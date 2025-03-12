Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для создания курсов
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.

Отправить новое приложение


Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Учебная студия AI - инструмент для создания онлайн-курсов с поддержкой ИИ, позволяющий легко разрабатывать и оптимизировать образовательный контент.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid — это платформа для создания, редактирования и обмена интерактивными видео, предназначенная для обучения и улучшения взаимодействия.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Articulate 360 - платформа для создания интерактивного контента электронного обучения с инструментами, такими как Storyline 360 и Rise 360.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.

Rise

Rise

rise.com

Rise — это онлайн-система обучения, упрощающая создание, управление и прохождение учебных курсов для сотрудников.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

MindSmith — это инструмент для создания образовательного контента с использованием генеративного ИИ, позволяющий быстро разрабатывать и делиться учебными материалами.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.

Disco

Disco

disco.co

Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.

7taps

7taps

7taps.com

Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.

Lingio

Lingio

lingio.com

Lingio - приложение для изучения языков с интерактивными курсами на более чем 100 языках, поддерживающее разные стили обучения.

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass — платформа для создания лендингов курсов, интегрирующая маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты для преподавателей.

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Позволяет создавать курсы, принимать оплату и управлять студентами с помощью встроенной CRM.

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly — это безкодовая платформа для создания и развития бизнеса. Она позволяет организовывать курсы, вебинары, консультации и управлять продажами.

Profi

Profi

profi.io

Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst — это SaaS-платформа для преподавателей, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы и тесты через собственные приложения и вебсайты.

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox — это платформа для создания и управления онлайн-курсами с использованием AI, позволяющая редактировать курсы и добавлять тесты.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS — это инструмент для создания интерактивного электронного обучения с интеграцией в систему управления обучением и поддержкой пользователей.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean - это система управления обучением для автоматизации корпоративного обучения сотрудников, клиентов и партнеров с расширенными настройками и инструментами отчетности.

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

BranchTrack - инструмент для создания интерактивного дистанционного обучения с ветвящимися сценариями, интегрируемый с другими платформами.

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io — облачный инструмент для быстрой разработки интерактивных курсов eLearning с шаблонами, совместимыми с SCORM и адаптированными для мобильных устройств.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed — это платформа для обучения, сочетающая элементы eLearning и коучинга, предлагающая курсы по различным темам и поддержку менеджеров для достижения бизнес-результатов.

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo — это инструмент для создания eLearning контента с готовыми шаблонами. Позволяет добавлять тесты и анализировать данные для создания обучающих курсов.

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

SlidePresenter позволяет сотрудникам создавать и делиться видео-контентом для обучения и передачи знаний без специальных навыков.

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota - платформа для команд по обучению и развитию, упрощающая управление запросами на обучение и улучшение планирования проектов.

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat - облачная платформа для создания электронного обучения, позволяющая разрабатывать многоязычный и интерактивный учебный контент с поддержкой различных LMS.

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

IllumiDesk - интерактивная образовательная платформа, которая помогает инструкторам создавать курсы и повышает вовлеченность студентов с помощью ИИ.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - WebCatalog