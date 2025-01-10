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Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык, который нужно изучить, или роль, которую нужно освоить. Мы делаем это, составляя коллекцию из более чем 15 000 курсов Udemy с самым высоким рейтингом (все еще лишь часть процента от полной коллекции курсов Udemy). Наш контент охватывает множество ключевых деловых и технических тем, от разработки и ИТ до лидерства, маркетинга, управления проектами, дизайна и управления стрессом. Udemy Business стремится предоставить аутентичный опыт обучения всем сотрудникам во всем мире и размещает востребованные темы на 10 языках, которые преподают эксперты в данной области на их родном языке (помимо традиционного подхода к дублированию контента и субтитрам к видео). Помимо тщательно подобранной коллекции контента, организации также могут размещать и распространять на Udemy свой собственный контент.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon для привлечения своей аудитории — будь то корпоративное обучение, обучение и развитие, управление персоналом, внутренние коммуникации, маркетинг, продажи и многое другое. Основанная в 2012 году компания Powtoon имеет офисы в Лондоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создавать свои собственные бесплатные (или платные) живые и анимированные HD-видео студийного качества, устраняя при этом высокие затраты на найм команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиафайлы, видео, GIF-файлы, изображения, озвучку и все, что вам нужно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась, подключилась и начала действовать.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide и еще 15 миллионов пользователей используют Visme в качестве инструмента для создания контента, чтобы рассказывать и представлять свои истории и переводить скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работайте индивидуально или в команде для сотрудничества. Публикуйте в Интернете, встраивайте на свой сайт или загружайте для использования в автономном режиме. Пользователи могут сотрудничать, организовывать данные проекта в папках и предоставлять ролевые разрешения связанным группам или отдельным лицам. Более того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн-презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Компания ProProfs, приверженная 100-летней миссии по удовлетворению потребностей клиентов, обслуживает более 15 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Продукция ProProfs включает в себя: - Создатель тренировок - Создатель викторин - Создатель опросов - Информация о Куалару - Живой чат - Служба поддержки - База знаний - Управление проектом - Пикриловые всплывающие окна - BIGContacts CRM - ВебинарНиндзя - КурсНиндзя Интеллектуальные инструменты ProProfs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco и Dell, а также пользователями из ведущих образовательных институтов, таких как Феникс, Гарвард и Йель. На сайте размещено более миллиона единиц контента на более чем 70 языках. Это ведущая онлайн-платформа для обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и викторин.
Top Hat
tophat.com
Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияет на то, что важно — производительность, удержание и рост — с помощью LearnUpon.
Profi
profi.io
Profi — это универсальная операционная платформа для поставщиков профессиональных услуг, в т.ч. тренеры, консультанты, тренеры, терапевты и другие. Profi, созданный для профессиональных поставщиков услуг, помогает вам легко оптимизировать все операции и более эффективно развивать свой бизнес. Profi, которому доверяют более 1000 профессионалов, позволяет вам: - Экономить 140 часов в год за счет автоматизации рутинной работы - Легко впечатлять клиентов, предоставляя уникальный опыт - Расширять свои бизнес-предложения. Вы можете использовать Profi в качестве индивидуального поставщика, в качестве команды профессионалов или как бизнес. Распространенные случаи использования: - Планируйте сеансы индивидуального и группового коучинга с клиентами. - Проводите сеансы с помощью встроенного инструмента видеоконференций или Zoom. - Создавайте и продавайте курсы/программы. - Отслеживайте прогресс своих клиентов и привлекайте их с помощью форм. - Взимайте плату за членство или подписку. комиссии - Получайте оплату за сеансы и другие услуги через единую систему биллинга
