автоматизировать процесс оценки продаж с использованием новейших интернет-технологий. Сотрудники отдела продаж могут легко и быстро создавать более подробные и точные торговые предложения, включающие маркетинговую информацию о продукции. Пользователи iQuote Xpress получают улучшенный имидж, поскольку клиентам постоянно предоставляется профессиональная коммуникация.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ предназначен для обрабатывающей промышленности. Наше программное обеспечение CPQ объединяет процессы продаж и производства и позволяет вашим отделам продаж, дилерам и даже клиентам без ошибок настраивать сложные продукты. Elfsquad генерирует безупречный документ с ценами, который полностью удовлетворяет спрос клиентов. Интегрируйтесь с существующей ИТ-инфраструктурой для безошибочного производства. Elfsquad CPQ внедряется людьми, разбирающимися в продажах, и не требует каких-либо знаний программирования.
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управления соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack специально разработан для поставщиков управляемых услуг и торговых посредников в ИТ-индустрии. Наше программное обеспечение CPQ обеспечивает эффективность, последовательность и точность на каждом этапе предпродажного процесса.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — это надежный инструмент для ценообразования, который поддерживает все ваши потребности в котировках и выставлении счетов. Создавайте предложения, отслеживайте и отслеживайте изменения предложений, настраивайте макеты, сохраняйте записи контактов, записи компании, устанавливайте повторяющиеся предложения и даты истечения срока действия. Кроме того, интегрируйтесь с инструментами управления проектами, такими как Monday.com, приложениями CRM, такими как SugarCRM, а также инструментами бухгалтерского учета, такими как Quick Books.
MiClient
miclient.ai
MiClient предлагает комплексное решение для управления предложениями; от создания предложения до закрытия. Благодаря включению автоматизированного процесса адаптации клиентов обеспечьте более высокий коэффициент конверсии и улучшение качества обслуживания клиентов. Это также поможет вам понять ваши предложения и получить всю информацию для увеличения количества закрытий. Сократите отток клиентов и преобразуйте больше предложений в активные счета.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — это SaaS-инструмент для проектирования ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов от различных поставщиков. Мы помогаем системным интеграторам и предприятиям ускорить подготовку решений, сократить затраты и сократить время окупаемости за счет автоматизации рутинных задач по составлению предложений и оценке.
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетворения всех возможных сценариев электронной подписи. Хотите ли вы создавать большие объемы документов для электронных подписей или получать подписи в заполняемых веб-формах, Revv делает все возможное. Он предоставляет мгновенные уведомления, анализ документов и журналы аудита, чтобы держать вас в курсе событий. Revv удваивает защиту вашего процесса электронной подписи с помощью аутентификации по электронной почте и SMS. Revv предлагает надежное подтверждение электронной подписи с современной системой управления доказательствами. Он также предлагает видеоаутентификацию для подписей Clickwrap. Интегрируйте бизнес-приложения с Revv, чтобы упростить сложные задачи и беспрепятственно управлять документооборотом. Revv — это универсальная платформа автоматизации документооборота без кода, позволяющая вести ваш бизнес в любом месте, в любое время и с любого устройства. Revv обеспечивает надежную защиту и работает в безопасной среде с несколькими уровнями шифрования и соблюдением местных законов. ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ: Revv соответствует требованиям Закона о ESIGN, UETA и правилам eIDAS, которые делают все документы, подписанные электронной подписью, юридически обязательными. Revv отвечает всем требованиям электронных подписей. - Намерение подписать: Revv подтверждает намерение подписывающих сторон, прося подписывающих лиц предоставить электронные подписи. - Согласие на ведение бизнеса в электронном виде: Revv отвечает требованию согласия, прося подписывающих лиц подтвердить свои подписи перед отправкой документа. Revv также дает получателям возможность отклонить запрос на подпись. - Атрибуция подписи: создайте систему контроля документов