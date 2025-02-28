Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.
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Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Visme
visme.co
Visme-это платформа All-in-One, расширяющая возможности не дизайнерских специалистов из-за ведущих компаний, чтобы преобразовать способ, которым они создают, обмениваются и публикуют привлекательные презентации, документы, визуальные отчеты, визуализации данных и другие визуальные форматы за меньшее время. Пользователи из IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide и 15 миллионов других пользователей используют Visme в качестве инструмента создания контента, чтобы рассказать и представлять свои истории и перевести скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работать индивидуально или как команда, чтобы сотрудничать. Опубликовать онлайн, встроить на ваш сайт или скачать для автономного использования. Пользователи могут сотрудничать, организовать данные проекта в папках и предоставлять разрешения на основе ролей для связанных команд или отдельных лиц. Кроме того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации для публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн -презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными на сегодняшнем быстро меняющемся рабочем месте, предлагая свежий, учебный контент по требованию через мощный рынок контента. Наша миссия состоит в том, чтобы помочь сотрудникам делать все, что будет дальше - будь то следующий проект для решения, навыки для изучения или роли для освоения. Мы делаем это, курируя коллекцию из более чем более чем более чем 15 000 курсов Udemy, все еще всего лишь часть процента от полной коллекции курсов Udemy). Наш контент охватывает различные ключевые деловые и технические темы, начиная от развития и его до лидерства, маркетинга, премьер -министра, дизайна и управления стрессом. Udemy Business стремится обеспечить подлинную учебную работу для всех сотрудников-глобально-и проводит востребованные темы на 10 языках, преподаваемых экспертами предметных веществ на своем родном языке (помимо традиционного подхода контента дублирования и подписей в видео). В дополнение к коллекции кураторов, организации также могут размещать и распространять свой собственный собственный контент на Udemy.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-это ведущая платформа для визуальной коммуникации, которая позволяет кому-либо создавать профессионально выглядящие и привлекательные видео и презентации за считанные минуты, без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon, чтобы привлечь свою аудиторию - будь то для корпоративного обучения и L & D, HR, внутренних компаний, маркетинга, продаж и многого другого. Основанная в 2012 году, в Powtoon есть офисы в Лондоне, Сан -Франциско, Тель -Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создать свои собственные бесплатные (или платные) студийные HD Live и анимационные видеоролики-ликвидируя высокую стоимость найма команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиа, видео, гифки, изображения, озвучки и все, что вам нужно, чтобы заставить вашу аудиторию заботиться, подключиться и действовать.
Articulate 360
articulate.com
Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземпляр работающей версии вашего программного обеспечения в защищенной лабораторной среде. В лабораторной среде вы можете создавать учебные пособия, демонстрации и обучение по продуктам, используя реальные сценарии, инфраструктуру и технологии. Поскольку Instruqt представляет собой решение на основе браузера, Instruqt избавляет от необходимости использовать брандмауэры, настраивать ноутбуки или виртуальные машины. Такие компании, как Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten и другие, используют Instruqt для создания туров по продуктам, демонстраций для самообслуживания и обучения. В результате клиенты Instruqt могут заработать миллионы долларов на расширении конвейеров и счетов, не перегружая свои инженерные ресурсы. Взгляните на будущее обучения и образования по продуктам.