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Более 6000 школ и экспертов создают курсы, которые помогают более чем 50 000 ученикам получить новые знания или освоить новый навык. С MELETON ВЫ МОЖЕТЕ: Создать свой онлайн-курс на любую тему. Принимайте платежи за продажу онлайн-курсов. Используйте встроенную CRM для учета студентов. Используйте инструменты продаж: рассылку новостей по электронной почте, конструктор страниц, воронку для автоматических продаж. Вы можете использовать интуитивно понятный редактор для создания курсов, домашних заданий для своих студентов, использования интерактивных тестов и проведения вебинаров.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — это авторская платформа, которая меняет правила создания электронного обучения; что позволяет командам с легкостью создавать контент, который будет одновременно интересным и соответствующим их бренду. Созданный для решения реальных задач, с которыми сталкиваются обучающиеся команды, Elucidat сочетает в себе простоту использования с полномасштабной поддержкой и экспертными советами. Это идеальный инструмент для создания привлекательного контента на нескольких языках, отслеживания успеха ваших курсов и поддержания четкого и согласованного с брендом контента. Электронное обучение, созданное в Elucidat, полностью совместимо с SCORM, создано с использованием HTML5, автоматически реагирует и работает на любом устройстве и в любой системе управления обучением. Боретесь с низким уровнем вовлеченности или ограниченными возможностями? Воспользуйтесь богатством непревзойденного опыта и инновационных решений с помощью консультационных услуг по обучению Elucidat, которые вы просто не найдете где-либо еще. Будьте в курсе последних тенденций цифрового обучения, лучших практик и ресурсов с помощью известного в отрасли блога Elucidat: https://www.elucidat.com/blog/.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — это облачный инструмент для быстрого создания электронного обучения, наполненный шаблонами для простой разработки увлекательных, интерактивных и полностью адаптивных курсов электронного обучения на базе Tesseract Learning. Prodient.io может использоваться любым членом вашей команды, независимо от его навыков, компетентности и ноу-хау, для быстрой разработки эффективных курсов электронного обучения. Он наполнен богатыми интерактивными шаблонами, включая интерактивные возможности, сценарии, видео, анимацию, игры и викторины. И лучшая часть? вы можете размещать курсы на любой платформе с помощью SCORM 1.2/2004. Вы можете проводить обучение в удобное для вас время, продавать курсы по-своему, аутентично, перепрофилировать образование по мере необходимости, продавать и перепродавать, как того требует ваш бизнес, для себя, своих клиентов и партнеров. Вот почему вам следует выбрать Prodient: 1. Простота создания: упрощает создание курсов с помощью более чем 60 различных шаблонов. 2. Быстрая разработка: разрабатывайте курсы электронного обучения за считанные минуты. 3. Адаптивный и мобильный: адаптирует курсы электронного обучения к экранам разных размеров. 4. Исправление: обеспечивает перечитывание, повторное изучение и пересмотр информации после оценки. 5. Локализация: поддерживает задачи перевода контента для определенного языка и культуры. 6. Аудио. Вы можете добавить аудио по своему выбору и синхронизировать его с интерактивными шаблонами. 7. Преобразование текста в речь: дает возможность объяснять текст с помощью различных языковых диалектов. 8. Доступность: поддерживает доступность для удовлетворения различных потребностей учащихся. 9. Сотрудничество и рецензирование: Помощники в циклах рецензирования и редактирования курсов электронного обучения несколькими авторами. 10. Совместимость с платформами: поддерживает несколько платформ и совместим с выходными данными SCORM 1.2/2004. 11. Экономическая эффективность. Значительно снижает затраты на разработку курсов электронного обучения.
Cognota
cognota.com
Cognota — первая и единственная операционная платформа для команд обучения и разработки. Наша платформа позволяет командам L&D оптимизировать управление запросами на обучение, улучшить планирование проектов и мощностей, быстро разрабатывать контент и более эффективно сотрудничать с МСП. Клиенты во всех отраслях используют Cognota для повышения своей производительности за счет устранения необходимости в нескольких инструментах для управления операциями обучения. Хотите преуспеть в индустрии L&D? Присоединяйтесь к динамичному сообществу LearnOps® — центру, где специалисты L&D получают ценную информацию, участвуют в заставляющих задуматься дискуссиях, получают доступ к тщательно подобранным ресурсам и опережают отраслевые тенденции. Раскройте силу коллективной мудрости и опыта в #LearnOpsCommunity. Присоединяйтесь бесплатно на LearnOps.com.
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite Studio: создавайте дизайны экранов, экспериментируйте с более чем 40 компонентами и создавайте анимацию. Развертывание как веб-приложение, собственное приложение для мобильных устройств/планшетов (iOS, Android) и настольных компьютеров (MacOS, Windows). Начните бесплатно и разверните от 79/месяц/приложение.
