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Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — это облачный инструмент для быстрого создания электронного обучения, наполненный шаблонами для простой разработки увлекательных, интерактивных и полностью адаптивных курсов электронного обучения на базе Tesseract Learning. Prodient.io может использоваться любым членом вашей команды, независимо от его навыков, компетентности и ноу-хау, для быстрой разработки эффективных курсов электронного обучения. Он наполнен богатыми интерактивными шаблонами, включая интерактивные возможности, сценарии, видео, анимацию, игры и викторины. И лучшая часть? вы можете размещать курсы на любой платформе с помощью SCORM 1.2/2004. Вы можете проводить обучение в удобное для вас время, продавать курсы по-своему, аутентично, перепрофилировать образование по мере необходимости, продавать и перепродавать, как того требует ваш бизнес, для себя, своих клиентов и партнеров. Вот почему вам следует выбрать Prodient: 1. Простота создания: упрощает создание курсов с помощью более чем 60 различных шаблонов. 2. Быстрая разработка: разрабатывайте курсы электронного обучения за считанные минуты. 3. Адаптивный и мобильный: адаптирует курсы электронного обучения к экранам разных размеров. 4. Исправление: обеспечивает перечитывание, повторное изучение и пересмотр информации после оценки. 5. Локализация: поддерживает задачи перевода контента для определенного языка и культуры. 6. Аудио. Вы можете добавить аудио по своему выбору и синхронизировать его с интерактивными шаблонами. 7. Преобразование текста в речь: дает возможность объяснять текст с помощью различных языковых диалектов. 8. Доступность: поддерживает доступность для удовлетворения различных потребностей учащихся. 9. Сотрудничество и рецензирование: Помощники в циклах рецензирования и редактирования курсов электронного обучения несколькими авторами. 10. Совместимость с платформами: поддерживает несколько платформ и совместим с выходными данными SCORM 1.2/2004. 11. Экономическая эффективность. Значительно снижает затраты на разработку курсов электронного обучения.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
IllumiDesk
illumidesk.com
Интерактивная платформа обучения IllumiDesk помогает преподавателям экономить время, максимизировать вовлеченность учащихся и улучшать качество курсов с помощью искусственного интеллекта. С помощью IllumiDesk организации улучшают сохранение знаний, предлагая иммерсивный практический опыт обучения и подготавливая студентов к работе с реальными приложениями.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.
Profi
profi.io
Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — это авторская платформа, которая меняет правила создания электронного обучения; что позволяет командам с легкостью создавать контент, который будет одновременно интересным и соответствующим их бренду. Созданный для решения реальных задач, с которыми сталкиваются обучающиеся команды, Elucidat сочетает в себе простоту использования с полномасштабной поддержкой и экспертными советами. Это идеальный инструмент для создания привлекательного контента на нескольких языках, отслеживания успеха ваших курсов и поддержания четкого и согласованного с брендом контента. Электронное обучение, созданное в Elucidat, полностью совместимо с SCORM, создано с использованием HTML5, автоматически реагирует и работает на любом устройстве и в любой системе управления обучением. Боретесь с низким уровнем вовлеченности или ограниченными возможностями? Воспользуйтесь богатством непревзойденного опыта и инновационных решений с помощью консультационных услуг по обучению Elucidat, которые вы просто не найдете где-либо еще. Будьте в курсе последних тенденций цифрового обучения, лучших практик и ресурсов с помощью известного в отрасли блога Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
Cognota
cognota.com
Cognota — первая и единственная операционная платформа для команд обучения и разработки. Наша платформа позволяет командам L&D оптимизировать управление запросами на обучение, улучшить планирование проектов и мощностей, быстро разрабатывать контент и более эффективно сотрудничать с МСП. Клиенты во всех отраслях используют Cognota для повышения своей производительности за счет устранения необходимости в нескольких инструментах для управления операциями обучения. Хотите преуспеть в индустрии L&D? Присоединяйтесь к динамичному сообществу LearnOps® — центру, где специалисты L&D получают ценную информацию, участвуют в заставляющих задуматься дискуссиях, получают доступ к тщательно подобранным ресурсам и опережают отраслевые тенденции. Раскройте силу коллективной мудрости и опыта в #LearnOpsCommunity. Присоединяйтесь бесплатно на LearnOps.com.