с полным контрольным журналом каждой транзакции. Revv обеспечивает атрибуцию подписи, фиксируя и сохраняя все действия с отметками даты и времени, данными подписывающих сторон и IP-адресами. - Хранение записей: Revv автоматически создает копии подписанных записей и отправляет их отправителю и получателю для подтверждения их транзакций. МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И МАКСИМАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА - - Создавайте динамические поля в качестве полей формы в шаблоне и ускоряйте процесс создания документов. Используйте выбранный шаблон, добавьте свои данные в поля формы и отправьте его клиентам для заполнения необходимой информации и электронной подписи документов. - Гибкость загрузки и отправки файлов PDF или DOCX, их редактирования и отправки на электронные подписи. - Соберите важные данные от подписывающих лиц в виде текста или изображения с помощью функции «Заполнить и подписать». - Готовые к использованию шаблоны и многофункциональный редактор для мгновенного создания и настройки бизнес-документов и повышения коэффициентов конверсии бизнеса. - Автоматизируйте отправку документа нескольким получателям с помощью функции массовой отправки и повысьте свою производительность. - Настраивайте рабочие процессы электронной подписи, интегрируя повседневные бизнес-приложения с помощью Zapier, Retool и Native API, и экономьте больше времени, денег и ресурсов. - Свобода выбора типа подписи: «нажми, чтобы подписать», «нарисуй подпись» или «нажми, чтобы инициализировать». - Отслеживание и аналитика в реальном времени для вмешательства и привлечения клиентов в нужный момент. - Несколько вариантов подписания документов онлайн по электронной почте, общим ссылкам, заполняемым веб-формам или интеграции API. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — — Соответствие глобальным и местным законам об электронной подписи и новейшим отраслевым стандартам. - Двухфакторная аутентификация (SMS и электронная почта) для гарантии личности подписавших. - Высокий уровень безопасности благодаря глобальной облачной сертификации AWS (CSA, SOC 1, SOC2 и ISO 27001) для защиты ваших данных на каждом этапе. - Платежные шлюзы, соответствующие PCI DSS. ПОЖИЗНЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. Revv обеспечивает облачное хранилище, которое обеспечивает безопасность, организованность и легкость доступа к вашим записям - навсегда. УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ КЛИЕНТОВ — Мгновенно отправляйте документы на мобильные устройства с помощью SMS и сокращайте процент отсева клиентов. - Функции совместной работы для взаимодействия с клиентами и членами команды в рамках документов и ускорения процесса подписания. ПЛАТФОРМА «Сделай сам», КОТОРАЯ НЕ ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ КОДИРОВАНИЯ. Revv очень прост в использовании и в нем легко ориентироваться. Его интуитивно понятный интерфейс не требует внешней помощи или специальных навыков. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТОВ — — Команда экспертов по поддержке клиентов, которые делают все возможное, чтобы расширить возможности вашего бизнеса. - Круглосуточная поддержка в чате, 7 дней в неделю - Многоязычная поддержка документов - Поддержка проектирования и создания шаблонов - Справочный центр, статьи поддержки и видеоролики, которые помогут вам на протяжении всего процесса.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует продажу услуг, обеспечивая повторяемость, масштабирование и увеличение доходов. WorkRails устраняет разрозненность между продажами, профессиональными услугами и их клиентами, подключается к другим системам учета, устраняет двойную запись и ошибки и упрощает продажи. WorkRails интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая готовую интеграцию с Salesforce.com, Conga и Microsoft Dynamics. С помощью WorkRails’ Services CPQ было настроено более 40 000 расценок на профессиональные услуги. Клиенты WorkRails сократили время создания цен на услуги с недель до часов, сократив общее время цикла продаж, увеличив внедрение продукта и снизив отток клиентов.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считанные минуты. Quoter — это программное обеспечение для онлайн-цитирования для отделов продаж. Наша простая в использовании платформа, автоматизированные рабочие процессы и тарифные планы с неограниченным числом пользователей позволят вашей команде создавать больше предложений, чем когда-либо прежде.