SlidePresenter
slidepresenter.com
Подробные руководства и документация, многочисленные онлайн- или онлайн-тренинги и все равно ощущение, что знания просто не доходят до ваших коллег – или не в нужное время? Тогда вам стоит познакомиться со SlidePresenter! Предоставьте своим сотрудникам возможность превратить свои знания в интересный видеоконтент без какого-либо предварительного опыта или технических навыков! Благодаря нашему интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу все сотрудники могут создавать и редактировать собственный видеоконтент за считанные минуты и дополнять его многочисленными интерактивными функциями, такими как викторины и опросы. После этого созданным сотрудниками видеоконтентом можно легко и безопасно поделиться с коллегами или всей организацией одним щелчком мыши на вашей корпоративной видеоплатформе. Это экономит ваше драгоценное время и ресурсы при передаче корпоративных знаний. Более того: вы создаете центральную и привлекательную точку контакта для своих коллег. На вашей корпоративной видеоплатформе все сотрудники получают полезный контент знаний, позволяющий ответить на их индивидуальные вопросы «в процессе работы», а также им также предлагается просматривать, ставить лайки и взаимодействовать с дополнительным видеоконтентом, созданным сотрудниками. Варианты использования SlidePresenter столь же разнообразны, как и требования вашей компании: от быстрых инструкций, тренингов по продукту до внутреннего обучения, электронного обучения или фрагментов практического обучения. Более 600 лидеров рынка во многих отраслях уже успешно используют передачу знаний от сотрудников для сотрудников – чтобы знания могли быть быстро и в любое время найдены всеми, кто в них нуждается. Ваши преимущества с SlidePresenter: - Обеспечьте самостоятельное непрерывное обучение в вашей организации с помощью простого для понимания видеоконтента. - Повысьте производительность своих (новых) сотрудников, сделав знания доступными в любое время и в любом месте. - Сократите количество частых вопросов со стороны коллег, позволив им быстро и легко создавать и делиться пояснительным видеоконтентом. - Повысьте мотивацию ваших сотрудников делиться знаниями с коллегами благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, упрощающему создание контента. - Вовлекайте своих сотрудников в процесс передачи знаний и тем самым укрепляйте их лояльность к вашей компании. - Предоставьте сотрудникам всех отделов и должностей возможность делиться своими знаниями с коллегами по всей организации. - Создайте разнообразный опыт обучения с помощью форм формального обучения и обучения, а также обучения сотрудников с помощью видеоконтента. - Экономьте ресурсы вашего отдела обучения и развития, интегрируя своих сотрудников в процесс передачи знаний. - Создайте центральную видеоплатформу, где ваши сотрудники всегда смогут найти именно те знания, которые им необходимы для эффективной работы.
BranchTrack
branchtrack.com
Создавайте, проектируйте и проводите увлекательное электронное обучение на основе сценариев в своем браузере. Используйте с Lectora, Storyline, Captivate и практически с любым другим программным обеспечением для электронного обучения.
Exly
exlyapp.com
Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на своей продающей странице веб-сайта, созданного с помощью Exly. Он даже предлагает возможность организации индивидуальных консультаций для предоставления персонализированных услуг. Теперь делайте больше за меньшие деньги с набором услуг Exly, который включает в себя: Индивидуальные консультации, записанные и живые курсы, вебинары и семинары. Автоматические рассылки по электронной почте и напоминания. Индивидуальные конструкторы веб-сайтов. Бесшовный платежный шлюз с настраиваемыми платежными ссылками. Коды скидок, бренд / партнер. партнерские отношения и предложения раннего бронирования. Супербогатая аналитика.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — это платформа, предназначенная для преподавателей и преподавателей для создания целевых страниц курсов, которые можно использовать как отдельную страницу профиля или интегрировать в существующий веб-сайт. Мы интегрировали маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты в одну платформу, чтобы вы могли масштабировать свой образовательный бизнес и набирать больше студентов.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (системе управления обучением) на базе искусственного интеллекта. Функция искусственного интеллекта создаст для вас черновой вариант курса и разместит его в редакторе курсов с помощью перетаскивания, чтобы вы могли редактировать курс и добавлять недостающие части. Это существенно сокращает время, необходимое для создания курсовой работы. Организации могут использовать эту платформу для обучения персонала или компании, которые продают курсы онлайн. Образовательные учреждения также могут использовать Coursebox.
