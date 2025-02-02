Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Швеция

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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.
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Headspace
headspace.com
Психическое здоровье вашей команды – это все. Headspace for Work, любимый сотрудниками и специально разработанный для современных рабочих мест, — единственное решение для охраны психического здоровья сотрудников современных организаций, которое сочетает в себе популярное научно обоснованное приложение и программу, подходящую для предприятия. С помощью нашего любимого участниками приложения для медитации, осознанности и сна, а также индивидуальных корпоративных продуктов и услуг мы помогаем организациям создавать более сострадательную и продуктивную культуру, которая приводит к серьезным результатам. Более 70 миллионов загрузок: решение, которое ваша команда будет использовать и которое полюбит. Готовность к работе: поддержка более 2000 ведущих организаций по всему миру. Поддержка науки: один из крупнейших исследовательских каналов любой компании, занимающейся цифровым здравоохранением.
Calm
calm.com
Calm — ведущий бренд в области психического здоровья, предлагающий приложение №1 для сна, медитации и релаксации, призванное помочь вам справляться со стрессом, лучше спать и жить более счастливой и здоровой жизнью. Благодаря сотням часов оригинального аудиоконтента, доступного на семи языках, Calm поддерживает пользователей в более чем 190 странах. Приложение Calm для iPhone 2017 года по версии Apple и одна из самых инновационных компаний 2020 года по версии Fast Company, на сегодняшний день может похвастаться более чем 100 миллионами загрузок.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace — самый удобный и доступный способ улучшить свое психическое здоровье. Найдите лицензированного терапевта в вашем штате, не выходя из своего устройства, и отправляйте сообщения с помощью текстовых, аудио и видео. Наша служба подписки предоставляет высококачественную психиатрическую помощь любому человеку в возрасте от 13 лет и старше, и ею уже воспользовались более 1 миллиона человек. Посмотрите, что они говорят на сайте love.talkspace.com.
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health — ведущая корпоративная платформа для здоровья и благополучия. Мы предоставляем комплексные решения для здоровья, такие как курсы по управлению состоянием, а также мгновенный доступ к самому широкому спектру занятий по тренировкам и медитации от тренеров мирового уровня, экспертов и знаменитостей. Мы работаем с ведущими планами медицинского страхования и более чем 19 тысячами корпоративных клиентов, чтобы обеспечить лучшее в своем классе взаимодействие и предоставить интегрированное решение через нашу цифровую платформу и обширную сеть фитнес-студий и тренажерных залов. Мы являемся универсальным центром профилактической помощи, помогая вашим сотрудникам и участникам становиться более активными и общаться с коллегами, друзьями и семьей, делая здоровый образ жизни веселым и мотивирующим. FitOn Health активно взаимодействует с более чем 13 миллионами участников, которые потратили на тренировки более 1 миллиарда минут.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health — самый надежный поставщик телемедицинских услуг по лечению опиоидов и алкоголизма, включая субоксон и налтрексон.
MindNation
mindnation.com
MindNation, основанная в 2019 году, представляет собой инновационную организацию в области психического здоровья и благополучия, которая выросла во всем мире как надежный партнер как для организаций, так и для сообществ. Мы предоставляем психологическую поддержку, чтобы помочь командам и отдельным лицам чувствовать себя услышанными и работать в полную силу. Наша комплексная программа, основанная на потребностях, доступна в любое время и в любом месте, а услуги — от переговоров, обучения до терапии — являются эффективными, на 100% безопасными и конфиденциальными.
Dialogue
dialogue.co
Dialogue гордится тем, что является одной из ведущих телемедицинских компаний в мире и поставщиком услуг №1 в Канаде. Мы считаем, что никто не должен останавливаться на достигнутом, когда дело касается их здоровья, поэтому мы много лет усердно работаем над созданием лучшей телемедицинской платформы в мире. На нашей платформе мы учимся у миллионов канадцев, предлагая им высококачественное медицинское обслуживание, предоставляемое с опытом, удобством и теплотой. Ведь здоровье – это все.
inKin
inkin.com
Решение inKin Corporate Wellness — это простой в использовании и эффективный инструмент для: 1. Проведения дружеских фитнес-соревнований, помощи сотрудникам в отслеживании своего самочувствия и пропаганде здорового образа жизни в компании; 2. Виртуальное построение команды и вовлечение персонала; 3. Корпоративное оздоровление. inKin позволяет пользователям создавать частные оздоровительные зоны для личного или корпоративного использования.