EZLynx
ezlynx.com
С программным обеспечением EZLynx® для новых и растущих страховых агентств мы предоставляем вашему бизнесу универсальную платформу, которая объединяет вашу сравнительную оценку, систему управления агентством, отчетность, клиентский портал и многое другое, чтобы упростить управление вашими полисами. Позвольте EZLynx сделать всю работу, чтобы вы могли сосредоточиться на продаже и развитии своего бизнеса. Мы хотим заслужить звание вашего самого продуктивного сотрудника каждый день. EZLynx способствует успеху более чем 37 000 агентств с помощью: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™ — это простой в использовании сравнительный оценщик, который позволяет независимым страховым агентам получать в режиме реального времени котировки личных линий от сотен операторов связи в 48 штатах на любом устройстве. Ценирование личных линий между операторами связи никогда не было таким простым. Система управления EZLynx EZLynx Management System™ использует данные о клиентах и политике, чтобы максимизировать способность вашего агентства удерживать текущих клиентов при приобретении нового бизнеса. Найдите котировки, политики, претензии и документы ваших клиентов в одном организованном месте и легко проведите ремаркетинг, используя актуальную информацию, синхронизированную с вашими ежедневными загрузками политик.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing позволяет компаниям быстро монетизировать новые инновации, одновременно масштабируя и автоматизируя процессы выставления счетов. Компании, использующие Zuora Billing, могут разблокировать новые стратегии роста с помощью более 50 готовых моделей ценообразования, настраиваемых скидок и триггеров выставления счетов. Цены синхронизированы с Zuora CPQ для поддержки прямых продаж, API-интерфейсами для поддержки потребительских каналов, а также возможностью включения самообслуживания и партнерских порталов для поддержки клиентов по любому каналу продаж. Наконец, Zuora Billing позволяет компаниям автоматизировать свои операции по выставлению счетов в больших масштабах за счет автоматизации пропорционального распределения, координации предоставления, взаимодействия с главной книгой, подключения к налоговым системам и поддержки более 40 платежных шлюзов.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, коммерческого предложения, страницы регистрации клиентов и многого другого. Каждая отправляемая вами страница Qwilr — это красивая интерактивная веб-страница с интерактивными медиа, интеллектуальным отслеживанием и автоматизацией. Попрощайтесь со статическими PDF-файлами и поприветствуйте впечатляющие возможности продаж Qwilr. С помощью Qwilr вы можете: Создавать индивидуальные интерактивные рекламные материалы, которые впечатлят покупателей. Отправлять URL-адрес вместо бесконечных вложений. Делитесь демонстрациями продуктов, ценами, дополнительными услугами и наблюдайте, как покупатели взаимодействуют с персонализированным для них опытом. Сохраняйте фирменный стиль на каждой странице: стандартизируйте все свои рекламные материалы с помощью нашего редактора брендов, который применяет ваши шрифты и цвета к каждой странице.
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торговые документы, которые остаются последовательными и безошибочными. Получите аналитическую информацию, необходимую для масштабирования вашего процесса, своевременного взаимодействия и точного прогнозирования. Обеспечьте бесперебойную процедуру подписания для ваших клиентов и потенциальных клиентов. Функции включают в себя гибкий и удобный редактор дизайна, электронные подписи, интеграцию с CRM, аналитику на основе данных, интерактивное ценообразование, управление контентом, утверждения и многое другое. Если вы готовы дать своему отделу продаж конкурентное преимущество, посетите наш веб-сайт или закажите демо-версию на https://www.proposify.com.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флорида. программное обеспечение для автоматизации документов как услуга со встроенными электронными подписями, управлением рабочими процессами, конструктором документов и функциональностью CPQ.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit сочетает в себе мощь корпоративного CRM с гибкостью Excel. Orgzit — это универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Это помогает оптимизировать продажи, расценки, обслуживание и финансы, помогая вам перейти от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши процессы продаж на одной платформе. Платформа цифровых продаж In Mind Cloud использует передовые возможности CRM, CPQ и Commerce, чтобы использовать возможности ваших обширных знаний о продуктах и интеллектуальной аналитики для улучшения продаж. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) — независимый поставщик платформы для производственных продаж, миссией которой является расширение возможностей производителей. Мы работаем по всему миру через наши офисы в Сингапуре, Германии, США и обширную партнерскую сеть.