HowToo
howtoo.co
HowToo — единственный инструмент для создания электронного обучения, который захочет использовать ваша команда. Полный готового контента, просто скопируйте и вставьте его в нашу огромную библиотеку шаблонов. Добавляйте тесты и блоки оценивания одним нажатием кнопки и запускайте их всего за несколько минут. Благодаря мощному анализу данных, исследованиям и аналитике мы создали инструмент, который позволяет вам получить невероятный опыт обучения для достижения успеха. HowToo также является первым инструментом, соответствующим стандарту WCAG 2.1 AA.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — это платформа SAAS, которая предоставляет преподавателям безопасные фирменные приложения. Любой преподаватель может легко начать продавать курсы и тесты со своего фирменного веб-сайта и мобильных приложений, не беспокоясь о технологиях. Преподаватели могут развивать свою академию онлайн и получать 20-кратную прибыль.
Lingio
lingio.com
Игровая платформа для изучения навыков и языка для сотрудников Frontline. Поддерживается более 100 языков! Создавайте сверхрелевантные курсы на базе искусственного интеллекта за считанные секунды Наш конструктор курсов с искусственным интеллектом за считанные секунды превращает учебный материал в стимулирующие, индивидуально разработанные курсы, чтобы дать сотрудникам возможность превзойти ожидания и получить удовольствие от обучения. Начать легко: просто отправьте учебные материалы в AI Course Creator. Всего за несколько щелчков мышью вы получите интерактивный, индивидуальный и отраслевой курс, которым можно поделиться за считанные секунды.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble организации могут создавать и проводить онлайн-обучение на единой интегрированной платформе.
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни находились. Научно-обоснованная методология 7taps обеспечивает не только эффективное усвоение знаний, но и их длительное сохранение.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef и ООН, и от глобальных производителей, таких как Yamaha и LG, до различных учреждений, таких как Фонд Обамы и Фонд Кардано, более 9000 компаний назвали LearnWorlds своей предпочтительной LMS с Создано более 2 миллионов конечных пользователей и более 300 тысяч курсов; вот почему. Поместите пользователей в центр вашей академии Сегментируйте своих пользователей и создавайте персонализированные пути обучения в соответствии с их потребностями. Предоставляйте учащимся доступ только к актуальному контенту, обеспечивая бесшумность их пути и безопасность ваших данных. Привлекайте учащихся к разнообразным учебным мероприятиям — видео, электронным книгам, аудио, SCORM, викторинам, экзаменам, сертификации и многому другому! Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего - LearnWorlds поддерживает более 4000 интеграций, упрощающих ваши повседневные процессы. - Продолжайте использовать существующий технологический стек и подключайтесь к LearnWorlds через API или веб-перехватчики. - Отмеченная наградами команда поддержки клиентов и преданный своему делу менеджер по работе с клиентами помогут вам достичь ваших целей. Обеспечьте безопасность и соответствие требованиям вашей академии - Поддерживать соответствие GDPR и соблюдать требования SSO для максимальной защиты данных. - Будьте спокойны с академией, которая бесперебойно выполняет 8 ежедневных резервных копий и обеспечивает бесперебойную работу сервера на уровне 99,95%. - Создавайте собственные роли пользователей и сопоставляйте доступ и разрешения с обязанностями. Прекрасная академия, которая принадлежит только вам - LearnWorlds предлагает полную функциональность White Label для брендинга вашей академии. Используйте наш ведущий в отрасли конструктор сайтов, чтобы легко создавать и настраивать свое присутствие в Интернете без программирования. Принимайте решения на основе данных в реальном времени - Анализируйте показатели и ключевые показатели эффективности с помощью надежного встроенного Центра отчетов для отслеживания взаимодействия с контентом. Принимайте меры в зависимости от прогресса учащегося. Автоматически делитесь пользовательскими отчетами с заинтересованными сторонами. Монетизируйте свой опыт - Продавайте онлайн-курсы, пакеты и членство, зарабатывайте деньги и безопасно принимайте платежи через глобальные и местные платежные шлюзы. Если у вас все еще есть вопросы, наш отдел продаж всегда готов помочь вам принять обоснованное решение относительно системы управления обучением, которая вам действительно нужна.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
VidGrid
vidgrid.com
Нам доверяют более 250 исключительных клиентов по всему миру, включая Университет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta и Tyler Technologies. VidGrid — самая быстрорастущая интерактивная видеоплатформа для обучения и развития. VidGrid — самая простая, но надежная видеоплатформа на рынке; позволяя создателям видео записывать, редактировать, делиться и размещать интерактивные видео в одном приложении. Платформа VidGrid, созданная на основе новейшего технологического стека, значительно опережает устаревшие видеосервисы. Что отличает VidGrid от других видеоплатформ? Интуитивно понятно для непрофессионалов в области видео: предоставьте каждому члену вашей организации возможность создавать видеоролики профессионального уровня, независимо от его уровня опыта работы с видео. Интерактивное видео: легко добавляйте вопросы в видео и комментируйте видео в режиме реального времени, чтобы превратить пассивных зрителей в активных учащихся. Гостевая запись: краудсорсинг контента непосредственно от ваших представителей малого и среднего бизнеса, студентов или клиентов одним нажатием кнопки. Интерактивные субтитры: ищите и редактируйте полные расшифровки видео внутри видео. Административный контроль: управляйте интеграцией LMS, видеоаналитикой, профилями пользователей и многим другим на панели управления VidGrid.
