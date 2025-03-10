Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.
Отправить новое приложение
Calm
calm.com
Calm - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее медитации, дыхательные практики, истории сна и инструменты отслеживания прогресса.
Headspace
headspace.com
Приложение Headspace помогает пользователям улучшать психическое здоровье через медитации, управление стрессом и улучшение сна.
FitOn
fitonapp.com
FitOn - это приложение для фитнеса, предлагающее разнообразные тренировки, персонализированные планы питания и мотивацию для пользователей разного уровня подготовки.
Meditopia
meditopia.com
Медитопия - приложение для медитации и осознанности, предлагающее более 1000 медитаций и дыхательных упражнений для поддержки психического здоровья.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health - платформа поддержки психического здоровья, предлагающая терапию и ресурсы для управления эмоциональными проблемами в удобном формате.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace - это приложение для онлайн-терапии, связывающее пользователей с лицензированными терапевтами для консультаций через текст, аудио и видео.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.
Pazcare
pazcare.com
Pazcare — приложение, которое позволяет сотрудникам использовать одну карту для доступа ко всем пособиям от работодателя, включая еду, топливо и связь.
Dialogue
dialogue.co
Приложение Dialogue обеспечивает телемедицинские услуги, предлагая качественную медицинскую помощь и консультации врачей через интернет для пользователей в Канаде.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Приложение Modern Health предлагает персонализированную поддержку психического здоровья, включая терапию и ресурсы, для сотрудников и работодателей.
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.health - платформа для поддержки психического здоровья сотрудников с доступом к психологам, программам самопомощи и рабочим кругам.
Wellable
wellable.co
Wellable — приложение для создания программ здоровья и благополучия сотрудников, предлагающее разнообразные решения для поддержания физического и психического состояния.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health - приложение для телемедицинского лечения зависимости от опиоидов и алкоголя с персонализированным подходом и поддержкой сообщества.
Nivati
nivati.com
Nivati — это платформа для поддержки психического здоровья сотрудников, помогающая снизить уровень тревожности и депрессии, а также улучшить общее благополучие на работе.
ekincare
ekincare.com
Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
inKin
inkin.com
inKin — приложение для организации фитнес-соревнований, улучшения здоровья сотрудников и виртуального объединения команд в компании.
Headversity
headversity.com
Headversity - платформа для психического здоровья на рабочих местах, предлагающая ресурсы для развития навыков устойчивости и создания психологически безопасной среды.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.
Woliba
woliba.io
Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.
MindNation
mindnation.com
MindNation, основанная в 2019 году, представляет собой инновационную организацию в области психического здоровья и благополучия, которая выросла во всем мире как надежный партнер как для организаций, так и для сообществ. Мы предоставляем психологическую поддержку, чтобы помочь командам и отдельным лицам чувствовать себя услышанными и работать в полную силу. Наша комплексная программа, основанная на потребностях, доступна в любое время и в любом месте, а услуги — от переговоров, обучения до терапии — являются эффективными, на 100% безопасными и конфиденциальными.
Ollie Health
ollie.health
Психическое здоровье — тихий убийца продуктивности компании. По оценкам, депрессия и тревога являются причиной до 400 миллионов потерянных рабочих дней ежегодно. Высокоэффективным людям и командам нужен доступ к поддержке психического здоровья, которая, наконец, станет доступной, анонимной и впишется в ваш ежедневный график. Представляем Олли Кредиты. Медицинское пособие по требованию. Каждый член вашей команды получает доступ к кредитному кошельку компании, чтобы записываться на сеансы поддержки психического здоровья полностью анонимно. Создайте здоровую команду, а не просто счастливую.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — это технологическая платформа для оздоровления по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Он предоставляет комплексную программу оздоровления сотрудников поставщикам медицинских услуг, плательщикам, брокерам по льготам, оздоровительным компаниям и работодателям. Наша миссия — предоставить людям правильные инструменты для изменения своих привычек, улучшения здоровья и благополучия, а также снижения риска хронических заболеваний. Wellness360 оптимизирует оздоровительные инициативы, предлагая индивидуальные оздоровительные решения с HRA, коучингом, личными и групповыми задачами, мероприятиями и т. д., а также системой вознаграждений, стимулирующей более активное участие сотрудников, и трекером для отслеживания прогресса. Готовые решения улучшают здоровье сотрудников, повышают производительность, повышают удовлетворенность работой, сокращают расходы на здравоохранение и способствуют долгосрочным изменениям в поведении. Короче говоря, настраиваемая адаптивная программа создана с учетом потребностей каждого клиента и дает проверяемые результаты. Основные функции: • Биометрический скрининг • Оценка рисков для здоровья (HRA) • Участники и сводная отчетность • Отслеживание питания/активности • Библиотека задач по здоровью • Собственные приложения для iOS и Android • Управление вознаграждениями и стимулами • Платформа и приложение White-label • Коммуникационный центр • Участник и сводная отчетность • Аналитика в режиме реального времени • Годовой план оздоровительной программы • План коммуникаций и материалы • Руководство для менеджера программы • Готовые оздоровительные программы • Отчет об оценке результатов • Единый вход • Одноранговый обмен сообщениями • Индивидуальный и командный подход списки лидеров • Образовательная библиотека и ресурсы • Лента новостей и сообщество по социальному благополучию • Интеграция носимых устройств и приложений • Ленты данных • Программы обучения здоровью
Oliva Health
oliva.health
Oliva – это пособие №1 по психическому благополучию сотрудников в Великобритании и Европе. Мы помогаем сотрудникам реагировать на ключевые моменты, которые влияют на их психическое благополучие на работе и за ее пределами, способствуя удержанию персонала и приложению исключительных усилий. Мы делаем это путем: - Предоставление людям возможности взять под контроль свое психическое благополучие. Развитие эмоционального интеллекта менеджера - Помощь HR-командам в создании психологической безопасности во всей организации. Результаты говорят сами за себя: ✅ Повышение производительности на 65 % ✅ Улучшение удержания на 73 % ✅ 90 % оценивают это как свое любимое преимущество в целом
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — это веселая и простая в использовании платформа для занятий и пошаговых задач для компаний. Подключите носимое устройство или смартфон, чтобы отслеживать свою активность, которая в реальном времени синхронизируется с нашими родными iOS, Android и веб-приложениями.
© 2025 WebCatalog, Inc.