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам ваши цены и пакеты на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать модернизированное торговое предложение или вам нужна альтернатива CPQ, IQ поможет вам.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster — это решение для мгновенного ценообразования и электронной коммерции на основе подписки для цехов ЧПУ и аддитивного производства. Облачное программное обеспечение позволяет немедленно формировать расценки и онлайн-платежи, а также анализировать и исправлять файлы САПР и другие файлы для 3D-печати, обеспечивая правильную ориентацию и изготовление деталей. Серверная система DigiFabster предоставляет вам всю необходимую гибкость, позволяя вам определять затраты на машинное время, материалы, рабочую силу, отделку и многое другое. Вы можете создать правила для скидок и добавить надбавку за быстрое время обработки. Программное обеспечение поддерживает 10 технологий с множеством вариантов цен и скидок. CRM DigiFabster специально разработана для нужд механических цехов и сервисных бюро. Эти мощные инструменты позволяют вам быть на связи с вашими клиентами круглосуточно и без выходных, без труда и затрат. Наш полностью документированный API позволяет вам использовать данные с другим программным обеспечением, таким как ERP, бухгалтерский учет или доставка.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации задач в области финансов, продаж, поддержки, управления персоналом и операций. 1. Автоматизация финансов и выставления счетов (AR, AP, счета-фактуры, подписки, платежи). Полностью автоматизированные сборы AR значительно сокращают время оплаты (DSO). Наш усовершенствованный механизм правил автоматически доставляет нужное сообщение в нужное время, обеспечивая максимальную вероятность оплаты и одновременно обеспечивая быстрое и эффективное общение с клиентами. Никогда не оставляйте без учета еще один платеж поставщику, назначайте счета поставщикам на рассмотрение и утверждение. Воспользуйтесь нашей системой автоматизации рабочих процессов и утверждения, чтобы направлять все ваши счета для оптимизации платежей. Включите подписку/периодическое выставление счетов, выставление счетов за прогресс, создание счетов, автоматические платежи, планы платежей, пени за просрочку платежа, купоны, онлайн-выставление счетов и интерактивные клиентские порталы - все это интегрировано и синхронизировано с вашими текущими системами учета и CRM. Токенизация платежей и автоматическое восстановление неудачных платежей гарантируют, что ни один платеж не будет пропущен, а все данные будут в безопасности. 2. Автоматизация продаж и успеха (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизируйте расценки для потенциальных клиентов, контролируйте свои цены и быстрее заключайте сделки с помощью наших функций QTC и CPQ. Все, от создания предложения до сбора наличных от клиентов. Предоставьте своей команде по продажам и успеху возможность управлять процессом контроля качества и устранять узкие места в подразделениях. Больше никаких сомнений: пусть ваш отдел продаж возьмет на себя все аспекты создания нового контракта в четко определенных рамках — от предложения до электронной подписи и оплаты. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, счетами и контрактами со всей командой через менеджера по работе с клиентами. Используйте встроенный контакт-центр Armatic для общения со своими клиентами. Используйте систему Armatic Net Promoter Score, чтобы присоединиться к компаниям, которые выросли в 2 раза быстрее конкурентов. Предоставьте своим командам возможность принимать более эффективные решения на основе отзывов клиентов. 3. Автоматизация человеческого капитала (eNPS, защита интересов сотрудников, контракты, электронные записи). Измеряйте и повышайте удовлетворенность ваших сотрудников с помощью NPS сотрудников Armatic. Создайте циклы обратной связи со своими сотрудниками, чтобы повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. Расширьте социальный охват вашей компании с помощью защиты интересов сотрудников. Используйте социальные сети своих сотрудников, предоставив им простой способ делиться утвержденной информацией о компании. Публикации вашей компании в социальных сетях охватывают огромное количество потенциальных клиентов и потенциальных новых сотрудников. Предоставьте своему отделу кадров и менеджерам вашей организации решение для электронной подписи, хранения и безопасного управления всеми контрактами сотрудников. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, контрактами сотрудников и соглашениями о неразглашении для всей вашей команды. Менеджер контактов с сотрудниками Armatic предоставляет вашей команде мгновенный и легкий доступ ко всей важной информации о сотрудниках, включая данные связи, контракты и заметки, связанные с персоналом.