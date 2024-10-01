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Программное обеспечение для создания курсов - Самые популярные приложения - Монтсеррат
Программное обеспечение для создания курсов позволяет организациям создавать привлекательный интерактивный мультимедийный контент, предназначенный для образовательных целей. Он используется для разработки учебных курсов и материалов, подходящих как для корпоративного обучения, так и для традиционной академической среды. Системы управления учебным контентом (LCMS), подмножество инструментов разработки курсов, специально разработанных для образовательных учреждений, подпадают под эту категорию. Эти инструменты позволяют организациям разрабатывать образовательный контент, который можно легко интегрировать в системы управления обучением (LMS), создавая уникальные образовательные программы для сотрудников и студентов. Решения для создания курсов, обычно используемые в отделах кадров и образовательных учреждениях, позволяют администраторам создавать образовательный контент, не требуя знаний в области программирования. Эти решения доступны как в облачном, так и в локальном форматах, часто в соответствии с эталонной моделью объектов общего контента (SCORM), которая предоставляет стандарты и спецификации для интеграции контента с программным обеспечением LMS. Кроме того, многие продукты для создания курсов используют основы программного обеспечения для презентаций, предлагая пользователям знакомый интерфейс для разработки содержания курса.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Top Hat
tophat.com
Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef и ООН, и от глобальных...
Articulate 360
articulate.com
Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.
VidGrid
vidgrid.com
Нам доверяют более 250 исключительных клиентов по всему миру, включая Университет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta и Tyler Technologies. VidGrid — самая быстрорастущая интерактивная видеоплатформа для обучения и развития. VidGrid — самая простая, но надежная видеоплатформа на рынк...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, призванного сделать сотрудников более умными и счастливыми. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, о...
MindSmith
mindsmith.ai
Ускорьте разработку электронного обучения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Mindsmith — это инструмент для разработки курсов, который использует генеративный искусственный интеллект, чтобы упростить (и чрезвычайно быстро) создание и обмен учебным контентом.
Rise
rise.com
Rise — это система онлайн-обучения, которую любят сотрудники. Это универсальная система, которая делает онлайн-обучение простым в создании, приятным в использовании и простым в управлении. Вы получаете все необходимое для управления онлайн-обучением в одной интуитивно понятной системе корпоративного...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземп...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — это платформа, предназначенная для преподавателей и преподавателей для создания целевых страниц курсов, которые можно использовать как отдельную страницу профиля или интегрировать в существующий веб-сайт. Мы интегрировали маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты в одну пл...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Exly
exlyapp.com
Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на...
Lingio
lingio.com
Игровая платформа для изучения навыков и языка для сотрудников Frontline. Поддерживается более 100 языков! Создавайте сверхрелевантные курсы на базе искусственного интеллекта за считанные секунды Наш конструктор курсов с искусственным интеллектом за считанные секунды превращает учебный материал в ст...
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образова...
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Попробуйте быструю разработку курса и запланируйте демо-версию уже сегодня! AcademyOcean — это ...
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Более 6000 школ и экспертов создают курсы, которые помогают более чем 50 000 ученикам получить новые знания или освоить новый навык. С MELETON ВЫ МОЖЕТЕ: Создать свой онлайн-курс на любую тему. Принимайте платежи за продажу онлайн-курсов. Используйте в...
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (системе управления обучением) на базе искусственного интеллекта. Функция искусственного интеллекта создаст для вас черновой вариант курса и разместит его в редакторе курсов с помощью перетаскивания, чтобы вы могли редактировать курс и добавлять недостающие части. Это существенно сок...
BranchTrack
branchtrack.com
Создавайте, проектируйте и проводите увлекательное электронное обучение на основе сценариев в своем браузере. Используйте с Lectora, Storyline, Captivate и практически с любым другим программным обеспечением для электронного обучения.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность с...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
Learnyst
learnyst.com
Learnyst — это платформа SAAS, которая предоставляет преподавателям безопасные фирменные приложения. Любой преподаватель может легко начать продавать курсы и тесты со своего фирменного веб-сайта и мобильных приложений, не беспокоясь о технологиях. Преподаватели могут развивать свою академию онлайн и...
HowToo
howtoo.co
HowToo — единственный инструмент для создания электронного обучения, который захочет использовать ваша команда. Полный готового контента, просто скопируйте и вставьте его в нашу огромную библиотеку шаблонов. Добавляйте тесты и блоки оценивания одним нажатием кнопки и запускайте их всего за несколько...
SlidePresenter
slidepresenter.com
Подробные руководства и документация, многочисленные онлайн- или онлайн-тренинги и все равно ощущение, что знания просто не доходят до ваших коллег – или не в нужное время? Тогда вам стоит познакомиться со SlidePresenter! Предоставьте своим сотрудникам возможность превратить свои знания в интересный...
Cognota
cognota.com
Cognota — первая и единственная операционная платформа для команд обучения и разработки. Наша платформа позволяет командам L&D оптимизировать управление запросами на обучение, улучшить планирование проектов и мощностей, быстро разрабатывать контент и более эффективно сотрудничать с МСП. Клиенты во в...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — это облачный инструмент для быстрого создания электронного обучения, наполненный шаблонами для простой разработки увлекательных, интерактивных и полностью адаптивных курсов электронного обучения на базе Tesseract Learning. Prodient.io может использоваться любым членом вашей команды, не...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat — это авторская платформа, которая меняет правила создания электронного обучения; что позволяет командам с легкостью создавать контент, который будет одновременно интересным и соответствующим их бренду. Созданный для решения реальных задач, с которыми сталкиваются обучающиеся команды, Eluci...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Profi
profi.io
Profi — это универсальная операционная платформа для поставщиков профессиональных услуг, в т.ч. тренеры, консультанты, тренеры, терапевты и другие. Profi, созданный для профессиональных поставщиков услуг, помогает вам легко оптимизировать все операции и более эффективно развивать свой бизнес. Profi,...
IllumiDesk
illumidesk.com
Интерактивная платформа обучения IllumiDesk помогает преподавателям экономить время, максимизировать вовлеченность учащихся и улучшать качество курсов с помощью искусственного интеллекта. С помощью IllumiDesk организации улучшают сохранение знаний, предлагая иммерсивный практический опыт обучения и ...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы м...