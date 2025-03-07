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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.
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Calm
calm.com
CALL - это ведущий бренд Mental Wellness с приложением № 1 для сна, медитации и расслабления, предназначенным для того, чтобы помочь вам справиться с стрессом, лучше спать и жить более счастливой и здоровой жизнью. С сотнями часов оригинального аудиоконтента, доступных на семи языках, Calm поддерживает пользователей в более чем 190 странах. Apple 2017 Iphone App of the Year и одна из самых инновационных компаний компании в 2020 году, Calm, на сегодняшний день может похвастаться более чем 100 миллионами загрузок.
Headspace
headspace.com
Психическое здоровье вашей команды – это все. Headspace for Work, любимый сотрудниками и специально разработанный для современных рабочих мест, — единственное решение для охраны психического здоровья сотрудников современных организаций, которое сочетает в себе популярное научно обоснованное приложение и программу, подходящую для предприятия. С помощью нашего любимого участниками приложения для медитации, осознанности и сна, а также индивидуальных корпоративных продуктов и услуг мы помогаем организациям создавать более сострадательную и продуктивную культуру, которая приводит к серьезным результатам. Более 70 миллионов загрузок: решение, которое ваша команда будет использовать и которое полюбит. Готовность к работе: поддержка более 2000 ведущих организаций по всему миру. Поддержка науки: один из крупнейших исследовательских каналов любой компании, занимающейся цифровым здравоохранением.
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health — ведущая корпоративная платформа для здоровья и благополучия. Мы предоставляем комплексные решения для здоровья, такие как курсы по управлению состоянием, а также мгновенный доступ к самому широкому спектру занятий по тренировкам и медитации от тренеров мирового уровня, экспертов и знаменитостей. Мы работаем с ведущими планами медицинского страхования и более чем 19 тысячами корпоративных клиентов, чтобы обеспечить лучшее в своем классе взаимодействие и предоставить интегрированное решение через нашу цифровую платформу и обширную сеть фитнес-студий и тренажерных залов. Мы являемся универсальным центром профилактической помощи, помогая вашим сотрудникам и участникам становиться более активными и общаться с коллегами, друзьями и семьей, делая здоровый образ жизни веселым и мотивирующим. FitOn Health активно взаимодействует с более чем 13 миллионами участников, которые потратили на тренировки более 1 миллиарда минут.
Spring Health
springhealth.com
Миссия Spring Health — устранить препятствия на пути к психическому здоровью. Мы объединяем клинически проверенные технологии с поставщиками мирового класса, чтобы предоставить именно то, что нужно вашим сотрудникам.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace — самый удобный и доступный способ улучшить свое психическое здоровье. Найдите лицензированного терапевта в вашем штате, не выходя из своего устройства, и отправляйте сообщения с помощью текстовых, аудио и видео. Наша служба подписки предоставляет высококачественную психиатрическую помощь любому человеку в возрасте от 13 лет и старше, и ею уже воспользовались более 1 миллиона человек. Посмотрите, что они говорят на сайте love.talkspace.com.
Meditopia
meditopia.com
Ежедневная поддержка вашего психического здоровья Почувствуйте себя счастливее и улучшите свое эмоциональное здоровье с помощью нашей программы медитации осознанности. Уменьшите стресс, беспокойство и улучшите сон. Поговорите с сертифицированным экспертом сегодня и получите индивидуальную поддержку, если вам нужно.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health — самый надежный поставщик телемедицинских услуг по лечению опиоидов и алкоголизма, включая субоксон и налтрексон.
Nivati
nivati.com
Nivati — это многосторонняя платформа для психического здоровья и благополучия сотрудников (это необычный способ сказать): мы помогаем компаниям уменьшить тревогу и депрессию и улучшить общее благополучие на рабочем месте, чтобы компании могли улучшить удержание сотрудников и производительность.
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, телекоммуникации, подарки, обучение и разработки и т. д.), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка продуктов в ближайшем универмаге — Pazcard — единственный инструмент, который должны использовать ваши сотрудники.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Мы делаем уход, основанный на ценностях, легко доступным, персонализированным, культурно ориентированным и действенным для работодателей, и все это в одном приложении. Запросите демо-версию сегодня.
