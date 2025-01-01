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Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Учебная студия AI - инструмент для создания онлайн-курсов с поддержкой ИИ, позволяющий легко разрабатывать и оптимизировать образовательный контент.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid — это платформа для создания, редактирования и обмена интерактивными видео, предназначенная для обучения и улучшения взаимодействия.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 - платформа для создания интерактивного контента электронного обучения с инструментами, такими как Storyline 360 и Rise 360.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.
Rise
rise.com
Rise — это онлайн-система обучения, упрощающая создание, управление и прохождение учебных курсов для сотрудников.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith — это инструмент для создания образовательного контента с использованием генеративного ИИ, позволяющий быстро разрабатывать и делиться учебными материалами.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
7taps
7taps.com
Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
Lingio
lingio.com
Lingio - приложение для изучения языков с интерактивными курсами на более чем 100 языках, поддерживающее разные стили обучения.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — платформа для создания лендингов курсов, интегрирующая маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты для преподавателей.
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Позволяет создавать курсы, принимать оплату и управлять студентами с помощью встроенной CRM.
Exly
exlyapp.com
Exly — это безкодовая платформа для создания и развития бизнеса. Она позволяет организовывать курсы, вебинары, консультации и управлять продажами.
Profi
profi.io
Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS — это инструмент для создания интерактивного электронного обучения с интеграцией в систему управления обучением и поддержкой пользователей.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — это SaaS-платформа для преподавателей, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы и тесты через собственные приложения и вебсайты.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox — это платформа для создания и управления онлайн-курсами с использованием AI, позволяющая редактировать курсы и добавлять тесты.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean - это система управления обучением для автоматизации корпоративного обучения сотрудников, клиентов и партнеров с расширенными настройками и инструментами отчетности.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack - инструмент для создания интерактивного дистанционного обучения с ветвящимися сценариями, интегрируемый с другими платформами.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — облачный инструмент для быстрой разработки интерактивных курсов eLearning с шаблонами, совместимыми с SCORM и адаптированными для мобильных устройств.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
RedSeed
redseed.com
RedSeed — это платформа для обучения, сочетающая элементы eLearning и коучинга, предлагающая курсы по различным темам и поддержку менеджеров для достижения бизнес-результатов.
HowToo
howtoo.co
HowToo — это инструмент для создания eLearning контента с готовыми шаблонами. Позволяет добавлять тесты и анализировать данные для создания обучающих курсов.
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter позволяет сотрудникам создавать и делиться видео-контентом для обучения и передачи знаний без специальных навыков.
Cognota
cognota.com
Cognota - платформа для команд по обучению и развитию, упрощающая управление запросами на обучение и улучшение планирования проектов.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat - облачная платформа для создания электронного обучения, позволяющая разрабатывать многоязычный и интерактивный учебный контент с поддержкой различных LMS.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk - интерактивная образовательная платформа, которая помогает инструкторам создавать курсы и повышает вовлеченность студентов с помощью ИИ.
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