Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения - Мальдивы Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.