SlidePresenter
slidepresenter.com
Подробные руководства и документация, многочисленные онлайн- или онлайн-тренинги и все равно ощущение, что знания просто не доходят до ваших коллег – или не в нужное время? Тогда вам стоит познакомиться со SlidePresenter! Предоставьте своим сотрудникам возможность превратить свои знания в интересный видеоконтент без какого-либо предварительного опыта или технических навыков! Благодаря нашему интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу все сотрудники могут создавать и редактировать собственный видеоконтент за считанные минуты и дополнять его многочисленными интерактивными функциями, такими как викторины и опросы. После этого созданным сотрудниками видеоконтентом можно легко и безопасно поделиться с коллегами или всей организацией одним щелчком мыши на вашей корпоративной видеоплатформе. Это экономит ваше драгоценное время и ресурсы при передаче корпоративных знаний. Более того: вы создаете центральную и привлекательную точку контакта для своих коллег. На вашей корпоративной видеоплатформе все сотрудники получают полезный контент знаний, позволяющий ответить на их индивидуальные вопросы «в процессе работы», а также им также предлагается просматривать, ставить лайки и взаимодействовать с дополнительным видеоконтентом, созданным сотрудниками. Варианты использования SlidePresenter столь же разнообразны, как и требования вашей компании: от быстрых инструкций, тренингов по продукту до внутреннего обучения, электронного обучения или фрагментов практического обучения. Более 600 лидеров рынка во многих отраслях уже успешно используют передачу знаний от сотрудников для сотрудников – чтобы знания могли быть быстро и в любое время найдены всеми, кто в них нуждается. Ваши преимущества с SlidePresenter: - Обеспечьте самостоятельное непрерывное обучение в вашей организации с помощью простого для понимания видеоконтента. - Повысьте производительность своих (новых) сотрудников, сделав знания доступными в любое время и в любом месте. - Сократите количество частых вопросов со стороны коллег, позволив им быстро и легко создавать и делиться пояснительным видеоконтентом. - Повысьте мотивацию ваших сотрудников делиться знаниями с коллегами благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, упрощающему создание контента. - Вовлекайте своих сотрудников в процесс передачи знаний и тем самым укрепляйте их лояльность к вашей компании. - Предоставьте сотрудникам всех отделов и должностей возможность делиться своими знаниями с коллегами по всей организации. - Создайте разнообразный опыт обучения с помощью форм формального обучения и обучения, а также обучения сотрудников с помощью видеоконтента. - Экономьте ресурсы вашего отдела обучения и развития, интегрируя своих сотрудников в процесс передачи знаний. - Создайте центральную видеоплатформу, где ваши сотрудники всегда смогут найти именно те знания, которые им необходимы для эффективной работы.
BranchTrack
branchtrack.com
Создавайте, проектируйте и проводите увлекательное электронное обучение на основе сценариев в своем браузере. Используйте с Lectora, Storyline, Captivate и практически с любым другим программным обеспечением для электронного обучения.
Exly
exlyapp.com
Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на своей продающей странице веб-сайта, созданного с помощью Exly. Он даже предлагает возможность организации индивидуальных консультаций для предоставления персонализированных услуг. Теперь делайте больше за меньшие деньги с набором услуг Exly, который включает в себя: Индивидуальные консультации, записанные и живые курсы, вебинары и семинары. Автоматические рассылки по электронной почте и напоминания. Индивидуальные конструкторы веб-сайтов. Бесшовный платежный шлюз с настраиваемыми платежными ссылками. Коды скидок, бренд / партнер. партнерские отношения и предложения раннего бронирования. Супербогатая аналитика.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — это платформа, предназначенная для преподавателей и преподавателей для создания целевых страниц курсов, которые можно использовать как отдельную страницу профиля или интегрировать в существующий веб-сайт. Мы интегрировали маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты в одну платформу, чтобы вы могли масштабировать свой образовательный бизнес и набирать больше студентов.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (системе управления обучением) на базе искусственного интеллекта. Функция искусственного интеллекта создаст для вас черновой вариант курса и разместит его в редакторе курсов с помощью перетаскивания, чтобы вы могли редактировать курс и добавлять недостающие части. Это существенно сокращает время, необходимое для создания курсовой работы. Организации могут использовать эту платформу для обучения персонала или компании, которые продают курсы онлайн. Образовательные учреждения также могут использовать Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo — единственный инструмент для создания электронного обучения, который захочет использовать ваша команда. Полный готового контента, просто скопируйте и вставьте его в нашу огромную библиотеку шаблонов. Добавляйте тесты и блоки оценивания одним нажатием кнопки и запускайте их всего за несколько минут. Благодаря мощному анализу данных, исследованиям и аналитике мы создали инструмент, который позволяет вам получить невероятный опыт обучения для достижения успеха. HowToo также является первым инструментом, соответствующим стандарту WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — это платформа SAAS, которая предоставляет преподавателям безопасные фирменные приложения. Любой преподаватель может легко начать продавать курсы и тесты со своего фирменного веб-сайта и мобильных приложений, не беспокоясь о технологиях. Преподаватели могут развивать свою академию онлайн и получать 20-кратную прибыль.
