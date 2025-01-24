Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Bayzat

bayzat.com

Байзат меняет подход к работе к лучшему. Мы создали инновационные технологии управления персоналом, расчета заработной платы и страхования, а также создали условия для сотрудников мирового класса, которые приносят пользу всем. Сделав его доступным для всех работодателей, мы выведем бизнес на новый уровень и откроем совершенно новые возможности в трудовой жизни. Наши HR-технологии позволяют вам сэкономить время на HR-процессах, таких как управление отпусками, ведение учета сотрудников, отслеживание посещаемости и управление графиками смен для ваших сотрудников. Наша технология расчета заработной платы делает нас первым в ОАЭ программным обеспечением для автоматизированной обработки заработной платы и обеспечивает оптимизированный опыт управления расходами на работу как для работодателя, так и для сотрудников. Байзат также изменил то, как люди думают о своей медицинской политике и взаимодействуют с ней. Это означает, что пользоваться медицинской страховкой легко, просто, интуитивно понятно и мобильно! Наша технология медицинского страхования предоставляет мощные функции, такие как возможность поиска симптомов, льгот, методов лечения и клиник, записи на прием к врачу, подачи медицинской заявки в нашем приложении. Для сотрудников мы переосмысливаем опыт трудовой жизни с помощью технологий, которые обеспечивают рабочие льготы, финансовое благополучие и поддержку здоровья у вас под рукой.