Wellable
wellable.co
Wellable — это базирующийся в Бостоне поставщик услуг комплексного оздоровления, который позволяет организациям любого размера создавать привлекательные программы повышения благополучия сотрудников. Wellable работает с работодателями, страховыми планами и объектами недвижимости по всему миру и имеет активных пользователей в более чем 35 странах. Клиенты сотрудничают с Wellable, чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье сотрудников, укреплять организационную культуру и улучшать ключевые показатели производительности на рабочем месте. Wellable предлагает модульную экосистему оздоровительных технологий и услуг, позволяющую клиентам выбирать продукты, которые лучше всего подходят для их организаций. Основные решения включают в себя: - Отмеченную наградами оздоровительную платформу - Мультимедийный образовательный контент - Занятия по фитнесу и осознанности по запросу - Интегрированные счета расходов на образ жизни - Комплексный коучинг по вопросам здоровья - Оздоровительные мероприятия и мероприятия на месте или в виртуальном режиме
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что телемедицина, медицинские осмотры, услуги по психическому здоровью, фитнесу и питанию будут легко доступны для корпоративных сотрудников на единой платформе, беспрепятственно охватывающей всю Индию, с унифицированным опытом. Наш механизм искусственного интеллекта обеспечивает оцифровку всех медицинских записей и предоставляет корпорациям в режиме реального времени полезную информацию о потенциальных рисках для здоровья и мерах по их устранению. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний, управляя здоровьем более 350 000 сотрудников и их иждивенцев на платформе.
Bayzat
bayzat.com
Бэйзат меняет способ работы в лучшем виде. Мы создали инновационные технологии HR, заработной платы и страхования и создали опыт сотрудников мирового класса, который приносит пользу всем. Сделав его доступным для всех работодателей, мы подведем бизнес на новый уровень и откроем целые новые возможности в трудовой жизни. Наша HR Tech позволяет вам сэкономить время на HR -процессах, таких как управление отпусками, сохранение записи сотрудников, отслеживание посещаемости и управление расписанием смены для ваших сотрудников. Наша технология заработной платы делает нас первым программным обеспечением автоматизированной обработки заработной платы в ОАЭ и предоставляет оптимизированный опыт для управления рабочими расходами как работодателям, так и для работников. Байзат также изменил способ, которым люди думают и взаимодействуют со своей медицинской политикой. Это означает, что использование вашей медицинской страховки легко, просто, интуитивно понятно и мобильно! Наша технология медицинского страхования предоставляет важные функции, такие как возможность искать симптомы, льготы, лечение и клиники, назначать врача, предъявить свое медицинское требование в нашем приложении. Для сотрудников мы переопределяем опыт работы с технологиями, которые обеспечивают трудовые льготы, финансовое благополучие и поддержку здоровья под рукой.
Dialogue
dialogue.co
Диалог гордится тем, что является одной из ведущих телемедициновых компаний по всему миру и поставщиком № 1 в Канаде. Мы считаем, что никто не должен оседать, когда дело доходит до их здоровья, поэтому мы много лет работали над созданием лучшей телемедициновой платформы на Земле. Мы учимся у миллионов канадцев на нашей платформе, поскольку мы приносим им высококачественное здравоохранение, обеспечиваемое опытом, удобством и теплом. В конце концов, здоровье - это все.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к сети проверенных профессиональных тренеров Bravely способствует благополучию и развитию, повышая производительность сотрудников и организации. Когда ведущие организации предлагают Bravely своим сотрудникам, они масштабируют поддержку, предлагаемую их командами и менеджерами по персоналу, и трансформируют свою культуру в развивающемся мире труда. Наша глобальная сеть проверенных координаторов и тренеров предоставляет контент, разработанный ведущими экспертами по обучению на рабочем месте, который подкреплен не только новейшими исследованиями, но и собственными знаниями, полученными в результате сотен тысяч коучинговых сессий. Мы гордимся тем, что поддерживаем сотрудников таких организаций мирового уровня, как Zillow, Pinterest и Autodesk.
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — это веселая и простая в использовании платформа для занятий и пошаговых задач для компаний. Подключите носимое устройство или смартфон, чтобы отслеживать свою активность, которая в реальном времени синхронизируется с нашими родными iOS, Android и веб-приложениями.
Oliva Health
oliva.health
Oliva – это пособие №1 по психическому благополучию сотрудников в Великобритании и Европе. Мы помогаем сотрудникам реагировать на ключевые моменты, которые влияют на их психическое благополучие на работе и за ее пределами, способствуя удержанию персонала и приложению исключительных усилий. Мы делаем это путем: - Предоставление людям возможности взять под контроль свое психическое благополучие. Развитие эмоционального интеллекта менеджера - Помощь HR-командам в создании психологической безопасности во всей организации. Результаты говорят сами за себя: ✅ Повышение производительности на 65 % ✅ Улучшение удержания на 73 % ✅ 90 % оценивают это как свое любимое преимущество в целом
Headversity
headversity.com
headversity — единственная платформа по охране психического здоровья сотрудников, основанная на науке о непрерывной практике и измерении навыков. Это решение для любого устройства, упрощенное для всех, помогающее сотрудникам и командам развивать базовые навыки умственного развития, психологической безопасности, заботливого руководства и уважения на рабочем месте. В настоящее время головокружение, затрагивающее более 3 миллионов жизней в 18 странах и 26 отраслях, позволяет легко последовательно применять основные навыки психического здоровья в ходе повседневной работы, что приводит к меньшему количеству претензий, снижению затрат и повышению производительности.
