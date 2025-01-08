Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef ​​и ООН, и от глобальных производителей, таких как Yamaha и LG, до различных учреждений, таких как Фонд Обамы и Фонд Кардано, более 9000 компаний назвали LearnWorlds своей предпочтительной LMS с Создано более 2 миллионов конечных пользователей и более 300 тысяч курсов; вот почему. Поместите пользователей в центр вашей академии Сегментируйте своих пользователей и создавайте персонализированные пути обучения в соответствии с их потребностями. Предоставляйте учащимся доступ только к актуальному контенту, обеспечивая бесшумность их пути и безопасность ваших данных. Привлекайте учащихся к разнообразным учебным мероприятиям — видео, электронным книгам, аудио, SCORM, викторинам, экзаменам, сертификации и многому другому! Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего - LearnWorlds поддерживает более 4000 интеграций, упрощающих ваши повседневные процессы. - Продолжайте использовать существующий технологический стек и подключайтесь к LearnWorlds через API или веб-перехватчики. - Отмеченная наградами команда поддержки клиентов и преданный своему делу менеджер по работе с клиентами помогут вам достичь ваших целей. Обеспечьте безопасность и соответствие требованиям вашей академии - Поддерживать соответствие GDPR и соблюдать требования SSO для максимальной защиты данных. - Будьте спокойны с академией, которая бесперебойно выполняет 8 ежедневных резервных копий и обеспечивает бесперебойную работу сервера на уровне 99,95%. - Создавайте собственные роли пользователей и сопоставляйте доступ и разрешения с обязанностями. Прекрасная академия, которая принадлежит только вам - LearnWorlds предлагает полную функциональность White Label для брендинга вашей академии. Используйте наш ведущий в отрасли конструктор сайтов, чтобы легко создавать и настраивать свое присутствие в Интернете без программирования. Принимайте решения на основе данных в реальном времени - Анализируйте показатели и ключевые показатели эффективности с помощью надежного встроенного Центра отчетов для отслеживания взаимодействия с контентом. Принимайте меры в зависимости от прогресса учащегося. Автоматически делитесь пользовательскими отчетами с заинтересованными сторонами. Монетизируйте свой опыт - Продавайте онлайн-курсы, пакеты и членство, зарабатывайте деньги и безопасно принимайте платежи через глобальные и местные платежные шлюзы. Если у вас все еще есть вопросы, наш отдел продаж всегда готов помочь вам принять обоснованное решение относительно системы управления обучением, которая вам действительно нужна.