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - это легкий LMS, который позволяет предприятиям предоставлять исключительные впечатления от клиентов, сотрудников и партнеров. От SaaS Unicorn, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как UNICEF и ООН и от мировых производителей, таких как Yamaha и LG, до различных учреждений, таких как Фонд Обамы и Фонд кардано, более 9000 компаний назвали LearnWorlds как свои выбранные LMS с выбором 2M+ конечные пользователи и 300K+ CONEDSES; Вот почему. Поместите пользователей в центр вашей академии Разделите своих пользователей и создайте персонализированные пути обучения в соответствии с их потребностями. Предоставьте учащимся доступ только к соответствующему контенту, сохранив свой путь без шума и безопасность данных. Привлечь учащихся с различными учебными мероприятиями - видео, электронные книги, аудио, скольки, викторины, экзамены, сертификаты и многое другое! Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего - LearnWorlds поддерживает более 4000 интеграций для упрощения ваших повседневных процессов. - Продолжайте использовать свой существующий технологический стек и подключайтесь к Learnworlds через API или Webhooks. - отмеченная наградами группа поддержки клиентов и специальный менеджер по успеху клиентов, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Сохранить свою академию в безопасности и соответствовать - Поддерживать соответствие GDPR и соответствовать требованиям SSO для максимальной защиты данных. - Установите легко с помощью академии, которая работает плавно на 8 ежедневных резервных копиях, и 99,95% безотказной работы сервера. - Создайте пользовательские роли пользователей и соответствуют доступу и разрешениям с обязанностями. Красивая академия, которая уникально твоя - LearnWorlds предлагает полную функциональность белой марки для маркировки вашей академии. Используйте наш ведущий в отрасли построитель сайтов, чтобы легко создавать и настроить присутствие в Интернете с нулевым кодированием. Принимать решения на основе данных в реальном времени - Проанализируйте метрики и производительность KPI с использованием надежного встроенного центра отчетов для отслеживания взаимодействия с контентом. Принять меры на основе прогресса учащегося. Автоматически делиться пользовательскими отчетами с заинтересованными сторонами. Монетизировать свой опыт - Продайте онлайн -курсы, пучки и членство, зарабатывайте деньги и надежно принимайте платежи через глобальные и местные платежные шлюзы. Если у вас все еще есть вопросы, наша команда по продажам здесь, чтобы помочь вам принять образованное решение о LMS, которые вам действительно нужны.
Lingio
lingio.com
Игровая платформа для изучения навыков и языка для сотрудников Frontline. Поддерживается более 100 языков! Создавайте сверхрелевантные курсы на базе искусственного интеллекта за считанные секунды Наш конструктор курсов с искусственным интеллектом за считанные секунды превращает учебный материал в стимулирующие, индивидуально разработанные курсы, чтобы дать сотрудникам возможность превзойти ожидания и получить удовольствие от обучения. Начать легко: просто отправьте учебные материалы в AI Course Creator. Всего за несколько щелчков мышью вы получите интерактивный, индивидуальный и отраслевой курс, которым можно поделиться за считанные секунды.
Top Hat
tophat.com
Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный застройщик курса упрощает создание контента, а библиотека предварительно созданных курсов предлагает обучение и повышение ваших потребностей в рабочей силе. https://auzmor.com/
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех устройствах и волшебными функциями, которые порадуют учащихся. LearningStudioAI обеспечивает лучшее в своем классе качество аналитики обучения, которое поможет вам оптимизировать обучение.