Ollie Health
ollie.health
Психическое здоровье — тихий убийца продуктивности компании. По оценкам, депрессия и тревога являются причиной до 400 миллионов потерянных рабочих дней ежегодно. Высокоэффективным людям и командам нужен доступ к поддержке психического здоровья, которая, наконец, станет доступной, анонимной и впишется в ваш ежедневный график. Представляем Олли Кредиты. Медицинское пособие по требованию. Каждый член вашей команды получает доступ к кредитному кошельку компании, чтобы записываться на сеансы поддержки психического здоровья полностью анонимно. Создайте здоровую команду, а не просто счастливую.
Nivati
nivati.com
Nivati — это многосторонняя платформа для психического здоровья и благополучия сотрудников (это необычный способ сказать): мы помогаем компаниям уменьшить тревогу и депрессию и улучшить общее благополучие на рабочем месте, чтобы компании могли улучшить удержание сотрудников и производительность.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — это технологическая платформа для оздоровления по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Он предоставляет комплексную программу оздоровления сотрудников поставщикам медицинских услуг, плательщикам, брокерам по льготам, оздоровительным компаниям и работодателям. Наша миссия — предоставить людям правильные инструменты для изменения своих привычек, улучшения здоровья и благополучия, а также снижения риска хронических заболеваний. Wellness360 оптимизирует оздоровительные инициативы, предлагая индивидуальные оздоровительные решения с HRA, коучингом, личными и групповыми задачами, мероприятиями и т. д., а также системой вознаграждений, стимулирующей более активное участие сотрудников, и трекером для отслеживания прогресса. Готовые решения улучшают здоровье сотрудников, повышают производительность, повышают удовлетворенность работой, сокращают расходы на здравоохранение и способствуют долгосрочным изменениям в поведении. Короче говоря, настраиваемая адаптивная программа создана с учетом потребностей каждого клиента и дает проверяемые результаты. Основные функции: • Биометрический скрининг • Оценка рисков для здоровья (HRA) • Участники и сводная отчетность • Отслеживание питания/активности • Библиотека задач по здоровью • Собственные приложения для iOS и Android • Управление вознаграждениями и стимулами • Платформа и приложение White-label • Коммуникационный центр • Участник и сводная отчетность • Аналитика в режиме реального времени • Годовой план оздоровительной программы • План коммуникаций и материалы • Руководство для менеджера программы • Готовые оздоровительные программы • Отчет об оценке результатов • Единый вход • Одноранговый обмен сообщениями • Индивидуальный и командный подход списки лидеров • Образовательная библиотека и ресурсы • Лента новостей и сообщество по социальному благополучию • Интеграция носимых устройств и приложений • Ленты данных • Программы обучения здоровью
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health — это поддержка психического благополучия всех ваших сотрудников. Наша платформа предоставляет сотрудникам доступ к сеансам один на один с психологами, программам самостоятельного обучения и медитациям, а также круглым столам под руководством экспертов. Это не только улучшает психическое благополучие членов команды, но и делает вашу компанию лучшим местом для работы, повышая производительность и снижая текучесть кадров. Наша цель проста: сделать поддержку психического здоровья доступной для всех, побудить людей взять на себя ответственность за свое благополучие и помочь компаниям создать позитивную рабочую среду.
Headversity
headversity.com
headversity — единственная платформа по охране психического здоровья сотрудников, основанная на науке о непрерывной практике и измерении навыков. Это решение для любого устройства, упрощенное для всех, помогающее сотрудникам и командам развивать базовые навыки умственного развития, психологической безопасности, заботливого руководства и уважения на рабочем месте. В настоящее время головокружение, затрагивающее более 3 миллионов жизней в 18 странах и 26 отраслях, позволяет легко последовательно применять основные навыки психического здоровья в ходе повседневной работы, что приводит к меньшему количеству претензий, снижению затрат и повышению производительности.
Oliva Health
oliva.health
Oliva – это пособие №1 по психическому благополучию сотрудников в Великобритании и Европе. Мы помогаем сотрудникам реагировать на ключевые моменты, которые влияют на их психическое благополучие на работе и за ее пределами, способствуя удержанию персонала и приложению исключительных усилий. Мы делаем это путем: - Предоставление людям возможности взять под контроль свое психическое благополучие. Развитие эмоционального интеллекта менеджера - Помощь HR-командам в создании психологической безопасности во всей организации. Результаты говорят сами за себя: ✅ Повышение производительности на 65 % ✅ Улучшение удержания на 73 % ✅ 90 % оценивают это как свое любимое преимущество в целом
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — это веселая и простая в использовании платформа для занятий и пошаговых задач для компаний. Подключите носимое устройство или смартфон, чтобы отслеживать свою активность, которая в реальном времени синхронизируется с нашими родными iOS, Android и веб-приложениями.