Articulate 360
articulate.com
Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.
Rise
rise.com
Rise — это система онлайн-обучения, которую любят сотрудники. Это универсальная система, которая делает онлайн-обучение простым в создании, приятным в использовании и простым в управлении. Вы получаете все необходимое для управления онлайн-обучением в одной интуитивно понятной системе корпоративного класса. Благодаря великолепным образцам, полезным шаблонам и сотням готовых бизнес-уроков любой может быстро создавать курсы, руководства и другой обучающий контент. Обучение в Rise интерактивно и увлекательно, поэтому вашей команде оно действительно понравится. А поскольку это система «все в одном», обучение чрезвычайно просто распределять, отслеживать и анализировать.
MindSmith
mindsmith.ai
Ускорьте разработку электронного обучения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Mindsmith — это инструмент для разработки курсов, который использует генеративный искусственный интеллект, чтобы упростить (и чрезвычайно быстро) создание и обмен учебным контентом.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех устройствах и волшебными функциями, которые порадуют учащихся. LearningStudioAI обеспечивает лучшее в своем классе качество аналитики обучения, которое поможет вам оптимизировать обучение.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземпляр работающей версии вашего программного обеспечения в защищенной лабораторной среде. В лабораторной среде вы можете создавать учебные пособия, демонстрации и обучение по продуктам, используя реальные сценарии, инфраструктуру и технологии. Поскольку Instruqt представляет собой решение на основе браузера, Instruqt избавляет от необходимости использовать брандмауэры, настраивать ноутбуки или виртуальные машины. Такие компании, как Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten и другие, используют Instruqt для создания туров по продуктам, демонстраций для самообслуживания и обучения. В результате клиенты Instruqt могут заработать миллионы долларов на расширении конвейеров и счетов, не перегружая свои инженерные ресурсы. Взгляните на будущее обучения и образования по продуктам.
IllumiDesk
illumidesk.com
Интерактивная платформа обучения IllumiDesk помогает преподавателям экономить время, максимизировать вовлеченность учащихся и улучшать качество курсов с помощью искусственного интеллекта. С помощью IllumiDesk организации улучшают сохранение знаний, предлагая иммерсивный практический опыт обучения и подготавливая студентов к работе с реальными приложениями.
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Попробуйте быструю разработку курса и запланируйте демо-версию уже сегодня! AcademyOcean — это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, которое занимает первое место в своей отрасли по простоте использования (9,9 из 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые вашим сотрудникам. https://auzmor.com/
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, двумя студентками Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), для решения проблем, с которыми они столкнулись в процессе обучения. Спустя всего 3 года CLASSUM теперь используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах мира и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и создавать среду обучения, способствующую росту и сотрудничеству. В число пользователей входят такие учреждения, как KAIST, Университет Йонсей и Женский университет Ихва, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель — объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они смогут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширять пространства, где здоровое взаимодействие и сотрудничество могут происходить естественным образом внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать в CLASSUM, участвуя в вопросах и ответах и дискуссиях с помощью текстовых сообщений и других средств массовой информации, которые соответствуют их коммуникативным потребностям в эпоху цифровых технологий. Преподаватели, использующие CLASSUM для общения со своими учениками, отмечают повышение вовлеченности учащихся и сокращение объема административной работы. В апреле 2021 года CLASSUM привлекла серию A на сумму 6 миллионов долларов под руководством Pearl Abyss Capital и Storm Ventures вместе с существующими инвесторами Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор, Черин Ли, недавно была признана членом азиатского рейтинга Forbes 30 до 30 лет 2021 года за инновационный подход CLASSUM к коммуникативным проблемам в образовании. CLASSUM также был выбран в качестве одного из GSV Cup еще в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы в области образовательных технологий и талантов на шести континентах.
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.