Cognota
cognota.com
Cognota — первая и единственная операционная платформа для команд обучения и разработки. Наша платформа позволяет командам L&D оптимизировать управление запросами на обучение, улучшить планирование проектов и мощностей, быстро разрабатывать контент и более эффективно сотрудничать с МСП. Клиенты во всех отраслях используют Cognota для повышения своей производительности за счет устранения необходимости в нескольких инструментах для управления операциями обучения. Хотите преуспеть в индустрии L&D? Присоединяйтесь к динамичному сообществу LearnOps® — центру, где специалисты L&D получают ценную информацию, участвуют в заставляющих задуматься дискуссиях, получают доступ к тщательно подобранным ресурсам и опережают отраслевые тенденции. Раскройте силу коллективной мудрости и опыта в #LearnOpsCommunity. Присоединяйтесь бесплатно на LearnOps.com.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это гибкая и мощная платформа без программирования для создания приложений и интерактивного контента без написания единой строки кода. Мобильные приложения, аудиогиды, интерактивный контент, интерактивные киоски, веб-документы, приложения для повышения продаж… PandaSuite предлагает максимальную творческую свободу для получения уникальных впечатлений.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — это облачный инструмент для быстрого создания электронного обучения, наполненный шаблонами для простой разработки увлекательных, интерактивных и полностью адаптивных курсов электронного обучения на базе Tesseract Learning. Prodient.io может использоваться любым членом вашей команды, независимо от его навыков, компетентности и ноу-хау, для быстрой разработки эффективных курсов электронного обучения. Он наполнен богатыми интерактивными шаблонами, включая интерактивные возможности, сценарии, видео, анимацию, игры и викторины. И лучшая часть? вы можете размещать курсы на любой платформе с помощью SCORM 1.2/2004. Вы можете проводить обучение в удобное для вас время, продавать курсы по-своему, аутентично, перепрофилировать образование по мере необходимости, продавать и перепродавать, как того требует ваш бизнес, для себя, своих клиентов и партнеров. Вот почему вам следует выбрать Prodient: 1. Простота создания: упрощает создание курсов с помощью более чем 60 различных шаблонов. 2. Быстрая разработка: разрабатывайте курсы электронного обучения за считанные минуты. 3. Адаптивный и мобильный: адаптирует курсы электронного обучения к экранам разных размеров. 4. Исправление: обеспечивает перечитывание, повторное изучение и пересмотр информации после оценки. 5. Локализация: поддерживает задачи перевода контента для определенного языка и культуры. 6. Аудио. Вы можете добавить аудио по своему выбору и синхронизировать его с интерактивными шаблонами. 7. Преобразование текста в речь: дает возможность объяснять текст с помощью различных языковых диалектов. 8. Доступность: поддерживает доступность для удовлетворения различных потребностей учащихся. 9. Сотрудничество и рецензирование: Помощники в циклах рецензирования и редактирования курсов электронного обучения несколькими авторами. 10. Совместимость с платформами: поддерживает несколько платформ и совместим с выходными данными SCORM 1.2/2004. 11. Экономическая эффективность. Значительно снижает затраты на разработку курсов электронного обучения.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — это авторская платформа, которая меняет правила создания электронного обучения; что позволяет командам с легкостью создавать контент, который будет одновременно интересным и соответствующим их бренду. Созданный для решения реальных задач, с которыми сталкиваются обучающиеся команды, Elucidat сочетает в себе простоту использования с полномасштабной поддержкой и экспертными советами. Это идеальный инструмент для создания привлекательного контента на нескольких языках, отслеживания успеха ваших курсов и поддержания четкого и согласованного с брендом контента. Электронное обучение, созданное в Elucidat, полностью совместимо с SCORM, создано с использованием HTML5, автоматически реагирует и работает на любом устройстве и в любой системе управления обучением. Боретесь с низким уровнем вовлеченности или ограниченными возможностями? Воспользуйтесь богатством непревзойденного опыта и инновационных решений с помощью консультационных услуг по обучению Elucidat, которые вы просто не найдете где-либо еще. Будьте в курсе последних тенденций цифрового обучения, лучших практик и ресурсов с помощью известного в отрасли блога Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
Profi
profi.io
Profi-это операционная платформа для профессиональных услуг для профессиональных поставщиков услуг. Тренеры, консультанты, тренеры, терапевты и другие. Построенный для профессиональных поставщиков услуг, Profi помогает вам легко оптимизировать все операции и более эффективно развивать ваш бизнес. Доверенный 1000+ профессионалов, Profi позволяет: - сэкономьте 140 часов в год, автоматизируя загруженные работы - легко произвести впечатление на клиентов, предоставляя отличительный опыт - расширить свои предложения для бизнеса, вы можете использовать Profi в качестве сольного провайдера, в качестве команды профессионалов, или как бизнес. Общие варианты использования: - Сессия 1: 1 и групповых тренировок с клиентами - запустить сеансы с помощью встроенного инструмента для видеоконференций или масштабирования - создавать и продавать курсы/программы - отслеживать прогресс ваших клиентов и привлечь их к формам - Членство или подписка на зарядку или подписку Сборы - Получите оплату за сессии и другие услуги через единую платежную систему
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Более 6000 школ и экспертов создают курсы, которые помогают более чем 50 000 ученикам получить новые знания или освоить новый навык. С MELETON ВЫ МОЖЕТЕ: Создать свой онлайн-курс на любую тему. Принимайте платежи за продажу онлайн-курсов. Используйте встроенную CRM для учета студентов. Используйте инструменты продаж: рассылку новостей по электронной почте, конструктор страниц, воронку для автоматических продаж. Вы можете использовать интуитивно понятный редактор для создания курсов, домашних заданий для своих студентов, использования интерактивных тестов и проведения вебинаров.
