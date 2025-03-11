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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.
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Calm
calm.com
Calm - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее медитации, дыхательные практики, истории сна и инструменты отслеживания прогресса.
Headspace
headspace.com
Приложение Headspace помогает пользователям улучшать психическое здоровье через медитации, управление стрессом и улучшение сна.
FitOn
fitonapp.com
FitOn - это приложение для фитнеса, предлагающее разнообразные тренировки, персонализированные планы питания и мотивацию для пользователей разного уровня подготовки.
Meditopia
meditopia.com
Медитопия - приложение для медитации и осознанности, предлагающее более 1000 медитаций и дыхательных упражнений для поддержки психического здоровья.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health - платформа поддержки психического здоровья, предлагающая терапию и ресурсы для управления эмоциональными проблемами в удобном формате.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace - это приложение для онлайн-терапии, связывающее пользователей с лицензированными терапевтами для консультаций через текст, аудио и видео.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.
Pazcare
pazcare.com
Pazcare — приложение, которое позволяет сотрудникам использовать одну карту для доступа ко всем пособиям от работодателя, включая еду, топливо и связь.
Dialogue
dialogue.co
Приложение Dialogue обеспечивает телемедицинские услуги, предлагая качественную медицинскую помощь и консультации врачей через интернет для пользователей в Канаде.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Приложение Modern Health предлагает персонализированную поддержку психического здоровья, включая терапию и ресурсы, для сотрудников и работодателей.
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.health - платформа для поддержки психического здоровья сотрудников с доступом к психологам, программам самопомощи и рабочим кругам.
Wellable
wellable.co
Wellable — приложение для создания программ здоровья и благополучия сотрудников, предлагающее разнообразные решения для поддержания физического и психического состояния.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health - приложение для телемедицинского лечения зависимости от опиоидов и алкоголя с персонализированным подходом и поддержкой сообщества.
Nivati
nivati.com
Nivati — это платформа для поддержки психического здоровья сотрудников, помогающая снизить уровень тревожности и депрессии, а также улучшить общее благополучие на работе.
ekincare
ekincare.com
Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
inKin
inkin.com
inKin — приложение для организации фитнес-соревнований, улучшения здоровья сотрудников и виртуального объединения команд в компании.
Headversity
headversity.com
Headversity - платформа для психического здоровья на рабочих местах, предлагающая ресурсы для развития навыков устойчивости и создания психологически безопасной среды.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.
Woliba
woliba.io
Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.
MindNation
mindnation.com
MindNation — платформа поддержки психического здоровья, предлагающая ресурсы и инструменты для улучшения благополучия пользователей и создания поддерживающих сообществ.
Ollie Health
ollie.health
Приложение Ollie Health предоставляет доступ к анонимной поддержке психического здоровья через кредитный кошелек компании для команды.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360 - платформа для корпоративного оздоровления, предлагающая инструменты для оценки здоровья, вознаграждений и поддержки сотрудников для улучшения их благополучия.
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health помогает сотрудникам контролировать психическое здоровье и поддерживает их в трудных ситуациях, улучшая производительность и удержание кадров.
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — это платформа для отслеживания активности и шагов сотрудников через носимые устройства или смартфоны с возможностью участия в групповых задачах.
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