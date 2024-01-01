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Программное обеспечение CPQ - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Configuration, Price, Quote (CPQ) оптимизирует весь жизненный цикл процесса ценообразования и предложения для компаний. Он начинается, когда клиент сообщает о своих требованиях к предложениям компании, и заканчивается предоставлением исчерпывающего предложения клиенту или потенциальному клиенту. Программное обеспечение CPQ, используемое в отделах продаж, ускоряет цикл продаж, повышает точность цен и укрепляет отношения с клиентами. Эти программные решения позволяют компаниям эффективно определять потребности клиентов и предоставлять индивидуальные предложения, точно соответствующие этим конкретным требованиям. Продукты CPQ, которые часто интегрируются с существующим программным обеспечением CRM или предназначены для бесшовной интеграции с одним или несколькими инструментами CRM, предлагают надежное решение для оптимизации процессов продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Accelo

Accelo

accelo.com

Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.

Quoter

Quoter

quoter.com

Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.

Proposify

Proposify

proposify.com

Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

Сравнительный рейтинг, Системы управления агентствами (AMS), Дизайн страховых сайтов

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Как программное обеспечение для оценки затрат может повысить продажи вашего станочного цеха с ЧПУ? Предоставление мгновенных онлайн-цен на станки с ЧПУ помогает механическим цехам приспособиться к меняющимся потребностям своих клиентов. Используйте для внутреннего использования, чтобы сократить врем...

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевые особенности Apparound: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате, такие к...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

HiveCPQ — это платформа электронной коммерции B2B, которая оптимизирует ваши продажи. Настройка, цена, предложение (CPQ), чтобы создать более эффективную рабочую среду и наслаждаться приемом заказов, который полностью автоматизирован и адаптирован к вашим потребностям.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow, основанная в январе 2021 года со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния, представляет собой платформу автоматизации полного цикла доходов, созданную специально для B2B SaaS. Унифицированная платформа котировок (CPQ), выставления счетов и использования MonetizeNow создает оптимизирован...

Paperless Partsq

Paperless Partsq

paperlessparts.com

Миссия Paperless Parts — помочь мастерским, подрядным производителям и компаниям, занимающимся отделкой, улучшить и развивать свой бизнес, предоставляя им самую передовую, безопасную, облачную систему оценки и расценок. Paperless Parts — это платформа для оценки и ценообразования, которая поддержива...

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks — это SaaS-инструмент для проектирования ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов от различных поставщиков. Мы помогаем системным интеграторам и предприятиям ускорить подготовку решений, сократить затраты и сократить время окупаемости за счет автоматизации рутинных задач по составлению предло...

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient предлагает комплексное решение для управления предложениями; от создания предложения до закрытия. Благодаря включению автоматизированного процесса адаптации клиентов обеспечьте более высокий коэффициент конверсии и улучшение качества обслуживания клиентов. Это также поможет вам понять ваши ...

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes — это надежный инструмент для ценообразования, который поддерживает все ваши потребности в котировках и выставлении счетов. Создавайте предложения, отслеживайте и отслеживайте изменения предложений, настраивайте макеты, сохраняйте записи контактов, записи компании, устанавливайте повторяющ...

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack специально разработан для поставщиков управляемых услуг и торговых посредников в ИТ-индустрии. Наше программное обеспечение CPQ обеспечивает эффективность, последовательность и точность на каждом этапе предпродажного процесса.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad CPQ предназначен для обрабатывающей промышленности. Наше программное обеспечение CPQ объединяет процессы продаж и производства и позволяет вашим специалистам по продажам, дилерам и даже клиентам без ошибок настраивать сложные продукты. Elfsquad генерирует безупречный документ с ценами, кото...

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress — это веб-приложение SaaS, которое позволяет предприятиям автоматизировать процесс оценки продаж с использованием новейших интернет-технологий. Сотрудники отдела продаж могут легко и быстро создавать более подробные и точные торговые предложения, включающие маркетинговую информацию о п...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.

vloxq

vloxq

vloxq.com

Создавайте котировки за считанные минуты с помощью vloxq CPQ! Наше решение полностью настраиваемо и легко развертывается. Пришло время вашим высокопроизводительным торговым представителям перестать тратить время на администрирование продаж и вместо этого сэкономить 90% своего времени за счет автомат...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...

Revv

Revv

revv.so

Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетв...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.

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