SlidePresenter
slidepresenter.com
Подробные руководства и документация, многочисленные онлайн- или онлайн-тренинги и все равно ощущение, что знания просто не доходят до ваших коллег – или не в нужное время? Тогда вам стоит познакомиться со SlidePresenter! Предоставьте своим сотрудникам возможность превратить свои знания в интересный видеоконтент без какого-либо предварительного опыта или технических навыков! Благодаря нашему интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу все сотрудники могут создавать и редактировать собственный видеоконтент за считанные минуты и дополнять его многочисленными интерактивными функциями, такими как викторины и опросы. После этого созданным сотрудниками видеоконтентом можно легко и безопасно поделиться с коллегами или всей организацией одним щелчком мыши на вашей корпоративной видеоплатформе. Это экономит ваше драгоценное время и ресурсы при передаче корпоративных знаний. Более того: вы создаете центральную и привлекательную точку контакта для своих коллег. На вашей корпоративной видеоплатформе все сотрудники получают полезный контент знаний, позволяющий ответить на их индивидуальные вопросы «в процессе работы», а также им также предлагается просматривать, ставить лайки и взаимодействовать с дополнительным видеоконтентом, созданным сотрудниками. Варианты использования SlidePresenter столь же разнообразны, как и требования вашей компании: от быстрых инструкций, тренингов по продукту до внутреннего обучения, электронного обучения или фрагментов практического обучения. Более 600 лидеров рынка во многих отраслях уже успешно используют передачу знаний от сотрудников для сотрудников – чтобы знания могли быть быстро и в любое время найдены всеми, кто в них нуждается. Ваши преимущества с SlidePresenter: - Обеспечьте самостоятельное непрерывное обучение в вашей организации с помощью простого для понимания видеоконтента. - Повысьте производительность своих (новых) сотрудников, сделав знания доступными в любое время и в любом месте. - Сократите количество частых вопросов со стороны коллег, позволив им быстро и легко создавать и делиться пояснительным видеоконтентом. - Повысьте мотивацию ваших сотрудников делиться знаниями с коллегами благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, упрощающему создание контента. - Вовлекайте своих сотрудников в процесс передачи знаний и тем самым укрепляйте их лояльность к вашей компании. - Предоставьте сотрудникам всех отделов и должностей возможность делиться своими знаниями с коллегами по всей организации. - Создайте разнообразный опыт обучения с помощью форм формального обучения и обучения, а также обучения сотрудников с помощью видеоконтента. - Экономьте ресурсы вашего отдела обучения и развития, интегрируя своих сотрудников в процесс передачи знаний. - Создайте центральную видеоплатформу, где ваши сотрудники всегда смогут найти именно те знания, которые им необходимы для эффективной работы.
BranchTrack
branchtrack.com
Создавайте, проектируйте и проводите увлекательное электронное обучение на основе сценариев в своем браузере. Используйте с Lectora, Storyline, Captivate и практически с любым другим программным обеспечением для электронного обучения.