Bayzat
bayzat.com
Байзат меняет подход к работе к лучшему. Мы создали инновационные технологии управления персоналом, расчета заработной платы и страхования, а также создали условия для сотрудников мирового класса, которые приносят пользу всем. Сделав его доступным для всех работодателей, мы выведем бизнес на новый уровень и откроем совершенно новые возможности в трудовой жизни. Наши HR-технологии позволяют вам сэкономить время на HR-процессах, таких как управление отпусками, ведение учета сотрудников, отслеживание посещаемости и управление графиками смен для ваших сотрудников. Наша технология расчета заработной платы делает нас первым в ОАЭ программным обеспечением для автоматизированной обработки заработной платы и обеспечивает оптимизированный опыт управления расходами на работу как для работодателя, так и для сотрудников. Байзат также изменил то, как люди думают о своей медицинской политике и взаимодействуют с ней. Это означает, что пользоваться медицинской страховкой легко, просто, интуитивно понятно и мобильно! Наша технология медицинского страхования предоставляет мощные функции, такие как возможность поиска симптомов, льгот, методов лечения и клиник, записи на прием к врачу, подачи медицинской заявки в нашем приложении. Для сотрудников мы переосмысливаем опыт трудовой жизни с помощью технологий, которые обеспечивают рабочие льготы, финансовое благополучие и поддержку здоровья у вас под рукой.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что телемедицина, медицинские осмотры, услуги по психическому здоровью, фитнесу и питанию будут легко доступны для корпоративных сотрудников на единой платформе, беспрепятственно охватывающей всю Индию, с унифицированным опытом. Наш механизм искусственного интеллекта обеспечивает оцифровку всех медицинских записей и предоставляет корпорациям в режиме реального времени полезную информацию о потенциальных рисках для здоровья и мерах по их устранению. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний, управляя здоровьем более 350 000 сотрудников и их иждивенцев на платформе.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к сети проверенных профессиональных тренеров Bravely способствует благополучию и развитию, повышая производительность сотрудников и организации. Когда ведущие организации предлагают Bravely своим сотрудникам, они масштабируют поддержку, предлагаемую их командами и менеджерами по персоналу, и трансформируют свою культуру в развивающемся мире труда. Наша глобальная сеть проверенных координаторов и тренеров предоставляет контент, разработанный ведущими экспертами по обучению на рабочем месте, который подкреплен не только новейшими исследованиями, но и собственными знаниями, полученными в результате сотен тысяч коучинговых сессий. Мы гордимся тем, что поддерживаем сотрудников таких организаций мирового уровня, как Zillow, Pinterest и Autodesk.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, телекоммуникации, подарки, обучение и разработки и т. д.), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка продуктов в ближайшем универмаге — Pazcard — единственный инструмент, который должны использовать ваши сотрудники.
Meditopia
meditopia.com
Ежедневная поддержка вашего психического здоровья Почувствуйте себя счастливее и улучшите свое эмоциональное здоровье с помощью нашей программы медитации осознанности. Уменьшите стресс, беспокойство и улучшите сон. Поговорите с сертифицированным экспертом сегодня и получите индивидуальную поддержку, если вам нужно.
Wellable
wellable.co
Wellable — это базирующийся в Бостоне поставщик услуг комплексного оздоровления, который позволяет организациям любого размера создавать привлекательные программы повышения благополучия сотрудников. Wellable работает с работодателями, страховыми планами и объектами недвижимости по всему миру и имеет активных пользователей в более чем 35 странах. Клиенты сотрудничают с Wellable, чтобы поддерживать физическое и психическое здоровье сотрудников, укреплять организационную культуру и улучшать ключевые показатели производительности на рабочем месте. Wellable предлагает модульную экосистему оздоровительных технологий и услуг, позволяющую клиентам выбирать продукты, которые лучше всего подходят для их организаций. Основные решения включают в себя: - Отмеченную наградами оздоровительную платформу - Мультимедийный образовательный контент - Занятия по фитнесу и осознанности по запросу - Интегрированные счета расходов на образ жизни - Комплексный коучинг по вопросам здоровья - Оздоровительные мероприятия и мероприятия на месте или в виртуальном режиме
Spring Health
springhealth.com
Миссия Spring Health — устранить препятствия на пути к психическому здоровью. Мы объединяем клинически проверенные технологии с поставщиками мирового класса, чтобы предоставить именно то, что нужно вашим сотрудникам.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Мы делаем уход, основанный на ценностях, легко доступным, персонализированным, культурно ориентированным и действенным для работодателей, и все это в одном приложении. Запросите демо-версию сегодня.
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