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health — это поддержка психического благополучия всех ваших сотрудников. Наша платформа предоставляет сотрудникам доступ к сеансам один на один с психологами, программам самостоятельного обучения и медитациям, а также круглым столам под руководством экспертов. Это не только улучшает психическое благополучие членов команды, но и делает вашу компанию лучшим местом для работы, повышая производительность и снижая текучесть кадров. Наша цель проста: сделать поддержку психического здоровья доступной для всех, побудить людей взять на себя ответственность за свое благополучие и помочь компаниям создать позитивную рабочую среду.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — это технологическая платформа для оздоровления по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Он предоставляет комплексную программу оздоровления сотрудников поставщикам медицинских услуг, плательщикам, брокерам по льготам, оздоровительным компаниям и работодателям. Наша миссия — предоставить людям правильные инструменты для изменения своих привычек, улучшения здоровья и благополучия, а также снижения риска хронических заболеваний. Wellness360 оптимизирует оздоровительные инициативы, предлагая индивидуальные оздоровительные решения с HRA, коучингом, личными и групповыми задачами, мероприятиями и т. д., а также системой вознаграждений, стимулирующей более активное участие сотрудников, и трекером для отслеживания прогресса. Готовые решения улучшают здоровье сотрудников, повышают производительность, повышают удовлетворенность работой, сокращают расходы на здравоохранение и способствуют долгосрочным изменениям в поведении. Короче говоря, настраиваемая адаптивная программа создана с учетом потребностей каждого клиента и дает проверяемые результаты. Основные функции: • Биометрический скрининг • Оценка рисков для здоровья (HRA) • Участники и сводная отчетность • Отслеживание питания/активности • Библиотека задач по здоровью • Собственные приложения для iOS и Android • Управление вознаграждениями и стимулами • Платформа и приложение White-label • Коммуникационный центр • Участник и сводная отчетность • Аналитика в режиме реального времени • Годовой план оздоровительной программы • План коммуникаций и материалы • Руководство для менеджера программы • Готовые оздоровительные программы • Отчет об оценке результатов • Единый вход • Одноранговый обмен сообщениями • Индивидуальный и командный подход списки лидеров • Образовательная библиотека и ресурсы • Лента новостей и сообщество по социальному благополучию • Интеграция носимых устройств и приложений • Ленты данных • Программы обучения здоровью
Ollie Health
ollie.health
Психическое здоровье — тихий убийца продуктивности компании. По оценкам, депрессия и тревога являются причиной до 400 миллионов потерянных рабочих дней ежегодно. Высокоэффективным людям и командам нужен доступ к поддержке психического здоровья, которая, наконец, станет доступной, анонимной и впишется в ваш ежедневный график. Представляем Олли Кредиты. Медицинское пособие по требованию. Каждый член вашей команды получает доступ к кредитному кошельку компании, чтобы записываться на сеансы поддержки психического здоровья полностью анонимно. Создайте здоровую команду, а не просто счастливую.
inKin
inkin.com
Inkin Corporate Wellness Solution-это простой в использовании и эффективный инструмент для: 1. Бесполезное фитнес-конкурсы и помогает сотрудникам отслеживать их благополучие и способствовать здоровому образу жизни в компании; 2. Виртуальная команда построения и вовлечение персонала; 3. Корпоративное оздоровительное облегчение. Inkin позволяет пользователям создавать частные оздоровительные пространства, используемые для их личного или корпоративного использования.
MindNation
mindnation.com
MindNation, основанная в 2019 году, представляет собой инновационную организацию в области психического здоровья и благополучия, которая выросла во всем мире как надежный партнер как для организаций, так и для сообществ. Мы предоставляем психологическую поддержку, чтобы помочь командам и отдельным лицам чувствовать себя услышанными и работать в полную силу. Наша комплексная программа, основанная на потребностях, доступна в любое время и в любом месте, а услуги — от переговоров, обучения до терапии — являются эффективными, на 100% безопасными и конфиденциальными.
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