Exly
exlyapp.com
Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на своей продающей странице веб-сайта, созданного с помощью Exly. Он даже предлагает возможность организации индивидуальных консультаций для предоставления персонализированных услуг. Теперь делайте больше за меньшие деньги с набором услуг Exly, который включает в себя: Индивидуальные консультации, записанные и живые курсы, вебинары и семинары. Автоматические рассылки по электронной почте и напоминания. Индивидуальные конструкторы веб-сайтов. Бесшовный платежный шлюз с настраиваемыми платежными ссылками. Коды скидок, бренд / партнер. партнерские отношения и предложения раннего бронирования. Супербогатая аналитика.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — это платформа, предназначенная для преподавателей и преподавателей для создания целевых страниц курсов, которые можно использовать как отдельную страницу профиля или интегрировать в существующий веб-сайт. Мы интегрировали маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты в одну платформу, чтобы вы могли масштабировать свой образовательный бизнес и набирать больше студентов.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (системе управления обучением) на базе искусственного интеллекта. Функция искусственного интеллекта создаст для вас черновой вариант курса и разместит его в редакторе курсов с помощью перетаскивания, чтобы вы могли редактировать курс и добавлять недостающие части. Это существенно сокращает время, необходимое для создания курсовой работы. Организации могут использовать эту платформу для обучения персонала или компании, которые продают курсы онлайн. Образовательные учреждения также могут использовать Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo — единственный инструмент для создания электронного обучения, который захочет использовать ваша команда. Полный готового контента, просто скопируйте и вставьте его в нашу огромную библиотеку шаблонов. Добавляйте тесты и блоки оценивания одним нажатием кнопки и запускайте их всего за несколько минут. Благодаря мощному анализу данных, исследованиям и аналитике мы создали инструмент, который позволяет вам получить невероятный опыт обучения для достижения успеха. HowToo также является первым инструментом, соответствующим стандарту WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — это платформа SAAS, которая предоставляет преподавателям безопасные фирменные приложения. Любой преподаватель может легко начать продавать курсы и тесты со своего фирменного веб-сайта и мобильных приложений, не беспокоясь о технологиях. Преподаватели могут развивать свою академию онлайн и получать 20-кратную прибыль.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble организации могут создавать и проводить онлайн-обучение на единой интегрированной платформе.
IllumiDesk
illumidesk.com
Интерактивная платформа обучения IllumiDesk помогает преподавателям экономить время, максимизировать вовлеченность учащихся и улучшать качество курсов с помощью искусственного интеллекта. С помощью IllumiDesk организации улучшают сохранение знаний, предлагая иммерсивный практический опыт обучения и подготавливая студентов к работе с реальными приложениями.
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, двумя студентками Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), для решения проблем, с которыми они столкнулись в процессе обучения. Спустя всего 3 года CLASSUM теперь используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах мира и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и создавать среду обучения, способствующую росту и сотрудничеству. В число пользователей входят такие учреждения, как KAIST, Университет Йонсей и Женский университет Ихва, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель — объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они смогут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширять пространства, где здоровое взаимодействие и сотрудничество могут происходить естественным образом внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать в CLASSUM, участвуя в вопросах и ответах и дискуссиях с помощью текстовых сообщений и других средств массовой информации, которые соответствуют их коммуникативным потребностям в эпоху цифровых технологий. Преподаватели, использующие CLASSUM для общения со своими учениками, отмечают повышение вовлеченности учащихся и сокращение объема административной работы. В апреле 2021 года CLASSUM привлекла серию A на сумму 6 миллионов долларов под руководством Pearl Abyss Capital и Storm Ventures вместе с существующими инвесторами Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор, Черин Ли, недавно была признана членом азиатского рейтинга Forbes 30 до 30 лет 2021 года за инновационный подход CLASSUM к коммуникативным проблемам в образовании. CLASSUM также был выбран в качестве одного из GSV Cup еще в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы в области образовательных технологий и талантов на шести континентах.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Испытайте быстрое развитие курса и демонстрацию планирования сегодня! Academyocean - это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение для сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, занявшие первое место в своей отрасли для простоты использования (9,9 из 10).