Lingio
lingio.com
Lingio - приложение для изучения языков с интерактивными курсами на более чем 100 языках, поддерживающее разные стили обучения.
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Более 6000 школ и экспертов создают курсы, которые помогают более чем 50 000 ученикам получить новые знания или освоить новый навык. С MELETON ВЫ МОЖЕТЕ: Создать свой онлайн-курс на любую тему. Принимайте платежи за продажу онлайн-курсов. Используйте встроенную CRM для учета студентов. Используйте инструменты продаж: рассылку новостей по электронной почте, конструктор страниц, воронку для автоматических продаж. Вы можете использовать интуитивно понятный редактор для создания курсов, домашних заданий для своих студентов, использования интерактивных тестов и проведения вебинаров.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
ProProfs
proprofs.com
PropRofs является ведущим поставщиком программного обеспечения SAAS, предназначенного для создания более умных сотрудников и более счастливых клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая обучающего производителя, базу знаний, производителя викторины, производителя опроса, CRM и многого другого, PropROF позволяет организациям улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Приверженная 100-летней миссии восхищения клиентов, Proprofs обслуживает более 15 миллионов пользователей в 150 странах. Продукты Proprofs включают в себя: - Тренировочный производитель - Производитель викторины - Создатель опроса - Qualaroo Insights - Живой чат - Справочная служба - База знаний - Управление проектом - Pecreel Popups - BigContacts CRM - webinarninja - КУРСЕННЯ Smart Tools Proprofs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, а также пользователи из ведущих учебных заведений, таких как Phoenix, Harvard & Yale. Сайт занимает более миллиона штук контента на 70+ языках. Это ведущая онлайн -платформа обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и тестов.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid — это платформа для создания, редактирования и обмена интерактивными видео, предназначенная для обучения и улучшения взаимодействия.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360 - платформа для создания интерактивного контента электронного обучения с инструментами, такими как Storyline 360 и Rise 360.
Rise
rise.com
Rise — это система онлайн-обучения, которую любят сотрудники. Это универсальная система, которая делает онлайн-обучение простым в создании, приятным в использовании и простым в управлении. Вы получаете все необходимое для управления онлайн-обучением в одной интуитивно понятной системе корпоративного класса. Благодаря великолепным образцам, полезным шаблонам и сотням готовых бизнес-уроков любой может быстро создавать курсы, руководства и другой обучающий контент. Обучение в Rise интерактивно и увлекательно, поэтому вашей команде оно действительно понравится. А поскольку это система «все в одном», обучение чрезвычайно просто распределять, отслеживать и анализировать.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith — это инструмент для создания образовательного контента с использованием генеративного ИИ, позволяющий быстро разрабатывать и делиться учебными материалами.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Учебная студия AI - инструмент для создания онлайн-курсов с поддержкой ИИ, позволяющий легко разрабатывать и оптимизировать образовательный контент.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.
7taps
7taps.com
Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Испытайте быстрое развитие курса и демонстрацию планирования сегодня! Academyocean - это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение для сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, занявшие первое место в своей отрасли для простоты использования (9,9 из 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
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