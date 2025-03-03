Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - Тайвань

SlidePresenter

slidepresenter.com

Подробные руководства и документация, многочисленные онлайн- или онлайн-тренинги и все равно ощущение, что знания просто не доходят до ваших коллег – или не в нужное время? Тогда вам стоит познакомиться со SlidePresenter! Предоставьте своим сотрудникам возможность превратить свои знания в интересный видеоконтент без какого-либо предварительного опыта или технических навыков! Благодаря нашему интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу все сотрудники могут создавать и редактировать собственный видеоконтент за считанные минуты и дополнять его многочисленными интерактивными функциями, такими как викторины и опросы. После этого созданным сотрудниками видеоконтентом можно легко и безопасно поделиться с коллегами или всей организацией одним щелчком мыши на вашей корпоративной видеоплатформе. Это экономит ваше драгоценное время и ресурсы при передаче корпоративных знаний. Более того: вы создаете центральную и привлекательную точку контакта для своих коллег. На вашей корпоративной видеоплатформе все сотрудники получают полезный контент знаний, позволяющий ответить на их индивидуальные вопросы «в процессе работы», а также им также предлагается просматривать, ставить лайки и взаимодействовать с дополнительным видеоконтентом, созданным сотрудниками. Варианты использования SlidePresenter столь же разнообразны, как и требования вашей компании: от быстрых инструкций, тренингов по продукту до внутреннего обучения, электронного обучения или фрагментов практического обучения. Более 600 лидеров рынка во многих отраслях уже успешно используют передачу знаний от сотрудников для сотрудников – чтобы знания могли быть быстро и в любое время найдены всеми, кто в них нуждается. Ваши преимущества с SlidePresenter: - Обеспечьте самостоятельное непрерывное обучение в вашей организации с помощью простого для понимания видеоконтента. - Повысьте производительность своих (новых) сотрудников, сделав знания доступными в любое время и в любом месте. - Сократите количество частых вопросов со стороны коллег, позволив им быстро и легко создавать и делиться пояснительным видеоконтентом. - Повысьте мотивацию ваших сотрудников делиться знаниями с коллегами благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, упрощающему создание контента. - Вовлекайте своих сотрудников в процесс передачи знаний и тем самым укрепляйте их лояльность к вашей компании. - Предоставьте сотрудникам всех отделов и должностей возможность делиться своими знаниями с коллегами по всей организации. - Создайте разнообразный опыт обучения с помощью форм формального обучения и обучения, а также обучения сотрудников с помощью видеоконтента. - Экономьте ресурсы вашего отдела обучения и развития, интегрируя своих сотрудников в процесс передачи знаний. - Создайте центральную видеоплатформу, где ваши сотрудники всегда смогут найти именно те знания, которые им необходимы для эффективной работы.