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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение
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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения

Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.

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Calm

Calm

calm.com

Calm - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее медитации, дыхательные практики, истории сна и инструменты отслеживания прогресса.

Headspace

Headspace

headspace.com

Приложение Headspace помогает пользователям улучшать психическое здоровье через медитации, управление стрессом и улучшение сна.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn - это приложение для фитнеса, предлагающее разнообразные тренировки, персонализированные планы питания и мотивацию для пользователей разного уровня подготовки.

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Медитопия - приложение для медитации и осознанности, предлагающее более 1000 медитаций и дыхательных упражнений для поддержки психического здоровья.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health - платформа поддержки психического здоровья, предлагающая терапию и ресурсы для управления эмоциональными проблемами в удобном формате.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace - это приложение для онлайн-терапии, связывающее пользователей с лицензированными терапевтами для консультаций через текст, аудио и видео.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare — приложение, которое позволяет сотрудникам использовать одну карту для доступа ко всем пособиям от работодателя, включая еду, топливо и связь.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Приложение Dialogue обеспечивает телемедицинские услуги, предлагая качественную медицинскую помощь и консультации врачей через интернет для пользователей в Канаде.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Приложение Modern Health предлагает персонализированную поддержку психического здоровья, включая терапию и ресурсы, для сотрудников и работодателей.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

Nilo.health - платформа для поддержки психического здоровья сотрудников с доступом к психологам, программам самопомощи и рабочим кругам.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable — приложение для создания программ здоровья и благополучия сотрудников, предлагающее разнообразные решения для поддержания физического и психического состояния.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health - приложение для телемедицинского лечения зависимости от опиоидов и алкоголя с персонализированным подходом и поддержкой сообщества.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati — это платформа для поддержки психического здоровья сотрудников, помогающая снизить уровень тревожности и депрессии, а также улучшить общее благополучие на работе.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.

inKin

inKin

inkin.com

inKin — приложение для организации фитнес-соревнований, улучшения здоровья сотрудников и виртуального объединения команд в компании.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity - платформа для психического здоровья на рабочих местах, предлагающая ресурсы для развития навыков устойчивости и создания психологически безопасной среды.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation, основанная в 2019 году, представляет собой инновационную организацию в области психического здоровья и благополучия, которая выросла во всем мире как надежный партнер как для организаций, так и для сообществ. Мы предоставляем психологическую поддержку, чтобы помочь командам и отдельным лицам чувствовать себя услышанными и работать в полную силу. Наша комплексная программа, основанная на потребностях, доступна в любое время и в любом месте, а услуги — от переговоров, обучения до терапии — являются эффективными, на 100% безопасными и конфиденциальными.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Психическое здоровье — тихий убийца продуктивности компании. По оценкам, депрессия и тревога являются причиной до 400 миллионов потерянных рабочих дней ежегодно. Высокоэффективным людям и командам нужен доступ к поддержке психического здоровья, которая, наконец, станет доступной, анонимной и впишется в ваш ежедневный график. Представляем Олли Кредиты. Медицинское пособие по требованию. Каждый член вашей команды получает доступ к кредитному кошельку компании, чтобы записываться на сеансы поддержки психического здоровья полностью анонимно. Создайте здоровую команду, а не просто счастливую.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness360 — это технологическая платформа для оздоровления по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Он предоставляет комплексную программу оздоровления сотрудников поставщикам медицинских услуг, плательщикам, брокерам по льготам, оздоровительным компаниям и работодателям. Наша миссия — предоставить людям правильные инструменты для изменения своих привычек, улучшения здоровья и благополучия, а также снижения риска хронических заболеваний. Wellness360 оптимизирует оздоровительные инициативы, предлагая индивидуальные оздоровительные решения с HRA, коучингом, личными и групповыми задачами, мероприятиями и т. д., а также системой вознаграждений, стимулирующей более активное участие сотрудников, и трекером для отслеживания прогресса. Готовые решения улучшают здоровье сотрудников, повышают производительность, повышают удовлетворенность работой, сокращают расходы на здравоохранение и способствуют долгосрочным изменениям в поведении. Короче говоря, настраиваемая адаптивная программа создана с учетом потребностей каждого клиента и дает проверяемые результаты. Основные функции: • Биометрический скрининг • Оценка рисков для здоровья (HRA) • Участники и сводная отчетность • Отслеживание питания/активности • Библиотека задач по здоровью • Собственные приложения для iOS и Android • Управление вознаграждениями и стимулами • Платформа и приложение White-label • Коммуникационный центр • Участник и сводная отчетность • Аналитика в режиме реального времени • Годовой план оздоровительной программы • План коммуникаций и материалы • Руководство для менеджера программы • Готовые оздоровительные программы • Отчет об оценке результатов • Единый вход • Одноранговый обмен сообщениями • Индивидуальный и командный подход списки лидеров • Образовательная библиотека и ресурсы • Лента новостей и сообщество по социальному благополучию • Интеграция носимых устройств и приложений • Ленты данных • Программы обучения здоровью

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva – это пособие №1 по психическому благополучию сотрудников в Великобритании и Европе. Мы помогаем сотрудникам реагировать на ключевые моменты, которые влияют на их психическое благополучие на работе и за ее пределами, способствуя удержанию персонала и приложению исключительных усилий. Мы делаем это путем: - Предоставление людям возможности взять под контроль свое психическое благополучие. Развитие эмоционального интеллекта менеджера - Помощь HR-командам в создании психологической безопасности во всей организации. Результаты говорят сами за себя: ✅ Повышение производительности на 65 % ✅ Улучшение удержания на 73 % ✅ 90 % оценивают это как свое любимое преимущество в целом

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring — это веселая и простая в использовании платформа для занятий и пошаговых задач для компаний. Подключите носимое устройство или смартфон, чтобы отслеживать свою активность, которая в реальном времени синхронизируется с нашими родными iOS, Android и веб-приложениями.

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