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни находились. Научно-обоснованная методология 7taps обеспечивает не только эффективное усвоение знаний, но и их длительное сохранение.
MindSmith
mindsmith.ai
Ускорьте разработку электронного обучения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Mindsmith — это инструмент для разработки курсов, который использует генеративный искусственный интеллект, чтобы упростить (и чрезвычайно быстро) создание и обмен учебным контентом.
Rise
rise.com
Rise — это система онлайн-обучения, которую любят сотрудники. Это универсальная система, которая делает онлайн-обучение простым в создании, приятным в использовании и простым в управлении. Вы получаете все необходимое для управления онлайн-обучением в одной интуитивно понятной системе корпоративного класса. Благодаря великолепным образцам, полезным шаблонам и сотням готовых бизнес-уроков любой может быстро создавать курсы, руководства и другой обучающий контент. Обучение в Rise интерактивно и увлекательно, поэтому вашей команде оно действительно понравится. А поскольку это система «все в одном», обучение чрезвычайно просто распределять, отслеживать и анализировать.
LearnUpon
learnupon.com
LMS LMS (программное обеспечение для управления обучением) позволяет предоставлять привлекательный опыт обучения, который влияет на то, что имеет значение - производительность, удержание и рост. Дайте своим командам инструменты для обеспечения привлекательного обучения, который влияет на то, что имеет значение - производительность, удержание и рост - с Learnupon.
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
VidGrid
vidgrid.com
Доверяет 250+ исключительных клиентов по всему миру, включая Университет Небраски, Мортенсон Строительство, Медтроник, Иботта и Тайлер Технологии. Vidgrid - самая быстро растущая интерактивная видео платформа для обучения и разработки. Vidgrid - самая простая, но надежная видео платформа на рынке; Позволяет видео -производителям записывать, редактировать, делиться и проводить интерактивные видео в одном приложении. Платформа Vidgrid, построенная на новейшем технологическом стеке, находится в милях впереди устаревших видео сервисов. Что отличает Vidgrid от других видео платформ? * Интуитивно понятно для не Video Professionals: дать возможность каждому члену вашей организации снимать видео на профессиональном уровне, независимо от их уровня опыта видео. * Интерактивное видео: легко добавлять вопросы в видео и живые комментирование к видео, чтобы превратить пассивных зрителей в активных учеников. * Гостевая запись: контент краудсорсии непосредственно из ваших МСП, студентов или клиентов, только с нажатием кнопки. * Интерактивные подписи: поиск и редактируйте полные транскрипты видео, все в видео. * Управление администратором: управление интеграциями LMS, видео аналитика, профили пользователей и многое другое в вашей панели Vidgrid.
ProProfs
proprofs.com
PropRofs является ведущим поставщиком программного обеспечения SAAS, предназначенного для создания более умных сотрудников и более счастливых клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая обучающего производителя, базу знаний, производителя викторины, производителя опроса, CRM и многого другого, PropROF позволяет организациям улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Приверженная 100-летней миссии восхищения клиентов, Proprofs обслуживает более 15 миллионов пользователей в 150 странах. Продукты Proprofs включают в себя: - Тренировочный производитель - Производитель викторины - Создатель опроса - Qualaroo Insights - Живой чат - Справочная служба - База знаний - Управление проектом - Pecreel Popups - BigContacts CRM - webinarninja - КУРСЕННЯ Smart Tools Proprofs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, а также пользователи из ведущих учебных заведений, таких как Phoenix, Harvard & Yale. Сайт занимает более миллиона штук контента на 70+ языках. Это ведущая онлайн -платформа обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и тестов.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
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