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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение
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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения

Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.

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Calm

Calm

calm.com

Calm - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее медитации, дыхательные практики, истории сна и инструменты отслеживания прогресса.

Headspace

Headspace

headspace.com

Приложение Headspace помогает пользователям улучшать психическое здоровье через медитации, управление стрессом и улучшение сна.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn - это приложение для фитнеса, предлагающее разнообразные тренировки, персонализированные планы питания и мотивацию для пользователей разного уровня подготовки.

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Медитопия - приложение для медитации и осознанности, предлагающее более 1000 медитаций и дыхательных упражнений для поддержки психического здоровья.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health - платформа поддержки психического здоровья, предлагающая терапию и ресурсы для управления эмоциональными проблемами в удобном формате.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace - это приложение для онлайн-терапии, связывающее пользователей с лицензированными терапевтами для консультаций через текст, аудио и видео.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare — приложение, которое позволяет сотрудникам использовать одну карту для доступа ко всем пособиям от работодателя, включая еду, топливо и связь.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Приложение Dialogue обеспечивает телемедицинские услуги, предлагая качественную медицинскую помощь и консультации врачей через интернет для пользователей в Канаде.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Приложение Modern Health предлагает персонализированную поддержку психического здоровья, включая терапию и ресурсы, для сотрудников и работодателей.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

Nilo.health - платформа для поддержки психического здоровья сотрудников с доступом к психологам, программам самопомощи и рабочим кругам.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable — приложение для создания программ здоровья и благополучия сотрудников, предлагающее разнообразные решения для поддержания физического и психического состояния.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health - приложение для телемедицинского лечения зависимости от опиоидов и алкоголя с персонализированным подходом и поддержкой сообщества.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati — это платформа для поддержки психического здоровья сотрудников, помогающая снизить уровень тревожности и депрессии, а также улучшить общее благополучие на работе.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.

inKin

inKin

inkin.com

inKin — приложение для организации фитнес-соревнований, улучшения здоровья сотрудников и виртуального объединения команд в компании.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity - платформа для психического здоровья на рабочих местах, предлагающая ресурсы для развития навыков устойчивости и создания психологически безопасной среды.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation — платформа поддержки психического здоровья, предлагающая ресурсы и инструменты для улучшения благополучия пользователей и создания поддерживающих сообществ.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Приложение Ollie Health предоставляет доступ к анонимной поддержке психического здоровья через кредитный кошелек компании для команды.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360 - платформа для корпоративного оздоровления, предлагающая инструменты для оценки здоровья, вознаграждений и поддержки сотрудников для улучшения их благополучия.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva Health помогает сотрудникам контролировать психическое здоровье и поддерживает их в трудных ситуациях, улучшая производительность и удержание кадров.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring — это платформа для отслеживания активности и шагов сотрудников через носимые устройства или смартфоны с возможностью участия в групповых задачах.

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